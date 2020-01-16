Çin’e elektronik ürün satıyor
Yüksek teknolojili elektronik ürünler üreten Elektra Elektronik, yaptığı AR-GE çalışmalarının da etkisiyle ihracatta atağa kalkıyor. 2020 yılında yüzde 50 olan ihracat oranını yüzde 70’e çıkartmayı hedefleyen şirket, İstanbul Esenyurt’ta kurulu fabrikasındaki üretim hattını büyütme kararı aldı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
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Elektra Elektronik Genel Müdürü Emin Armağan Şakar, yeni yatırımla birlikte fabrikanın kapasitesinin iki katına çıkacağını söylüyor. Elektra Elektronik yaklaşık 40 yıl önce İstanbul Esenyurt’ta transformatör (trafo) üretmek amacıyla kuruldu.
Transformatör üretimi ve enerji kalitesi alanındaki çalışmalara odaklanan şirket, 2010 yılından itibaren AR-GE’ye yaptığı yatırımlarla öne çıkmaya başladı. Trafo sektöründeki ürünlerine ek olarak 2015 yılı itibariyle yüksek teknolojili elektronik ürünlerin üretimine ağırlık veren Elektra Elektronik, bugün transformatör, reaktör, sargılı elemanlar, enerji kalitesi ve güç elektroniği çözümleriyle Türkiye’de ve dünya genelinde inşaat, raylı sistemler, demir çelik gibi pek çok farklı sektöre hizmet veriyor.
Elektra Elektronik Genel Müdürü Emin Armağan Şakar, Türkiye’de ilk ve tek yerli üretim olan aktif harmonik filtreleri ürettiklerini söylüyor. Şirket AR-GE’ye yaptığı yatırımların da etkisiyle son üç yılda şirketin büyüme ortalamasını yüzde 20’ye çıkarttı.
2018 yılında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 büyüdü. 2018’de 37 milyon TL cirosu olan şirket bu yıl 40 milyon TL ciro hedefliyor. Elektra Elektronik, fabrikadaki yeni yatırımı ve artan AR-GE çalışmalarının etkisiyle 2020’de yüzde 15’e varan oranda büyümeyi hedefliyor.
Yüzde 50 olan ihracat oranının ise yüzde 70’e çıkartılması hedefleniyor. Şakar, yurtdışı faaliyetlerini genişleterek trafo ve elektronik ürünler alanında dünyanın tercih ettiği global bir Türk markası olmayı hedeflediklerini belirtiyor.
YURTDIŞINDA HIZLI BÜYÜYOR
Şu anda yıllık ortalama yüzde 70 oranında üretim kapasitesi ile çalışan Elektra, son dönemde yurtdışında hızla büyüyor. Yurtdışı büyümenin verdiği ivme şirketi yeni yatırım konusunda cesaretlendirmiş durumda.
2019 yılını atılım yılı ilan eden şirket, bu doğrultuda İstanbul Esenyurt’ta kurulu fabrikasındaki üretim hattını büyütme kararı aldı. Yeni yatırımla birlikte fabrikanın kapasitesini iki katına çıkacak.
Şakar, “2019 sonunda büyüme ve yenileme çalışmalarının tamamlanması hedeflenen fabrikamızda daha güçlü AR-GE çalışmaları ile yeni nesil elektronik ürünler üretmeyi, orta gerilimdeki test ve ölçüm faaliyetlerini de kendi bünyemize almayı amaçlıyoruz. Üretim, depo takibi ve diğer bütün süreçleri buluttan takip etmeyi planlıyoruz” diyor.
Elektra, Çin, İspanya, Almanya, Fransa, Rusya, Yeni Zelanda, Afrika, Ortadoğu ve Güney Amerika başta olmak üzere altı kıtada 60’a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştiriyor. Çin’e elektronik ürün satan şirketin ülkede bir de satış ofisi bulunuyor.
Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektöründe Amerika’ya ihracatı mümkün kılan UL Belgesi’ne sahip tek firma olduklarını söyleyen Şakar, “ABD’de de satış ofisimiz mevcut. Potansiyeline inandığımız ülkelerle ilgili yatırım ve pazarlama araştırmalarımız devam ediyor” diyor.
TÜBİTAK PROJELERİNE ODAKLANDI
AR-GE yatırımlarına ve inovasyona büyük önem veren Elektra, bu kapsamda atılım yılı olan 2019’da TÜBİTAK ortaklı projelere yoğunlaştı. ODTÜ ve YTÜ işbirliğiyle gerçekleştirilen projelerden biri onaylandı, diğeri ise yazım sürecinde.
Bu iki TÜBİTAK TEY-DEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) projesi ile sanayi-üniversite işbirliği projelerini destekleyen şirket, bu çalışmalar neticesinde 2020 yılında “Elektra Elektronik Ar-Ge Merkezi” kurulum sürecini başlatmayı hedefliyor.
Şirketin hedefi, endüstride ve ticari tesislerde elektriksel kirlilik anlamına gelen harmonik ve yüksek nötr toprak gerilimi kaynaklı enerji kalitesi problemlerinin önüne geçmek.
Böylece iş kayıplarını ve üretim verimsizliklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen Elektra, bu doğrultuda yaptığı AR-GE çalışmaları sonucunda Türkiye’de ilk ve tek yerli üretim olan aktif harmonik filtre üretimini gerçekleştirdi.
Şakar, “Mühendisliğini, tasarımını ve üretimini tamamen bünyemizdeki uzman mühendis kadromuzla gerçekleştirdiğimiz bu ürünle, enerji kalitesi sorunları yaşayan firmalara yüksek katma değerli çözüm sunmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.
Üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat oranı açısından Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektörünün lider şirket, kadın istihdamına da önem veriyor. 110 kişilik ekibin yarısı kadınlardan oluşuyor. Şakar, 2020 yılında da çalışan sayısını artırarak istihdama daha çok katkı sağlamayı hedeflediklerini söylüyor.
ÖNEMLİ PROJELERDE İMZASI VAR
Elektra Elektronik ürünlerini transformatörler, reaktörler ve elektronik ürünler olmak üzere üç ana başlıkta topluyor. Transformatör ürün grubu içinde kontrol transformatörleri, izolasyon transformatörleri, oto transformatörleri ve medikal transformatörler üretiliyor.
Şirketin, devlet destekli AR-GE projeleri ve öz kaynaklarla yürüttüğü çalışmalar sayesinde üretimini gerçekleştirdiği orta ve yüksek gerilim filtreli kompanzasyon ürünleri, harmonik filtreleme çözümleri ve statik kontaktörlü hızlı kompanzasyon çözümleri de dikkat çekiyor.
Türk mühendisler tarafından Türkiye sınırları içinde tasarlanan ve üretilen yerli trafo ve elektronik ürünleriyle iç piyasanın yanı sıra dünya genelinde de dev projelerde tercih ediliyor.
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, İstanbul Yeni Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, TCDD sabit hat projeleri, hızlı tren projesi, Marmaray ve şehir hastaneleri; yurt dışında ise Çin demiryolları, Guangzhou atık su projesi, Sırbistan Elektrik İdaresi ve Rusya demir çelik fabrikaları gibi projelerde önemli bir oyuncu konumunda.
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