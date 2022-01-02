PulpoAR, artırılmış gerçeklikle tüketicinin güzellik ürünlerini istediği yerden denemesini sağlıyor. 10 bini aşkın ürünü dijitalleştirip sanal makyaj uygulamasına hazır hale getirdiklerini söyleyen PulpoAR Kurucusu ve CEO’su Onur Candan, “2021 yılsonu hedefimiz; değerlememizi 10 milyon dolardan 30 milyon dolara çıkarmak” diyor.

KOBİ Girişim Aralık 2021 tarihli sayıdan

Akkök ve Ida Capital’den yatırım alan şirket, 2022 ilk çeyrekteki Seri A yatırım turuna hazırlanıyor. Uzun vadeli hedef ise güzellik sektöründe global bir unicorn olmak. Güzellik sektöründeki dönüşüme öncelik etmek misyonuyla yola çıkan PulpoAR; geliştirdiği artırılmış gerçeklik teknolojisiyle markaların ürünlerini e-ticaret sitelerinde, sanal deneyimle kullanıcılarına sunmalarını hedefleyen, genç bir girişim.

Onur Candan, Buğrahan Bayat ve Rayan Godoi tarafından Mayıs 2020’de kurulan şirket; 2021 Mart’taki Uludağ Ekonomi Zirve-si’ndeki (UEZ) Stars of Region’da 700 girişim arasından da ikinci seçildi.

Markalardan ürünleri alıp dijitalize ederek süreci başlattıklarını söyleyen PulpoAR Kurucusu ve CEO’su Onur Candan; bu hizmeti müşteri odaklı ve data ile entegre sunduklarının ve son tüketiciye müşterileri olan markalarla ulaştıklarının altını çiziyor.

“Uygulamamızda ruj, fondöten, allık, kapatıcı, rimel, göz kalemi ve far var. Dünyanın ilk web tabanlı sanal oje uygulamasını da hayata geçirdik” diyen Candan; cilt analizi ve saç rengi değişim uygulamalarını lanse edecekleri bilgisini de veriyor.

Pazardaki en büyük rakipleri olan Modiface’nin 2018’de L’Oréal tarafından satın alındığını aktaran Candan; şu an ana hedef bu olmasa da bir kozmetik şirketi tarafından satın alınma durumu olabileceğini de sözlerine ekliyor. Onur Candan ile bu genç girişimin hikâyesini, plan ve hedeflerini konuştuk.

PulpoAR’ı tanıyabilir miyiz?

Amacımız; tüketicinin kozmetik ürünleri istedikleri herhangi bir yerden sınırsızca denemeleri için kolaylık sağlamak ve güzellik sektöründeki dönüşüme öncelik etmek.

Bu doğrultuda PulpoAR’ı ‘kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi’ ve ‘ulaşılabilirlik’ noktalarından hareketle Mayıs 2020’de merkez olarak Amerika’da ve Türkiye’de kurduk. Artırılmış gerçekliğin yaygın olmadığı ve teknolojinin bunun için yetersiz olduğu zamanlarda ‘AR photobooth/kiosk’ tasarlayarak son tüketiciye yönelik etkinliklerde kullanılmasını sağladığım Visioninteractive isimli şirketim vardı.

PulpoAR’ın temellerini ise o deneyimlerimden alarak şu an teknoloji konusunda takımın beyni olan Buğrahan Bayat ve tüm Latin Amerika bölgesini yöneten diğer ortağımız Brezilya’lı Rayan Godoi ile üç ortak olarak attık. Misyonumuz; alışveriş deneyimini dönüştürmek.

Hizmet ve çözümleriniz neler?

Tüketicinin güzellik ürünlerini mağazaya gitmeden, istediği yerden, istediği kadar denemesini sağlamayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojiyi dünyada birçok farklı ülkede kozmetik sektöründeki birçok markayla uyguluyoruz. Makyajda rujun yanı sıra uygulamada fondöten, allık, kapatıcı, rimel, göz kalemi ve far da var. Benzer bir uygulamayı fiziksel mağazalara nasıl uyarlayabileceğimiz! de düşündük.

Mağaza içine konulabilecek temassız akıllı aynalar tasarladık. Tüketicinin istediği ürünü denemesi için ayna üzerinde QR kod var. Aynanın karşısında QR kodu telefonundan okutan tüketici, istediği ürünü seçerek deneyebiliyor, nasıl göründüğünü aynadan görüyor.

Müşteri ve son kullanıcı sayınız nedir?

