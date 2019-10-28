Dünya markası olmayı hedefliyoruz
Türk mühendisler tarafından uluslararası standartlarda tasarlanmış akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage ile dünya genelinde 300’den fazla fabrikanın dijital dönüşümünü gerçekleştiren Doruk, hedefine ‘dünya markası’ olmayı koydu.
Aram Ekin Duran
eduran@ekonomist.com.tr
Yeni dönem planlarını KOBİ Girişim’e anlatan Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, “Dünyanın en yaygın üretim yönetim sistemi olma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 2020 sonuna kadar Almanya ve Japonya’ya açılmayı planlıyoruz” diyor.
Üretim tesislerinin dijital dönüşümü, artık özel sektörün en önemli gündem başlıklarından biri haline gelmiş durumda.
Türkiye’de üretim yönetiminde dijitalleşme pazarını inşa eden ve bu alanda lider olan 21 yıllık teknoloji şirketi Doruk, Türk mühendisler tarafından uluslararası standartlarda tasarlanmış akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage ile dünya genelinde 300’den fazla fabrikanın dijital dönüşümünü gerçekleştiriyor.
Şirket 2018’i 11 milyon TL ciro ile kapattı. 2019 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100’lük bir büyüme gerçekleştiren Doruk, 2019 yılını yüzde 250 büyümeyle kapatmayı hedefliyor.
Gelecek hedefini “dünya markası olmak” şeklinde belirleyen Doruk’un Türkiye’de Teknopark İstanbul’da yer alan merkez ofisi, Antalya Teknokent ofisi ve İzmir Depark Teknokent ofisinin yanı sıra Amerika’nın Chicago kentinde şirketi bulunuyor.
Şirket aynı zamanda Amerika’da üretim endüstrisini kuvvetlendirmek için ABD Eski Başkanı Barack Obama’nın isteği ile kurulan Dijital Üretim Tasarım ve İnovasyon Enstitüsü DMDIl’ın Ar-Ge partneri. 2020 sonuna kadar da Almanya ve Japonya’da ofis açmayı planlıyorlar.
Şirketin yeni dönem hedeflerini Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden ile konuştuk.
Doruk’un kuruluş hikayesini sizden öğrenebilir miyiz?
Doruk 1998 yılında sanayicilerin üretimlerini daha hızlı, çevik, kaliteli ve verimli yönetmeleri için dijital yazılım ve donanım araçları geliştirmek hedefiyle kurulmuş bir teknoloji şirketi.
Bu doğrultuda 1998 yılında TÜBİTAK Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Direktörlüğü tarafından desteklenen Ar-Ge projesi olarak dünyanın ilk programlanabilir veri terminallerinden birini geliştirerek yolculuğumuza başladık.
Bu hedef bir bakıma markamızın kuruluşundan 15 yıl sonra 2013 yılında dünyanın gündemine oturan Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm konularının ilk ayak sesleriydi diyebiliriz. Aynı zamanda Türkiye’nin sanayide dijitalleşme alanındaki ilk Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirmiş teknoloji şirketiyiz.
Endüstriyel işletmelerin üretim operasyonlarının dijital olarak yönetilmesi için akıllı ve dijital üretim yönetimi sistemleri geliştirip kuruyoruz. Fabrikaların gerçek durumundan otomatik geri bildirimler alarak yeni kararlar verebilen akıllı üretim yönetimi sistemimiz ProManage ile işletmeleri Endüstri 4.0 evresinde akıllı fabrika ve dijital fabrika olarak da adlandırılan yapıya dönüştürüyoruz.
Fabrikalara ne gibi avantajlar sağlıyorsunuz?
Kağıtsız işletmelere geçiş sağlayan ürün ve çözümlerimizle üretim planlama, üretim izleme, üretim performans takibi, duruş analizi ve kayıp analizi yaparak işletmenin kayıplarını bulma ve yok etme fırsatı sunuyoruz.
Fabrikalar ve üretim işletmelerinde hız ve verimlilik artışı sağlayan bu sistemlerimiz, maliyetlerin azalmasına ve teslim sürelerinin önemli ölçüde kısalmasına imkan tanıyor. Kimya, otomotiv, beyaz eşya, plastik, ilaç, gıda ve ambalaj başta olmak üzere pek çok farklı sektöre yüksek teknoloji çözümler getiriyoruz.
