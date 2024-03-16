4 kız kardeşin kurduğu marka: Ödül getiren girişim fikri

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 17'ncisi düzenlenen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması bir süre önce sonuçlandı. Bu yıl 5 kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu. Karadeniz’in kadınlarıyla birlikte bir dünya markası yaratmayı amaçlayan Fındık Ocağı'nın kurucusu Seyyare Sungur “Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi” kategorisinin kazananı oldu. İşlediği fındığı çeşitlendirerek yurt içi ve yurt dışındaki birçok kanalda satışa sunan Seyyare Sungur ve 3 kız kardeşi, 9 yıl önce girişimci yapan ise bir soru oldu.