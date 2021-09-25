İlvi markasıyla ayakkabı perakende sektörüne giren genç girişimci İlvira Donskaya, 2022 sonuna kadar mağaza sayısını 16’ya çıkarmayı hedefliyor. Orta vadeli hedef ise yurtdışında mağazalaşmak.

KOBİ Girişim Eylül 2021 tarihli sayıdan

Dünyanın yedinci büyük üreticisi olan Türkiye’de ayakkabı sektörü 2020 yılında yaklaşık 820 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. 2021 yılında da tüm risklere rağmen yıllık 600 milyon çift ayakkabı üretilmesi hedefleniyor.

Türkiye’de son yıllarda üretimin yanı sıra markalaşma yolunda ilerleyen şirketler de dikkat çekmeye başladı. Bunlardan biri de İlvira Donskaya’nın kurduğu İlvi markası. Çocukluk hayali olan ayakkabı ve tasarımı biraraya getirerek İlvi markasını kuran İlvira Donskaya, hem Türkiye’de hem yurtdışında ayakkabı perakende pazarının önemli oyuncularından biri olmayı hedefliyor.

Özbekistan doğumlu İlvira Donskaya, ailesinin işi dolayısıyla Türkiye’ye geliyor. Uzun yıllar perakende sektöründe farklı pozisyon ve görevlerde çalıştıktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar veriyor. Ayakkabı ihracatı ve perakende sektöründe yer alan eşiyle birlikte 2014 yılında İlvi markasını hayata geçiriyor.

Donskaya, “Çocukluğumdan beri ilgi alanım olan ayakkabılar ve tasarımlar ayakkabı mağazası açma fikrini o günlerde ortaya çıkarmıştı. Hayallerim ve tutkularım iş hayatımı şekillendirdi” diyor. 200 bin TL sermaye ile kurulan İlvi, bugün 20 milyon TL cirolu bir şirkete dönüşmüş durumda.

16 ŞUBEYE ULAŞACAK

Yurtiçinde ve yurtdışında toplam dört mağazası olan markanın yakın zamanda İzmir İstinyePark AVM ve Bursa Markapark AVM’de şubeleri açılacak. Donskaya, “2020-2021 yılı pandemiden dolayı herkesin geçirdiği kötü bir döneme geldi ancak biz bu süreci yeni mağazalarımızın açılması ve online satışa verdiğimiz önem ile marka bilinirliğimizi daha da güçlendirdik.

2021 yılı için hedeflediğimiz üç yeni mağaza açılışımızı gerçekleştirdik” diyor. Şirket, 2021 yılı sonuna kadar sekiz, 2022 sonuna kadar ise 16 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Dijital dönüşüm çağımızın vazgeçilmez bir parçası. Ve diğer tüm sektörler gibi perakende de dönüşüm geçiriyor.

İlvi de bu süreçte değişime adapte olarak dijitalleşme yatırımlarını artırdı. Pandemi döneminde e-ticarette büyüme ivmesini hızlandıran şirketin internet satışlarının ciro içerisindeki payı pandemi döneminde yüzde 40 arttı. Bugün e-ticaretin ciro içindeki payı yüzde 30’a ulaştı.

Pandeminin etkisi, mağaza sayımızın artması ve marka bilinirliğinin artması ile beraber e-ticaret her geçen an bir önceki ana ve bir önceki seneye oranla yükseliş trendini sürdürüyor. Marka, e-ticarete yaptığı yatırımların da etkisiyle online satış cirolarında yüzde 100 büyüme hedefliyor.

MİKRO İHRACAT YAPIYOR

Şirketin, yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da büyüme planları var. Hali hazırda hem ilvi.com hem de aliexpress.com üzerinden mikro ihracat yapılıyor.

Mikro ihracat dışında başta Beyaz Rusya, İtalya olmak üzere Almanya, Litvanya, Polonya, Letonya, KKTC, Romanya, Estonya gibi farklı birçok sayıda ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Donskaya, “Yurtdışı perakende mağazacılık hedeflerimiz arasında. Bunun için çalışmalarımıza ve planlamalarımıza başladık” diyor.