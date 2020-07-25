Dünya genelinde ortaya çıkan yeni gündelik hayat kuralları, farklı alanlardaki ihtiyaçlara yönelik ürünlerin de önünü açıyor. 17 yıldır mikroelektronik üzerine çalışmakta olan, uzun bir süre yurt dışında mikroçip geliştirmeleri ve üniversitelerde öğretim üyeliği yapan Mehmet İmrak da yeni dönemin fırsatlarını hızlı gören girişimcilerden biri oldu.

Son dört yıldır ünlü tekstil ve konfeksiyon markalarına IoT projeleri tasarlayan ve üreten bir şirketi olan Mehmet İmrak, pandemi döneminde ise süreci yakından takip edip bilimsel araştırmaları inceleyerek ürün geliştirmeye yoğunlaştı ve alanlarında uzman isimlerden oluşan bir ekiple birlikte Coronity Sağlık Teknojileri çatısı altında akıll maske üretimine soyundu.

Coronity Sağlık Teknojileri CEO’su Mehmet İmrak, “Pandemi öncesi genel olarak tekstil sektörüne IoT teknolojileri, yapay zeka destekli üretim takip cihazları ve yazılımları geliştirdiğim için, çok tehlikeli olan tekstil tozuna maruz kalarak yıllarca çalışmak zorunda kalan insanların sağlığını korumak ve sağlık verilerini takip etmek üzere zaten uzun bir süredir akıllı bir maske üzerinde çalışıyordum. Bu süreçte akıllı maske üretimine yöneldik” diye konuşuyor.

HEDEF 1 MİLYON ADET SATIŞ

Ürün, 19 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Türkiye’de satışa sunuldu. ABD, İngiltere, Rusya, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa’da kullanıma sunulacak. Şu anda distribütör olmak isteyen firmaları değerlendiriliyor.

Ürün satışa sunulduktan itibaren Amerika ve İngiltere de dahil tam 9 ülkeden distribütörlük ve 36 ülkeden 290 yakın bayilik talebi aldıklarını anlatan Mehmet İmrak, “Satış tarafında ilk beklentimiz 100 bin adet düşünmüştük fakat şu anda bekleyen beklenti 1 milyonu aşmış durumda.

Dünya devi bazı markaların üzerinde çalıştığı ve halen tasarım aşamasında oldukları bir ürünün biz hem patentine başvurduk hem de seri üretimine başladık.

Muhtemelen önümüzdeki iki ay içerisinde Coronity ürünleri dünya pazarında kendisine iyi bir yer edinecek. Bu da ülkemizin gerek ihracat potansiyeline, gerekse istihdamına olumlu katkılar sağlayacak” diye ekliyor.

FİNALİST OLDU

Pandemiyi önlemede en önemli unsurun solunum yollarını korumak olduğunu öğrendiklerinde maske çalışmalarında bazı güncellemeler yaptıklarını dile getiren Mehmet İmrak, ürünün ortaya çıkış öyküsünü şöyle anlayor: “Akıllı maske fikrini uzun zamandır beni destekleyen ve birlikte farklı sektörlerdeki firmalarda projeler de geliştirerek çalışmalar yürüttüğümüz Mustafa Can Gül’e açıkladığımda, bu projede maddi manevi desrekleyeceğini söyledi.

Tam da bu zamanlarda Coronathon Türkiye insiyatifi bir paylaşım yaptı ve pandemiye ilişkin fikirlerin başvurduğu bir yarışma düzenledi. Hem destek almak hem de fikri doğrulamak amacıyla hemen bu hackhatona başvurduk.

Hackhatonda, fikri sunduğumuz herkes bu çalışmanın çok değerli olduğunu ve pandemi konusunda başarılı bir savunma sağlayabileceğini söyledi. Coronathon’da finalist olduğumuzda da doğru yolda devam ettiğimizi anladım.”

GİRİŞİM YOLCULUĞU

Tabi herkes tarafından kullanılacak bir ürün üretmenin, özellikle de konu insan sağlığı olduğunda ne kadar önem gösterilmesi gerektiği bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Mehmet İmrak, sadece mühendisliğin yetmeyeceğini, bunun yanında tıbbi bilgisi yüksek insanların da bu projede yer alması gerektiğini düşündüklerini söylüyor.

