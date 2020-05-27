Uzakların yakın olduğu dijitalleşen dünyada, online alışverişe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönem yaşıyoruz. Gıdadan giyime, mobilyadan elektronik cihazlara kadar birçok konuda bu ticaret yöntemini seçiyoruz.

Aram Ekin Duran

eduran@ekonomist.com.tr

Buna gelinlik alışverişi de dahil. Gelinlik alışverişini online ortama taşıyan vipgelinlik.com kurucusu Başak Ünsal, “Gelin adaylarının artık mağaza mağaza gezmesine gerek yok. Evlilik arifesindeki herkes hayallerindeki gelinlik modellerini siteye girip daha uygun fiyata inceleyebilir, deneme sepeti olarak ifade ettiğimiz butonu kullanarak beğendiği 5 ürünü, arzu ettiği gün ve saatte adresine isteyebilir” diyor. Ünsal ile girişimini ve hedeflerini konuştuk.

Vipgelinlik.com fikri nasıl ortaya çıktı?

Vip Gelinlik ile ilgili çalışmalara bir yıl önce başladık. Faaliyete başlayalı ise 2 ay oldu. Bu fikri ortaya çıkarmadan önce eşimle birlikte bilimsel birçok araştırma ve fizibilite yaptık. Hem Türkiye hem de Dünya’da sektörün aldığı pozisyon ve yeni satış kanallarına olan uyumunu inceledik. Nereye bakarsak bakalım geleneksel ticaretin yerini almaya hazırlanan e-ticaret çıktı karşımıza. Çin’de perakende sektörü için e-ticaretin toplam ticarete oranı yüzde 20, G-8 ülkelerinin ortalaması yüzde 9,8, Türkiye’de ise bu oran yüzde 5 bandında seyrediyor.

Türkiye, genç nüfusu ve ödeme kanallarına uyum ile bu ortalamayı geçecek gibi görünüyor. Buradan yola çıkarak gelinlik alışverişini e-ticaret kanalıyla yapabilir miyiz diye kendimize sorduk. Fakat gelinlik diğer tekstil ürünlerinden oldukça farklılaşıyor. Kişiye özel olan bu ürünü, gelin adaylarımız üzerinde denemek incelemek alışverişini, sadece e-ticaret kanalıyla satmaya kalkışmak bu kültürün dinamiklerini iyi okuyamamak olurdu. Biz de bu pazarı fırsat olarak gördük. Deneme talebinin e-ticaret kanalıyla verildiği, evinde deneyip karar verilebilen, satın alma zorunluluğu olmayan bir hikaye oluşturduk.

Sistem nasıl çalışıyor, fiyatlar nasıl?

Portal ile kişilere evden çıkmadan yakınlarının yanında gelinlik deneme imkanı sağlıyoruz. Sadece gelinlik değil, nişanlık, abiye, bindallı ve aksesuar gibi kategorilerle de hizmet veriyoruz. Vipgelinlik.com adından anlaşılacağı gibi gelinlik üzerine bir pazar yeri platformu. Marka bağımsız birçok modelin görülüp, fiyat ve özellik mukayesesinin yapıldığı bir mecra olarak tanımlayabiliriz. Gelin adayının ve yakınlarının ihtiyacı olan birçok ürünün satışını ve hizmetini veriyoruz.

Fakat ana iş kolumuzu gelinlik olarak belirledik. www.vipgelinlik.com’ un giren bir gelin adayı sınıflandırılmış kategorilere girip hayali olan gelinlik modellerini inceleyebilir, deneme sepeti olarak ifade ettiğimiz butonu kullanarak beğendiği 5 ürünü, arzu ettiği gün ve saatte adresine isteyebilir. Bu adımda satın alma işlemi yapılmadığının altını çizmeliyim.

Cüzi bir ücret karşılığı, 1,5 saatlik servis süresinde, stil danışmanının birikimi eşliğinde boy aynası ile konuma gidiliyor, gelinlerimiz seçtiği ürünleri deneyimleme şansına sahip oluyor. Fiyat olarak sisteme katılan firmalarla yaptığımız anlaşmalara da madde koyuyoruz. Fiyat olarak müşterilere garanti veriyoruz. Mağazalara göre daha uygun bir fiyata satılıyor. Markalarla yaptığımız anlaşmaların bağlayıcılığı bu ilkeye hizmet ediyor. Ayrıca IOS ve Android uygulamalarının olması da erişimi kolaylaştıran diğer bir etken.

