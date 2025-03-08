İki arkadaşın girişimi: Hedefleri ihracat

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu Eda Şimşek ile Ziraat Yüksek Mühendisi Pınar Kalkan, üniversite yıllarında kentte tarım sektöründe önde gelen bir firmada çalışmanın hayalini kurdu.

Mezun olur olmaz başvurdukları firmada işe başlayan iki arkadaş, bir süre sonra kendi üretim alanlarını oluşturmayı hedefledi.

Yeni hayallerini gerçekleştirmek için iş yerinden ayrılan iki girişimci, Ekim 2024'te Konyaaltı ilçesi Çakırlar mevkisinde bir dönümlük alanda kurdukları serada topraksız çilek üretimine başladı.

- Üretimin her aşamasıyla kendileri ilgileniyor

Eda Şimşek, AA muhabirine, arkadaşı Pınar Kalkan ile yollarının üniversitede kesiştiğini ve daha sonra hayatlarını birlikte şekillendirmeye başladıklarını söyledi.

Üniversitede eğitim gördükleri sırada tarım fuarlarında görev alırken önemli üretim kapasitesine sahip tarım firmasında çalışmanın hayalini kurduklarını anlatan Şimşek, mezun olduktan sonra başvurdukları firmada ziraat mühendisi olarak çalışmaya başladıklarını belirtti.

Yaklaşık 5 yıl sonra arkadaşıyla kendi işlerinin patronu olma hayaliyle işten ayrıldıklarını aktaran Şimşek, kendi sermayeleriyle bir dönümlük alanda topraksız çilek üretmeye başladıklarını kaydetti.

Dikiminden ilaçlamasına, gübresinden toplamasına kadar her aşamasını kendilerinin yaptığını dile getiren Şimşek, şöyle devam etti:

"Çileğin katma değeri yüksek, bu nedenle bunu tercih ettik. Topraksız kültürde çalışmak istedik. İçerisinde gezerken mutlu olabileceğimiz, üretmekten keyif alabileceğimiz, aynı zamanda pazarlaması kolay bir çeşit olduğu için buna yöneldik. Bir dönüme 15 bin fide diktik. Tüm işleri iki arkadaş yapıyoruz. Şu anda sadece iç pazara üretim yapıyoruz. Kendi pazarımızı da kendimiz buluyoruz."

- "Hedef, üretimi artırarak ihracata başlamak"

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde topraksız yetiştiricilik alanında doktora eğitimini sürdüren Pınar Kalkan da gerek üniversitede gerekse çalıştıkları özel firmada arkadaşıyla kurdukları hayalleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Topraksız yetiştiriciliğin topraklıya göre üretim miktarı açısından daha avantajlı olduğunu vurgulayan Kalkan, topraklıda bir dönüm alanda 5-6 bin fide dikimi yapılırken, topraksızda 15 bin fide dikimi gerçekleştirdiklerini aktardı.





Bu nedenle topraksız tarıma yöneldiklerini dile getiren Kalkan, ilaç ve gübreyi kontrollü şekilde ayarlayabildikleri için yüksek verimli ve daha sağlıklı üretim yapabildiklerini bildirdi.

İhracat yapabilecek potansiyelde olduklarını söyleyen Kalkan, "Gerekli kaliteyi sağladık ama tonaj olarak daha fazla üretmemiz gerekiyor. Şu anda devlet desteklerini araştırıyoruz. Bir sene sonra daha büyük alana geçip üretimi artıracağız ve ihracata da başlayacağız. Hedefimiz, büyüyerek kadın istihdamını artırmak. İki kadın girişimci olarak da topraksız yetiştiriciliği daha yaygın hale getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Ülkemiz adına bir şeyleri üretmek bize daha mutluluk veriyor"

İşe başladıklarında kadın oldukları için zaman zaman zorlandıklarını dile getiren Kalkan, arkadaşıyla tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardıklarını kaydetti.

Sıfırdan başladıklarını dile getiren Kalkan, "Babam ve etrafımdaki herkes benim üniversitede akademisyen olarak hayatıma devam etmem gerektiğini düşünüyorlar. Evet akademisyenlik çok güzel, öğrendiklerimizi uygulamaya geçirmemiz de çok güzel. Ülkemiz adına bir şeyleri üretmek bize daha mutluluk veriyor." dedi.

Kalkan, ilk etapta "Bu işi yapmayın." diyenler olduğu gibi destekleyenlerin de olduğuna işaret ederek, "İkimiz de çok çalışkan insanlarız. Sosyal medyadan da bizi mutlu eden, gurur veren tepkiler aldık. Eda 4 aylık çocuğuyla seraya geliyor, çalışıyor. Onu görenler üzülüyor ama biz yadırgamıyoruz. Ben ilacı atarken, 'Onu da mı sen atıyorsun?' diyorlar. Bir erkeğin yapabildiğini biz kadınlar neden yapmasın.' diyoruz." ifadelerini kullandı.