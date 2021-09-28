Hareketli yaşamı sayesinde 23 kilo zayıfladı

Hayvanlarını her gün arazide otlattıklarını bildiren Soydemir, keçi yetiştirmenin maliyetinin çok düşük olduğunu vurguladı.

Bu sayede hem oğlak sattıklarını hem de sütünü sağıp peynir yaptıklarını dile getiren Soydemir, “Bu sezon 2 tondan fazla peynir sattım. Ürettiğim peyniri eşe dosta veriyorum, herhangi bir firmaya ya da zincir markete de satmıyorum. Ona rağmen peynir yetiştiremiyorum.” dedi.

Soydemir, sürüsündeki keçi sayısını artırmak istediğini ifade etti.

Peynire yoğun talep olduğuna dikkati çeken Soydemir, “Bölgede normalde büyük çapta hayvancılık yapan olmadığı için oğlakları yetiştirdiğimde satışlarında da problem yaşamıyoruz. Hayvancılık çok bereketli, etinden sütünden her şeyinden faydalanıyoruz.” diye konuştu.

Hayvancılıkla uğraşmanın kendi sağlığına da olumlu etkisinin olduğunu anlatan Soydemir, Bilecik’te 5 yıllık süreçte 23 kilo vererek 80 kiloya düştüğünü belirtti.