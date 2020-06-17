Şu an Türkiye’nin en büyük propolis, arı sütü ve ham bal üreticisi olduklarını söyleyen Samancı, Türkiye genelinde 4 bin üreticiyle çalıştıklarını ifade etti. Bu arıcıların yaklaşık 450 bin kovana sahip olduklarını belirten Samancı, “Biz arıcılarımıza eğitim, sertifika ve alım garantisi veriyoruz. İTÜ’de Arı Mükemmeliyet Merkezi’ni kurduk. Arıcılarımızın ürettiği ürünleri bu merkezde analiz ediyoruz. 4 bin m2 alanda Türkiye’nin en büyük propolis üretim ve işleme tesisine sahibiz” dedi.

Beeo bugün 14 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Yurtdışına ‘Bee&You’ markasıyla satış gerçekleştiriliyor. Samancı, “İlk ihracatı ABD’ye yapmaya başladık. Biz bir dünya markası olma hedefiyle yola çıktık. Anadolu propolisini dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.