Mehmet İmrak, şöyle devam ediyor: “Coronathon Türkiye’de mentörlük yapan kişilerden aldığımız yönlendirmelerle tıbbi cihaz belgelendirmesi konusunda çalışan ve standartlara çok hakim bir isim olan Arda Karaduman ile görüşüp destek aldık.

Sonra da ekibimizde eksikliğini duyduğumuz, göğüs hastalıklarında uzman olan ve şu anda Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Doç. Dr. Tunç Laçin ile yine tıbbi cihazlar üzerine satış ve pazarlama konularında deneyim sahibi olan Hasan Ulaş Özcan’ı destek istedik.

Bize dışarıdan destek olmak yerine, bizimle birlikte bu girişim yolculuğunun içinde yer almalarını teklif ettik kendilerine ve onların da kabul etmesiyle birlikte Coronity gerçek hayata adım atmış oldu. Son dönemde ise İTÜ Express Çekirdek desteğini aldık.”

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

Projelerinin toplumu tekrar sağlıklı bir şekilde sosyal hayata döndürmek olduğunu, bu nedenle de dünyada en çok ihtiyaç duyulan ürün olan maskeye odaklandıklarını dile getiren Mehmet İmrak, şunları anlatıyor: “Tek kullanımlık maskeler, kolay bulunmadığından, üretimleri yetersiz olması nedeniyle insanların aynı maskeyi saatlerce hatta günlerce kullanmasından dolayı çok kullanımlık bir maske üretmek büyük önem kazandı.

Tabi, pandeminin ilk aylarında gördük ki maske takmak da tek başına yeterli olmuyor. Çünkü insanlar, Corona virüs taşıyıcısı olup olmadıklarını bilmeden yan yana gezebiliyorlar. Eğer Corona virüsüne yakalanmışsa bunu da hemen fark etmeyebiliyorlar.

Bu da bize sadece koruyucu bir maskenin yeterli olmadığını gösterdi. Biz de bu konuda solunumu ve vücut sıcaklığını anlık olarak takip edebilecek bir mikrosensör teknolojisi geliştirerek maskemize entegre ettik. Böylece akıllı maskemiz ortaya çıktı. Ürüne ‘Co-romaxx’ adını verdik.”

HAVALANDIRMA ÖZELLİĞİ

İnsanların iş hayatlarına dönme gereksinimini de ele alan yazılım ekibi, maskeyle işyerlerinde bağlantı kurarak çalışan sağlığını takip edebilecek bir yazılım geliştirdi. Bu yazılım, işyerinde takılan maskelerden topladığı solunum ve öksürük durumu ile vücut sıcaklığı verilerini analiz ederek, işverene işyeri sağlığı konusunda bilgi veriyor.

Hastalık belirtisi gösteren bir çalışan olduğunda bunu derhal işverene bildiriyor ve o kişinin bulaş riski yaratmadan sağlık kuruluşuna yönlendirilebilmesini sağlıyor.

Yaz aylarının insanların tatile rahat çıkabilmesine de odaklandıklarını ifade eden Mehmet İmrak, “Bu nedenle, yaz aylarının kurak sıcaklarını dikkate alarak bir de havalandırma özelliğine sahip yeni bir tasarımı da üretime hazırladık” diyor.

MARKETLERDE DE SATILACAK

“Ortalama bir fiyat vermek gerekirse Avrupa için konuştuğumuzda 99 Euro diyebiliriz. Ancak Türkiye için biz bu fiyatı 499TL olarak belirledik, amacımız maliyetimize en yakın fiyatla kendi vatandaşlarımıza hizmet verebilmek.

Ürüne şimdilik www.coronity.com web sitesi üzerinden sipariş vererek ulaşabilmekteler. Ancak vatandaşlarımız, ürünlerimize Ağustos itibariyle çeşitli süpermarket ve açılacak olan Coronity Coroner Satış Noktaları’ndan da ulaşılabilecektir. Bu konudaki görüşmelerimiz tüm hızıyla devam etmekte.”