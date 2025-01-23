'Bu işi kurarken bana kafayı yemiş dediler’

İlçe merkezinin yakınında bulunan Yılanlı köyünde yaşayan Akkurt, 25 dekarlık alanda kurduğu çiftlikte 2023 yılında gerekli yasal izin ve işlemler sonrası deve kuşu yetiştiriciliğine başladı.

1 159 DEVEKUŞU BESLİYOR Ağrı Dağı manzarasına sahip çiftlikte 159 deve kuşu besleyen Akkurt, çiftliğin kuruluş hikayesini AA'ya anlattı.

2 2001’DEN BERİ HAYALİYDİ Akkurt, deve kuşu çiftliğini ilk olarak 2001 yılında açmayı planladığını ve o günden bu yana bunun hayaliyle yaşadığını söyledi.

3 ‘ÇOK TEPKİ ALDIM AMA KİMSEYİ DİNLEMEDİM’ Deve kuşu üretiminin önemine dikkati çeken Akkurt, "Gagası ve tırnağı ilaç sektöründe kullanılıyor. Burayı kurarken çeşitli tepkiler aldım.

4 ‘KAFAYI YEMİŞ DEDİLER’ 'Bu adam kafayı yemiş, parayı harcayacak yer bulamıyor, herkes burada sığır besiciliği yapıyor sen neden yapmıyorsun, bunu kime satacaksın, sen batmak mı istiyorsun?' gibi tepkiler çevremden ve ailemden de vardı. Hiç kimseyi dinlemedim. Bunu başaracağıma inanıyordum. Elhamdülillah başardım" diye konuştu.

5 YUMURTASINI ALARAK BAŞLADI Akkurt, deve kuşu olmadan Sakarya'dan aldığı yumurtalarla üretime başladığını ve sonraki süreçte farklı illerden satın aldığı hayvanlarla sayıyı artırdığını belirtti.

6 ‘CİDDİ TALEP VAR’ Çiftlikte deve kuşu sayısının zaman zaman 200'e ulaştığını ve ciddi talepler olduğunu dile getiren Akkurt, "Sosyal medya üzerinden pazarlamasını yapıyoruz. Türkiye'nin bütün illerine gönderiyoruz. Bizim buradaki hedefimiz bunları satmak değil, etlik ve damızlık üretmek. Yılda 20 bin yavru üretmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

7 DESTEK ALMAK İSTİYOR İşini çok sevdiğini vurgulayan Akkurt, devletten destek alarak daha fazla üretim yapmak istediğini kaydetti.

8 ‘ETİ, TÜYÜ VE DERİSİ ÇOK KIYMETLİ’ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu da Akkurt'un 2023 yılında müdürlüklerinden onay alarak deve kuşu yetiştiriciliğine başladığını söyledi. Çiftlikte dişi, erkek, damızlık ve etlik olarak yaklaşık 159 deve kuşu bulunduğunu ifade eden Hüseyinoğlu, "Deve kuşunun eti, yumurtası, tüyü ve derisi çok kıymetlidir” dedi.