Müşterilerden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Ocak ayının ortalarında aktif olarak sahaya indik. Reklam çalışmaları öncesinde aksayan yönleri görebilmek için daha kapalı bir gurup ile başladık. Beklediğimizin üzerinde bir ilgi ile karşılaştık. Şubat ayı ile aktif reklam stratejisi izledik. Penetrasyon oranımızı görünce eşimle doğru yolda olduğumuza kanaat getirdik.

Bu işe başlayalı 2 ay olmasına rağmen üye sayısında 1000 barajını geçtik. İletişim çalışmalarımıza yeni yeni başladık. Bu kanalların hareketlenmesi ile ilginin artacağını düşünüyoruz. E-ticaret kültürü bu sektöre hep uzak kalmış. Daha doğrusu bu kanala pek ihtiyaç duyulmamış. Gelinlik, denenerek alınan bir ürün olduğu için bizim verdiğimiz hizmet bu konuda fark yaratarak yeni bir trend ortaya çıkarabilir.

Bugüne kadar kaç geline hizmet verdiniz?

2.5 ay gibi bir kısa süre içinde 50’yi aşkın ziyaret yaptık. Olmayan bir iş modeline hayat vermek istiyoruz. O yüzden kendimizi müşteri kitlemize anlatmak çok kolay olmuyor. Bizim gibi B2C olarak ifade edilen kitleye hizmet veren firmalar için reklam çok önemli bir argüman. Mevcut operasyonel maliyetler ilk sırayı aldığı için henüz arzu ettiğimiz reklam bütçesi harcamalarına ulaşamadık.

Bu süre zarfında finansal yatırım alabilmek için gerekli olan çalışmalarımızı tamamladık. Bu yeni iş modeli kifayetini kanıtlamaya başladığı an yatırım turuna çıkacağız. Güçlü bir finansal altyapının getireceği reklam bütçesi ile çok büyük kitlelere ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Fikrinizi yurtdışına açmayı düşünüyor musunuz?

Fikrimizi yurt dışına açmayı düşünüyoruz. Planlarımız arasında ilk olarak Azerbaycan pazarı var. Buradaki gibi “Evde Dene” hizmeti olmayacak. Vipbridally.com ismi ile klasik e-ticaret mantığını sınırlar ötesine açıyoruz. Üstelik yine bir ilk olarak satış sonrası hizmetimizi e-ticaret e ile bütünleştiriyoruz. Siparişi veren gelin adaylarımıza anlaşmalı kargo firmaları ile ortalama 1 hafta içinde ürünlerini teslim edeceğiz. Fakat misyonumuz burada bitmeyecek.

Bakü şehrinde olan temsilciliğimiz ürünlerin tadilat talep ve değişikliklerini yerine getirecek. Bu da e-ticaretin henüz gelişmediği bu ülkede bize olan güveni arttıracaktır. Bu iş modelini sene sonunda Almanya ve Körfez ülkelerine de yaymayı planlıyoruz. Bu sayede Türkiye’nin yılda 350 milyon dolar olan gelinlik ihracatına bizim de bir katkımız olacak diye düşünüyoruz.

“HİZMETİMİZİ YAKIN TEMAS OLMADAN VERİYORUZ”

“Salgının Türkiye’de etkilerinin başladığı tarihe kadar ekiplerin verimliliği neredeyse doluydu. Bu kısa süre içinde çok güzel hikayeler biriktirdik. Salgının başlaması ile biz de odağımıza önce sağlığı koyarak ara verdik. Ne çalışanlarımızı ne de gelin adaylarımızı riske atmak istedik. Geçen hafta içi işleyişimizde küçük bir değişiklik yaptık. Maske, dezenfektan gibi materyallerin kullanımını zorunlu tuttuk. Servisimiz yakın temas olmaksızın yapılıyor. Gelinliklerin giyiminde gelin adayı ve ailesi daha aktif rol alıyor. Servis sonrasında demo gelinliklerini zarar vermeyen bir kimyasal ile dezenfekte ediyoruz. “ “BAYİLİK SİSTEMİ İLE BÜYÜYECEĞİZ”

“Evde Dene” hizmetini şimdilik sadece İstanbul sınırları içinde veriyoruz. İleride bayilik sistemini devreye sokarak büyük şehirlere de bu hizmeti ulaştırmak istiyoruz. Gelinlik dışında kalan ürünleri mesafeli satış sözleşmesine uygun olarak e-ticaret kanalıyla vermekteyiz. Dolayısıyla hacim çok olmasa da diğer illere de bir sevkiyatımız söz konusu. Fakat odaklandığımız taraf “Evde Dene” hizmeti.