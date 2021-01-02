İngiltere’ye göç eden Turudi ailesinin girişimci kızı Zeynep Turudi, ‘Truede’ markalı Türk lokumlarını üst segmentte konumlandırmayı başardı. Bugün yılda 50 bin ton lokumu İngiltere başta olma üzere ABD, Yeni Zelanda, Avusturalya, BAE’ye satıyor.

Özlem Bay Yılmaz

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Lokumlarını British Museum’a da sokmayı başaran Turudi, şimdi leblebi işine girmeye hazılanıyor. Japonya’da teknoloji eğitimi almak isterken kendini Türk lokumunu tanıtırken bulan ‘Truede’ markasının yaratıcısı Zeynep Turudi, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, ABD ve Körfez ülkelerine Türk lokumunu daha da sevdiren kişi olarak karşımıza çıkıyor.

Ailesinin İngiltere’ye gitmesiyle Zeynep Turudi’de küçük yaşta dilini bilmediği bu ülkede yaşamaya başlıyor. Üniversite’de mühendislik bölümüne giriyor. Ancak girişimcilik ruhu okulunu yarıda bırakmasına neden oluyor. 2003 yılında evinin garajını çalışma odası yaparak bir bilgisayarla araştırmalar yapmaya başlıyor.

YILDA 50 BİN TON LOKUM SATIYOR *

Türkiye’den uzakta geçen yıllarda Türkiye’ye merakı ve ilgisi bitmenin tersine artarak devam ediyor. İş kurmaya yönelik araştırmaları da hep Türkiye ile oluyor. Bunun sonucunda da lokum üzerine bir iş yapmaya karar veriyor.

Bugün gelinen noktada ise İngiltere başta olmak üzere ABD, Yeni Zelanda, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa Birliği’nin bir çok ülkesine ‘Truede’ markasıyla lokum satıyor. Ayrıca markasının yanı sıra Türk lokumunun tanıtımını da üstlenmiş durumda.

Türkiye’de beş ayrı fabrikada lokum ürettirdiğinin altını çizen Turudi, “Yılda 50 bin ton Türk lokumunu dünya pazarlarına, üst segment bir marka olarak sunuyoruz” diyor.

BRİTİSH MUSEUM’DA SATIŞ YAPIYOR *

Zeynep Turudi girişim öyküsünü şöyle anlatıyor: “Ailem Türkiye’ye tatil gidip gelirken döndüklerinde komşularımıza Türk lokumu (Turkish delight) getirdiklerini hatırlardım. Ben de bu ürünleri İngiliz damak tadına ve isteklerine göre daha ne kadar ilginç hale getirebilirim diye düşündüm ve araştırmalarımı bu konuya yönelttim.

Ben daha küçük paketlerde, daha farklı aromalarla Türk Lokumunu şimdi İngiliz pazarında hemen hemen bütün marketlere, kültürel etkinliklerde var olmasına, otellerin cafe bölümlerine kadar sokmayı başardım.” Örnek bir Türk kadın girişimci profili çizen Zeynep Turudi’nin ürünleri e-ticaret sitelerinde de yerini almış bulunuyor.

Amazon, ebay gibi pek çok sitede ürünleri satılıyor. Londra’daki British Museum’a giden turistlerin gezdikleri Türk ve Osmanlı bölümünde de ‘Truede’ markalı Türk lokumları satışa sunuluyor. Zeynep Turudi, özellikle bu satış kanalının bir Türk girişimci olarak kendisini ve müzeye gelen Türk ziyaretçileri gururlandırdığını söylüyor.

LEBLEBİ ÜRETİMİNE HAZIRLANIYOR *

Girişimcilik hamleleri ilerleyen günlerde devam ediyor Zeynep Turudi’nin. Türk lokumunda belli bir noktaya geldikten sonra yeni alanlarda da araştırmalar yapmaya başlıyor. Turudi, “Bu konuda beni en fazla heyecanlandıran konu ise leblebi oldu.

İngiliz toplumuna leblebiyi sağlıklı bir atıştırmalık olarak sevdirmeyi hedefliyorum” diye ekliyor. Leblebinin farklı çeşitlerini üzerine inovatif çalışmalar yaparak ürünlerini zenginleştiren Turudi, bu girişimi için Türkiye’de bir fabrika kurmayı hedefliyor. Bunun için fizibilite çalışmaları yürütüyor. Leblebi tesisini 2021 yılında devreye almayı planlıyor. Burada günlük 3.5 ton’luk üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor.

KADIN GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ ALDI *

Zeynep Turudi, 2011 yılında aynı zamanda “Uluslararası Kadın Girişimcilik Ödülü” de alan bir Türk girişimcisi. Turudi, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın görevdeyken genç ve başarılı girişimcilere yönelik başlattığı ve 33 ülkeden birer temsilcinin katıldığı programa İngiltere’yi temsilen kendisini de davet ettiğini ifade ediyor.