Son tüketiciye direkt değil; müşterilerimiz olan markalarla ulaşıyoruz. Latin Amerika’dan Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Ka-nada’ya kadar birçok ülkede 20’den fazla müşteriye ve onların markalarına hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 10 bini aşkın ürünü dijitalleştirip sanal makyaj uygulamasına hazır hale getirdik. Teknolojimizle aylık 10 milyonun üzerinde son kullanıcı ziyareti deneyimliyoruz.

2020’yi ne kadar ciroyla kapattınız?

Pandemiyle gelen kısıtlamalar ve kurallar tüketici davranışlarında önemli değişikliklere yol açtı. Bizim teknolojimiz de buna çok hazırlıklıydı. Dönüşüme hemen uyum sağlamak isteyen şirketler ürettiğimiz çözümlere çok daha hızlı onay verdiler. 2020 yılı ortalarında kurulmamıza rağmen hızlı büyüme göstererek 2020 yılsonunda değerleme olarak 10 milyon doların üzerine çıktık.

2021 nasıl geçiyor?

2021 Mart’ta UEZ’de gerçekleştirilen Stars of Region’da 700 girişim arasından ikinci seçildik. Girişimcilik Dünya Kupası (EWC) Türkiye Ulusal Finali’nde en iyi ikinci girişim olduk. Hepsiburada, Sephora, Watsons gibi çok büyük markalarla lansman yaptık. Flormar ile dünyanın ilk web tabanlı sanal oje uygulamasını geliştirdik ve makyaj alanındaki gücümüzü tırnağa da taşıdık.

Yatırım aldınız mı?

Yatırım aldık. Akkök ve Ida Capital bizim en büyük destekçilerimiz. Bir sonraki yatırım turumuz Seri A yatırımıyla 2022 ilk çeyrekte olacak. Ekibimiz 65 kişi, planımız yılsonunda 80 kişiye ulaşmak. Seri A yatırımı sonrası ise çok daha farklı bir yapıdan bahsedeceğiz.

2021 yılsonu hedeflerinizden bahseder misiniz?

Yılsonunda hedefimiz; değerlememizi 30 milyon dolara ulaştırmak ve Seri A yatırımı öncesi hazırlıklarımızı tamamlamak. Sanal makyaj uygulamasında yakaladığımız başarıyla bu alanda dünyanın iki büyük şirketinden biri olduk. Şimdi sırada cilt analizi ve saç rengi değişim uygulamalarımız var.

Yılsonunda bu alanlarda da lansmanlarımızı yapmış olmayı planlıyoruz. Ayrıca dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES’te öne çıkan girişimlerden biri olarak kabul gördüğümüz için standımızla start up bölümünde yer alacağız ve dünyaya AR&AI tabanlı uygulamaların güzellik sektöründeki dönüşümünü anlatacağız.

PulpoAR’ı uzun vadede nerede görmek istiyorsunuz?

Pazardaki en büyük rakibimiz Modiface, 2018’de L’Oréal tarafından satın alındı. Şu an ana hedefimiz bu olmasa da bir kozmetik şirketi tarafından satın alınma durumu olabilir. Ayrıca Facebook ve Snapchat gibi şirketler tarafından da satın alınmamız da muhtemel. Hedefimiz; bu hızla büyümek ve güzellik sektöründe global bir unicorn olmak.

“BİG DATA’YI ANLAMLANDIRIYORUZ”

“Yüz mikro özellik izleme teknolojisi, yüz hareketiyle hizalanan tüm özellikleri tanımlıyor. Renk algoritmamız yüzde 85 doğruluk seviyesine sahip ve renkleri gerçek dünyadan dijital dünyaya en net şekilde dönüştürüyor. Yüksek performanslı el izleme algoritmamız tırnak, parmak, bilek ve elin hareketleri gibi el özelliklerini tanımlıyor.

Makine öğrenimi ise ürünlerin görünümünü özelleştirmek hedefiyle, her kullanıcı yüzü için binlerce veriyi işliyor. Markalardan ürünleri alarak dijitalize ediyor, süreci başlatıyoruz. Farkımız; bu hizmeti müşteri odaklı ve data ile entegre sunmamız. Big data’yı anlamlandırarak müşterilerimizin ürün konumlandırmasına ve segment analizi kararlarına doğrudan etki edecek şekilde ilerliyoruz.”

“AMERİKA PAZARININ TAMAMINA GİRECEĞİZ”

“PulpoAR olarak ortaklarımızdan biri Brezilyalı ve global bir çözüm sunduğumuz için başta en güçlü olduğumuz LATAM bölgesi olmak üzere tüm dünyada çok fazla markayla çalışıyoruz.

Hindistan’dan Bahreyn’e, İngiltere’den Kanada’ya kadar beş kıtada farklı ülkelerde müşterilerimiz var. En kısa zamanda Amerika pazarının tamamına girerek büyümemize devam etmeyi hedefliyoruz.”