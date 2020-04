Takı ve mücevher markası Diamond By Naci Şenocaklı’nın ikinci kuşak temsilcisi Deniz Şenocaklı Özula, kendi markası ile ailesinden bağımsız ilerlemeyi tercih etti. Tasarımlarını kendi web sitesinin yanı sıra birkaç noktada satışa sunan Özula, franchise vererek büyümeyi planlıyor.

Özlem Bay Yılmaz

Deniz Şenocaklı Özula, 33 yaşında genç bir girişimci… Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü mezunu. Çeşitli pırlanta uzmanlığı eğitimleri alarak sektörün önemsediği ‘HRD Diamond Grader’ gibi birçok sertifikanın da sahibi.

Diamond By Naci Şenocaklı markasının kurucusu babası Naci Şenocaklı’nın etkisiyle takı ve mücevher sektörünün hep içinde olan Deniz Şenocaklı Özula, ancak bu alanda çalışmalarını ailesinden bağımsız sürdürmeyi tercih etmiş. Tasarımcılık aileden gelince taş dizimi, cila, ürün takibi, satış servisi, halkla ilişkiler, taş satın alımı ve sipariş takibi gibi birçok farklı konuda çalışma fırsatı yakaladığını belirten Deniz Şenocaklı Özula, şimdilerde tüm enerjisini kendi tasarımlarına veriyor. ‘Deniz Şenocaklı’ isimli markasını büyütmeyi hedefliyor.

“Yurtdışında doğru noktalarda olmayı çok isterim. Umman’da bir concept store’da ürünlerim yer alıyor. Yenilerinin olmasını hedefliyorum. Franchise konusuna da sıcak bakıyorum. 5 yıl içinde franchise vermeyi planlıyorum. 5 yıl sonra etkili satış ağlarının tümünde ve cadde mağazacılığının yoğun olduğu alanlarda olmayı hedefliyorum” diyen Deniz Şenocaklı Özula, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

Takı ve mücevher sektöründe kendi markanızı yaratmaya nasıl karar verdiniz?

Bu işe girmedim, bu işe doğdum aslında. Babam Naci Şenocaklı 7 yaşından bu yana mücevher sektöründe. Çıraklıkla başlayan hikayesini ustalıkla taçlandıran bir başarı hikayesine sahip. O yüzden küçüklüğümden bugüne bu sektörün içindeyim, her aşamasında her detayında vardım, varım.

Mücevher sektöründe olmama rağmen ben kişisel markam Deniz Şenocaklı için altın ve değerli taşlardan ziyade gümüş, bronz ve yarı değerli taşlarla çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü bu yola çıkarkenki amacım tasarım sevenleri ulaşabilir tasarımlarla buluşturmaktı.

Koleksiyonunuz tamamen sizin tasarımlarınızdan mı oluşuyor?

Bir mücevher üretilirken ki tüm özen olmalı, tasarım kesinlikle farklı olmalı ama mücevher gibi pahalı olmamalı diye düşündüm. Yani kısacası ulaşılabilir bir kolye veya yüzük de özel tasarım olabiliri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her ortamda çalışmalarımın farklılığı dikkat çekiyor ve insanlar üstüne basa basa bunu hep vurguluyor. Tasarımın farkı ve ürün kalitesi insanların çok dikkatini çekiyor.

Artık sıradanlığa insanların tahammülü yok. Kendim tasarımcı olduğum ve tüm koleksiyonları kendim tasarladığım için ekstra bir tasarım maliyeti yansıtmıyor olmam en büyük avantajlarımdan biri. Bu konularda olumlu geri dönüşler alıyorum.

Üretim süreciniz hakkında bilgi verir misiniz?

Üretimi kendi atölyemde gerçekleştiriyoruz. Bir tasarımın macerası benim çizi-mimle başlıyor, akabinde ise her aşaması tamamen el emeğiyle atölyede gerçekleştiriliyor. Bu meslekte üreticiyseniz çok doğru ve kıymetli bir ekibe ihtiyacınız var. Bu bir ekip işi, her aşamasında farklı bir ustamızın emeği var. Tasarladığım her bir kolye en az 7-8 ustanın elinde farklı aşamalardan geçiyor. Biri olmazsa, maalesef hiçbir şey olmaz.

Hedef kitleniz nedir?

Hedef kitlem ‘tasarım sevenler’. Yaş ile ilgili bir şey söylemiyorum çünkü ürünler her yaştan tercih ediliyor. Tasarımı seven, tasarımın ve ürün kalitesinin farkını bilen ve bu yüzden bana ve tasarımlarıma değer veren bir kitle tercih ediyor markamı. Bu benim için o kadar kıymetli ki anlatamam. Fark edilerek, beğenilerek ve tercih edilerek verdiğim emeğin karşılığını alıyor olmam paha biçilemez. Beğenilmek ve takdir edilmek, yeni bir tasarım yaratabilmek için ben ve benim gibi üretenlerin, yaratanların en önemli ihtiyacı. Biz böyle besleniyoruz.

FİYAT ARALIĞI 200-800 TL

OTELLERLE ÇALIŞIYOR Özel koleksiyon çalıştığım oteller de var. Belirli dönemlerde onlara özel, sadece onların bünyesinde satışa sunulan tasarımlar üretiyorum. O da benim oldukça vaktimi alıyor. Hedefim ise her yerde satılıyor olmak asla değil, her gün daha güzelini yaratmak. ÖZEL SİPARİŞ Tasarımlarımın fiyatları kullanılan malzemeye ve işçiliğine göre değişim gösteriyor. Fiyat aralığı ise 200 – 800 TL . Ek olarak özel sipariş de çalışıyorum. Altın ve pırlantalı veya gümüş çalıştığım özel siparişlerde tabii ki bu fiyatlar değişiyor. AİLEYE TASARIM DESTEĞİ Diamond by Naci Şenocaklı firması için de tasarım yapıyorum. Firmaya yeni bir enerji getirmeyi ve yarattığım günlük kullanıma uygun mücevherlerle gençlere de hitap etmeyi başardım diyebilirim. Bu modellerde altın, pırlanta ve değerli taşlarla çalışıyorum. Kendim neyi kullanmaktan keyif alacaksam o tarzda tasarım yapmayı tercih ediyorum aslında.

Tasarımlarınız tüketicilerle hangi kanallar buluşuyor?

Tasarımlarımı kendi web sitem üzerinden satışa sunuyorum. Buna ek olarak The Sky Nişantaşı ve City’s Popcorner’da ürünlerim yer alıyor. Kendi tasarladığım ve ürettiğim ürünleri ‘Deniz Şenocaklı’ adı altında müşteriyle buluşturuyorum. Seri üretim çalışmadığım ve birçok detayını birebir kendim yaptığım için her ürünün yapımı çok vaktimi alıyor. Ama amacım zaten hep buydu, fazla adette çok fazla miktarlarda satış yapmanın aksine, butik çalışmak. Yarattığım her modelin her aşamasına aynı özeni gösterebilmek için butik çalışmak benim için en doğrusu.