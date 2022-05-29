KnowYourX, regülasyonlara uyumlu olarak geliştirdiği ürün ve teknolojileriyle doğrulama pazarında müşteri ihtiyaçlarına yanıt veriyor. KnowYourX Genel Müdürü Onur Kartal; sundukları çözümlerin, 2022’de en az 150 milyon doğrulama işleminin dijital dünyada tamamlanmasını sağlayacağını kaydediyor.

KOBİ Girişim Mayıs 2022 tarihli sayıdan

Onur Kartal; “Bu yıl bitmeden, global pazardaki dijital kimlik teknoloji sağlayıcılarından biri olarak sertifikalandırılmayı hedefliyoruz” diyor. 2017’de ‘Türkiye’nin ilk dijital dönüşüm ajansı’ olarak kurulan DDTECH Şirketler Grubu, bünyesinde dört ayrı teknoloji şirketiyle hizmet veriyor.

Bu şirketlerden biri olan KnowYourX ise dijital kimlik ve doğrulama pazarında sektöründe faaliyetlerini sürdürüyor. Dijital kanallar üzerinden uzaktan müşteri edinimi, kimlik, kişi ve adres doğrulama sağlayabildiklerini söyleyen KnowYourX Genel Müdürü Onur Kartal; yüz yüze kanallarda bu adımlara ek olarak, TCKK ile belge imzalama seçeneğini sunabildiklerini kaydediyor.

Azerbaycan’da ve Irak’ta dijital kimlik ve doğrulama süreçlerinin kamuda kullanımı için çalışmaya başladıkları bilgisini veren Kartal; “Türkiye’de kazandığımız tecrübeyi öncelikle yakın coğrafyada dost ülkelerle paylaşmak istiyoruz” diyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerini kapsayan dijital kimlik organizasyonlarının içinde Türkiye’yi temsil etmek üzere girişimleri olduğuna dikkat çeken Onur Kartal ile KnowYourX’in iş planlarını ve hedeflerini konuştuk.

DDTECH’i tanıtabilir miyiz?

DDTECH, yerli dijital dönüşümü başlatmak ve kendi geliştirdiği çözümler ile global standartlarla yarışıp dünyaya açılma amacıyla ‘Türkiye’nin ilk dijital dönüşüm ajansı’ olarak, yönetim kurulu başkanımız Kamil Durmuş önderliğinde 2017’de kuruldu.

Yüksek hedefleri olan bir teknoloji start-up’ı olarak çıktığımız bu yolun beşinci yılında, kendi AR-GE ve yazılım ekipleri olan, geliştirmeyi ve projelendirmeyi bir bütün olarak gören yaklaşık 100 kişilik bir aileyiz. DDTECH Şirketler Grubu bünyesinde, dört ayrı teknoloji şirketimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz.

KnowYourX’in ürün ve çözümleri neler?

KnowYourX olarak geliştirdiğimiz ürün ve teknolojiler ile dijital kimlik ve doğrulama pazarında sektöre öncülük ediyoruz. Regülasyonlara tam uyumlu olarak geliştirdiğimiz çözümlerimiz, 2022 yılında en az 150 milyon doğrulama işleminin dijital dünyada tamamlanmasını sağlayacak.

Müşterilerinize nasıl destekler sağlıyorsunuz?

Günümüzde kişilerin kendilerini yüz-de100 güvenli olarak doğrulaması ancak akıllı kimlikleri kullanarak mümkün. T.C. kimlik kartlarımız ve pasaportlarımız, global standartlara uygun olarak bu doğrulamalara imkân tanıyor.

Bankada, operatörde, hastanede, otellerde, araç kiralama ve hatta noter işlemlerinde, kimlik sahteciliğinden doğan mağduriyetlerin önlenmesi ancak dijital kimlik doğrulamanın yaygınlaşması ile sağlanacak.

Müşterilerimize sunduğumuz çözümleri, dijital kanallar ve yüz yüze kanallar olmak üzere iki ana başlık altında gruplandırıyoruz. Dijital kanallar üzerinden uzaktan müşteri edinimi, kimlik, kişi ve adres doğrulama sağlayabilirken; yüz yüze kanallarda bu adımlara ek olarak, TCKK ile belge imzalama seçeneğini sunabiliyoruz.

Dijital kimlik doğrulama alanında yeni projeleriniz var mı?

Güncel mevzuatlar kapsamında öncelikle BTK, BDDK, SPK denetimine tabi operatör, banka, finansman şirketleri ile 2021’in ikinci yarısından itibaren çalışmaya başladık. Nisan ayı itibarıyla Türkiye’nin en büyük iki GSM operatörünün tüm doğrulama ve dijital imza süreçlerini, KnowYourX platformlarımız üzerinden devreye aldık.