Sanayicilerin güncel ihtiyaç ve talepleri, teknolojik gelişmeler ve uluslararası trendler ışığında üretim sistemlerini sürekli olarak yeniliyoruz. Sistemlerimize yeni özellik ve işlevler eklenmesi sayesinde sanayiciler dijital Üretim Operasyonları Yönetimi’ni ve Üretim Yönetim Sistemleri’ni çağın gereklerine uygun şekilde gerçekleştirebiliyor.
ProManage hakkında bize bilgi verebilir misiniz?
Sanayide dijitalleşmenin henüz hiç konuşulmadığı yıllarda Doruklu Türk mühendisler tarafından uluslararası standartlarda tasarlanmış bir akıllı üretim yönetim sistemi olan ProManage, Production ve Mana-gement kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.
ProManage, fabrikalarda üretime ilişkin tüm operasyonların dijital araçlar ile yönetimini sağlıyor. Mottosu “Auto-improve yo-ur business” (İşletmenizi otomatik olarak geliştirin) olan ProManage, işletmelerin kendilerini sürekli ve otomatik olarak geliştirebilmesine imkan tanıyor.
Bu sayede işletmelerin dar boğazlarını, zayıf yönlerini, gelişime açık noktalarını sürekli olarak onlara gösteriyor ve bu açıkların iyileştirilmesi için işletmeyi uyarı mesajları ve farklı yollarla bilgilendiriyor. Dünya genelinde 300’den fazla öncü sanayi kuruluşunda 21 yıldan bu yana sürekli geliştirilerek kullanılan ProManage ile binlerce üretim yöneticisinin know-how ve taleplerini karşılıyoruz.
Doruk’un gelecek hedefleri ve büyüme planları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Doruk olarak 2018 yılında başlattığımız değişim ve dönüşüm hamlesinin meyvelerini toplamaya başladığımız çok iddialı bir yıl olan 2019 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100’lük bir büyümeye imza attık, 3. çeyrekte ise büyüme oranımız yüzde 150’ye ulaştı.
Güncel teknolojilere yaptığımız yatırımlar ve artan müşteri memnuniyeti oranımız ile 2019 yılı sonunda büyümemizi yüzde 250 artırmış olmayı hedefliyoruz.
Bugüne kadar Almanya, Fransa, Japonya, Kanada ve ABD’de üretim teknolojileri alanındaki pek çok fuara katılarak rotamızı iç piyasanın yanı sıra aynı zamanda yurtdışına da çevirdik. Bugün ABD, Rusya, Belçika, Romanya, Bulgaristan, Cezayir, Sırbistan ve Tataristan’a ihracat gerçekleştiriyor ve dünyanın en yaygın üretim yönetim sistemi olma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz.
2020 sonuna kadar Almanya ve Japonya’ya açılmayı planlıyor, orta ve uzun vadede ise tüm Avrupa ülkelerine ulaşmayı ve Asya pazarına giriş yapmayı hedefliyoruz.
Sanayide dijital dönüşümün öncelikli olduğu merkez ülkeleri hedef alarak global genişlememizi de ilerletmeyi planlıyoruz. Nihai hedefimiz ise akıllı üretim yönetim sistemleri alanında bir “dünya markası” olmak.
“YÜZDE 20 VERİMLİLİK ARTIŞI SAĞLIYORUZ”
Bir fabrikanın dijital dönüşümü için ne kadar bir süre gerekli?
Doruk olarak sanayicilere üretim süreçlerini dijital ortamda el değmeden gerçek ve şeffaf bilgilerle yönlendiren bir yönetim yazılımı sunuyoruz. Sanayiciler dijital ve akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage’ı kullanmaya başladıktan yaklaşık 2 ay sonra bu sistem için yaptıkları yatırımı geri alabiliyorlar.
İşletmeler yatırdıklarını verdiğimiz eğitimlerden biri olan verimlilik parametresinde görebiliyor. 2 ay sonunda minimum yüzde 10 olmakla birlikte genellikle yüzde 20 verimlilik artışı sağlanıyor.
Yıl olarak düşünüldüğünde ise örneğin ayda 1 milyon Euro’luk girdi maliyeti olan bir işletme için 10 ayda yapılan 10 milyon Euro’luk masraf 8 milyon Euro’ya düşüyor ve işletme yılda 2 milyon Euro tasarruf etmiş oluyor.
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