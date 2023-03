Girişimci Jha, Hollywood filmlerindeki karakterlerden değerli dersler aldığını, doğru filmleri izlemenin bir girişimcinin yeteneklerini artırabileceğini söylüyor. Jha geçmişte Insider'a yazdığı makalede şunları söylemişti:



"Yolculuğuma 2013 yılında başladım: Bir dijital pazarlama ajansına sahibim ve ardından Splash adlı bir haber uygulaması oluşturdum. Şimdi en büyük girişimim Alore Growth OS. (İşletmeler için büyüme stratejileri). Stres seviyemin yüksek olduğu ve moralimin düşük olduğu çok sayıda çılgın gün geçirdim. İyi bir kitap okumak ya da iyi bir film izlemek çoğu zaman bana zor zamanların geçeceğine ve mücadele edenin tek ben olmadığıma dair umut verdi. Aslında gerçek bir MBA yapmış olmama rağmen filmlerden çok değerli dersler öğrendiğimi inkar etmiyorum.

Brad Pitt'in Moneyball'da yaptığı gibi verilere, Jobs'taki (Steve Jobs) gibi tasarım ve inovasyona güveniyorum ve The Wolf of Wall Street'ten bazı tüyler ürpertici ipuçları kullanıyorum. Hatta Will Smith'in Pursuit of Happiness'taki karakteri gibi hayalimi beslemeye ve korumaya çalışıyorum"



Jha şöyle devam ediyor: "Girişimcilik yolculuğuma aktarabileceğim dersler içeren harika bir film izledikten sonra kendimi motive olmuş hissediyorum. Harika bir film izlemek, kendi hayatınızdaki bir fırtınada gezinme konusunda bir ustalık dersi olabilir. Ekranda başka birinin hayatında olduğunu gördüğünüzde onunla ilişki kurabilir ve daha iyi analiz edebilirsiniz" görüşünde.



Jha girişimciler için 18 film öneriyor: Bu listeye "Hollywood MBA" adını verdim. İşte Hollywood'un işletme okulunu belirli bir sırayla oluşturduğunu düşündüğüm filmler:











1 1. The Big Short - Büyük Açık (2015) The Big Short, özetle 2007 yılında Amerika'da patlak veren Mortgage Krizi'nin perde arkasını anlatan bir film.

2 2. Startup.com (2001) 2001 yılında çekilen bu belgesel, bir internet girişiminin geçirdiği evreleri konu alıyor.

3 3. The Social Network - Sosyal Ağ (2010) Facebook'un kuruluşunun öyküsü ve günümüz dünyasına sunduğu artı ve eksiler Mark Zuckerberg'in hikayesinden yola çıkılarak ele alınıyor.

4 4. Jobs (2013) Film, Apple'ın kurucusu olan ve 2011 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Steve Jobs'un gençlik yıllarından başlayan hayat hikayesine odaklanıyor.

5 5. Becoming Warren Buffett (2017) Warren Buffet'in yaşam ve kariyerine odaklanan bir belgesel.

6 6. Joy (2015) Film Joy Mangano'nun tek başına üç çocuğuyla beraber yaşarken Miracle Mop'u icat ettikten sonra kendi işinin patronu olmasını konu ediniyor.

7 7. Wall Street (1987) 1980’lerin iş dünyasına perde arkası anlatılıyor.

8 8. Moneyball - Kazanma Sanatı (2011) 'Oakland A' beysbol takımının başındaki isim olan Billy Beane (Brad Pitt) , kısıtlı bir bütçe ile resmen yoktan bir takım var ederek zengin kuluplere meydan okuyor. Fakat bunu yaparken de beysbol sporunun temel inançlarını baştan aşağıya sarsıyor.

9 9. Pirates of Silicon Valley - Silikon Vadisinin Korsanları (1999) Filmde Bill Gates, Steve Jobs, Steve Wozniak, Steve Ballmer ve Paul Allen gibi tanıdık simaların, ünivesite yıllarından başlayarak Microsoft ve Apple’ı kuruşu özetleniyor.

10 10. Office Space - Ofis Çılgınlığı (1999)

11 11. Rocket Singh: Salesman of the Year (2009)

12 12. Catch Me if You Can - Sıkıysa Yakala (2002) Frank Abagnale Jr.'ın, Pan American World havayolu şirketinde pilot, Georgia'da doktor ve Louisiana'da savcı kılığına bürünerek milyonlarca dolarlık çek sahtekârlığını nasıl yaptığı anlatılmaktadır.

13 13. The Pursuit of Happiness - Umudunu Kaybetme (2006) Yeni terk edilmiş, kendini ve oğlunu fakirlikten kurtarmaya kararlı bir baba, bir hisse senedi brokerlik firmasının en dibinde başladığı kariyerinde yükselir.

14 14. Jerry Maguire - Yeni Bir Başlangıç (1996) Başarılı bir sporcu menajeri olan Jerry Maguire, bir gün kendi yaşamını ve varoluş sebebini sorgulamaya başlar. Büyük müşterilerinin hepsini kaybeder ve bağımsız tek bir sporcu ile çalışmaya karar verir.

15 15. The Devil Wears Prada - Şeytan Marka Giyer (2006) Genç bir kadın, yazar olmak için New York'a gidip büyük bir moda dergisinin sert ve acımasız editörünün asistanı olduğunda beklemediği sonuçlarla karşılaşır.

16 16. Nightcrawler - Gece Vurgunu (2014) Hırslı bir genç olan Lou Bloom Los Angeles'ta polis muhabirliği yapmaya başlar. Sürekli kazaları, cinayetleri ve buna benzer felaketleri kovalayan bir kamera ekibinin de katılımıyla, Lou yavaş yavaş suç dünyasına girmeye başlar.

17 17. The Wolf of Wall Street - Para Avcısı (2013) Yönetmenliğini Martin Scorcese'nin üstlendiği film Amerikan borsasında komisyoncu olan Jordan Belfort'un biyografisinin bir uyarlaması.