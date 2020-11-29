Yüzde 100 yerli sermaye ile Adana ve Bayburt’taki fabrikalarında ürettiği hafif yapı bloğunu iç pazarın yanı sıra 10 ülkeye de satan EPSBlock Yapı AŞ, yeni yatırımlara soyundu. Şirket iki yılda İstanbul ve İzmir’de yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirecek.

Özlem Bay Yılmaz

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Adana’da başladığı yolculuğunu, Marmara ve Ege bölgelerine doğru ilerletecek olan EPSB-lock Yapı’nın hikayesi, 2015 yılında Mustafa Yıldırım’m cesaretli girişimiyle başladı. Yapı sektöründe bir aile şirketi olarak faaliyet gösterirken, sektörün eksiklerini gören Mustafa Yıldırım, “Daha iyi bir ürün nasıl geliştirilir” sorusuna yanıt olarak fabrika kurmaya karar verdi.

İlk fabrikasını Adana’da kuran Mustafa Yıldırım, 4 yıl boyunca AR-GE çalışmaları ile sektörün ihtiyacını karşılayacak bir ürünü geliştirdi.

Öyle ki hafif yapı bloğu olarak dikkatleri üzerine çeken ‘EPSBlock’ adı verilen ürünün başarısı, bir zaman sonra şirketin adının da ‘EPSBlock Yapı’ olarak değiştirilmesine neden oldu. Kısa zamanda pazarda önemli bir yer bulan ürün, yeni yatırımların hayata geçirilmesine de cesaret verdi.

Önce Bayburt’ta 2017 yılında Arslantürk Holding ile ortaklığa gidilerek yeni bir fabrika yatırımına soyunuldu. Adana’da üretim devam ederken, 2019 yılında Bayburt OSB’ye 70 milyon TL’lik yatırımla ikinci fabrika kuruldu.

EPSBlock Yapı, COVID 19 salgınına rağmen de yeni yatırım kararı aldı. 2021’de İstanbul’da yaklaşık 120 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçirilecek yeni fabrikanın ardından, 2023 yılında ise 80 milyon TL bütçeyle İzmir fabrikasının devreye alınması hedefleniyor.

10 ÜLKEYE İHRACAT *

EPS Block Yapı’nın ürünleri Türk müteahhitler kadar yabancı müteahhitlerin de ilgisini çekti. 5 yılda 10 ayrı ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket bugün; Adana ve Bayburt’tan Uruguay ve Panama’ya kadar ihracat yapıyor.

EPSBlock Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yıldırım, salgın ve afetler nedeniyle sağlıklı ve dayanıklı ürünlerin öneminin daha fazla anlaşıldığını söylüyor.

Yıldırım, “Dünyada salgınlar nedeniyle hava kalitesi, yaşam konforu yüksek mekanları ön plana çıktı. Ürünlerimiz nefes alan bir yapıya sahip. Nefes alabilen duvarlar, kapalı ortamdaki nem oluşumunu minimize ederken, iç ortamdaki hava kalitesini yükseltmekte” diye ekliyor.

FRANCHİSE TALEBİ *

Şirket yıllık 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Bayburt OSB’deki fabrikasında yıllık 10 milyon metrekarelik üretim kapasitesine ulaşan EPSBlock Yapı, buradaki üretimin yüzde 60’ını Azerbaycan ve Gürcistan’a ihraç ediyor.

Şirket Adana fabrikasından ise Uruguay, Panama, Kuveyt, Filistin, Dubai, Katar, Irak ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkeye satış gerçekleştiriliyor. ABD ve İngiltere EPSBlock Yapı’nın hedef pazarları arasında yer alıyor.

İstanbul fabrikasıyla birlikte yıllık ihracat rakamlarının 12 milyon dolar seviyesine ulaşacağını belirten Mustafa Yıldırım, “Ürünlere gelen talep, yabancı ülkelerdeki girişimcilerin de dikkatini çekti.

Bu çerçevede Katar, Kuveyt, Pakistan, Bahreyn’den gelen yatırımcılardan franchise talebi alıyoruz. Bu konudaki görüşmelerimiz devam ediyor” diyor.

BİN 500 PROJE HEDEFİ VAR *

Şirket son 5 yılda binden fazla projeye imza attı. Bu yılın sonunda tamamlanan proje sayısının ise bin 500’e ulaşması bekleniyor. Mustafa Yıldırım, ürünlerinin hafif yapı bloğu olmasının yanı sıra, yalıtım gerektirmediği için bina maliyetlerinde yüzde 25 avantaj sağladığını ifade ediyor.