Kullanıcılar, bu operatörlerin mobil uygulamaları üzerinden kendilerini kimlikleri aracılığıyla doğrulayarak yeni hat alabilecekler. Mağazalarda ise TCKK’larının şifresinin girilmesi suretiyle sözleşmelerin imzalanması mümkün olacak.

Bankalara özel çözümleriniz neler?

Bankaların ihtiyacı olan kimlik, kişi ve adres doğrulama süreçlerini, KnowYourX (KYX) Dijital Doğrulama Platformumuz ile kendi uygulamalarına entegre edebilecekleri şekilde sunuyoruz.

Yüz yüze kanallarda doğrulama ve imza işlemlerinin dijitalleşmesi için geliştirdiğimiz tablet uygulamamız sayesinde orta ölçekli bir bankanın, bir ay gibi kısa bir sürede tüm şubelerinde kâğıtsızlaşmasını sağlayabiliyoruz.

Mevzuatların bulut tabanlı altyapılar üzerinden bu hizmetlerin sağlanmasına izin verdiği durumda, tüm sektörlerden yoğun talep gelmesini bekliyoruz.

Neyi farklı yapıyorsunuz?

KnowYourX’in öne çıktığı en temel husus, müşterilerimize sunduğumuz değer teklifimiz. Global araştırmalar gösteriyor ki; kullanıcıların beklentisi sadece dijital kanallardan hizmet almak değil, tüm kanallarda

işlemlerini dijital olarak yapabilmek. Biz de buradan yola çıkarak müşterilerimizin hizmet verdiği tüm kanallarda benzer deneyimi sunabilmelerini sağlıyoruz.

2022 yılı için hedefleriniz neler?

2022’de geliştirdiğimiz teknolojileri, farklı kullanıcı deneyimlerine dönüştüreceğiz. Regülasyonlara tabi müşterilerimiz haricinde, doğrulama süreçlerinin genel sektörde kullanımı, işlem hacmimizin katlanarak büyümesini sağlayacak.

Orta vadedeki hedefimiz ve beklentimiz, dijital kimlik cüzdanlarının yaygınlaşması. Bu sayede kişilerin kendilerini güvenli şekilde doğrulamaları kolaylaşacak ve işlem kayıtları kendimize ait dijital cüzdanlarımızdan erişilebilir olacak.

Yurtdışına da hizmet veriyor musunuz?

Azerbaycan’da ve Irak’ta dijital kimlik ve doğrulama süreçlerinin kamuda kullanımı için çalışmaya başladık. Türkiye’de kazandığımız tecrübeyi öncelikle yakın coğrafyada dost ülkelerle paylaşmak istiyoruz.

Şu anda AB ülkelerini kapsayan dijital kimlik organizasyonlarının içinde ülkemizi temsil etmek üzere girişimlerimiz bulunuyor. Bu yıl bitmeden, global pazardaki dijital kimlik teknoloji sağlayıcılarından biri olarak serti-fikalandırılmayı hedefliyoruz.

“DİJİTAL DÜNYA, DİJİTAL DOĞRULAMA GEREKTİRİR”

“İş süreçlerinin dijitalleşmesi ve kâğıtsızlaşma, modern iş dünyasının önemli odaklarından biri. KnowYourX olarak yola çıktığımız ‘Dijital dünya, dijital doğrulama gerektirir’ mottomuz da buradaki ihtiyacı adresliyor.

Her ne kadar pandemi döneminde kullanıcıların beklentileri zorunluluktan ötürü değişse de ortaya çıkan deneyim, verimli ve daha güvenli olması nedeniyle günlük hayatımızda hızlıca yerini aldı.

Bugün artık müşterilerin ve hizmet verenlerin beklentileri paralel şekilde ilerlerken, mevzuatlar güven ortamının da oluşmasını sağladı. Aynı zamanda mevcut süreçler yerini hızla kâğıtsız ve dijital işlemlere bırakacak.”

“FARKLI SERMAYEDARLARLA GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR

“2021’deki 4,5 milyon dolarlık ilk değerlememiz sonrasında aldığımız tohum yatırımın tamamını AR¬GE faaliyetlerimize ve insan kaynağına ayırdık. Aradan geçen sürede hızlı müşteri kazanımı yaptık ve Türkiye pazarında lider konuma ulaştık.

Bu ivmenin değerlememize etkisi de yaklaşık 5X olarak hesaplandı. Uzun vadeli planlarımızı gerçekleştirebilmek ve içinde bulunduğumuz ekosisteme en yüksek faydayı sağlamak adına yurtiçindeki ve yurtdışındaki farklı sermayedarlar ile görüşmelerimiz devam ediyor.”