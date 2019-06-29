Kahveden gelen yatırım fırsatları
2018’de Türkiye’de yıllık kişi başı kahve tüketimi ilk defa 1 kilonun üzerine çıktı. Franchise veren markalar sektörü hızla büyütüyor. Biz de franchise vererek büyüyen 10 markanın yatırım koşullarını araştırdık. Buna göre bu 10 marka 150 franchise şube daha açacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Perakendenin en hızlı büyüyen sektörü şüphesiz kahve sektörü… Tüketiciler artık zincir kahveler yerine kendilerini evlerinde hissedebilecekleri taze çekilmiş kahve kokusu ile damaklarda iz bırakan butik kahve çileri tercih etmeye başladı.
Türkiye’de her 100 kişiden 95’i kahveyi seviyor. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde son beş yılda yüzde 13,2 artış gösteren kahve tüketimi 93 bin tona ulaştı.
Türk insanının kahveye olan ilgisinin her geçen gün artması ve Avrupa tarzı kahve kültürünün ülkemize tam anlamıyla yerleşmesiyle, kahve sektörü yıllık ortalama yüzde 70’le pera’ kendenin en hızlı büyüyen sektörü haline geldi. Önümüzdeki yıllar için yapılan araştırmalarda ise 4-5 yıl içinde kahve sektörünün yüzde 100 büyümesinin beklendiği ifade ediliyor.
REKABET ARTIYOR
Ülkemizde 2010 öncesi sadece geleneksel Türk kahvesi tüketimi yaygınken, sonraki yıllarda uluslararası kahve zincirlerinin Türkiye’ye gelmeye başlamasıyla 2018’de kahve tüketimimiz ilk kez kişi başı yıllık 1,1 kilograma ulaştı.
Durum böyle olunca Türk insanı için sosyalleşme mekanları arasında yer alan kahve zincir mağazalarının pazardaki rekabeti de arttı. Şu anda Türkiye’de 60’dan fazla
kahve zinciri markası mevcut ve bu markaların üçte biri 2015 yılından sonra kuruldu.
Kahve sektörünün Türkiye’de ulaştığı tahmini büyüklük 1 milyar doların üzerinde. Genç nüfusun artması, alışkanlıkların değişmesi, sosyal hayatın kafelerde yaşanması sektörün büyümesinin önünü açan en büyük etkenler olarak gösteriliyor. Bu nedenle her geçen gün sektöre olan yatırımlar da artıyor.
Franchise veren markalar da sektörü hızla büyütüyor. Biz de franchise vererek büyüyen 10 markanın yatırım koşullarını araştırdık. Yaptığımız araştırmaya göre bu 10 marka toplam 150 franchise şube açacak.
KIOSK İLE BÜYÜYECEK
42 şubeyle faaliyet gösteren Kah-veland, şube sayısını 70’e ulaştırmayı hedefliyor. Yeni bir kiosk projesine başlayacakları bilgisini veren Kah-veland Kurucusu Murat Özcan, bununla birlikte ciddi bir büyüme trendine gireceklerini söylüyor.
Bir şubenin toplam yatırım maliyetinin mağaza büyüklüğü ve konsepte göre değişmekle birlikte ortalama 600 bin TL civarında olduğu ifade ediliyor. Şubeler için aylık ciro hedefi konsepte göre 100 bin ile 400 bin TL arasında değişiyor.
Aylık cirodan yüzde 3 royalty bedeli alınırken kâr marjları yüzde 25-30 arasında bulunuyor. Bayilere yer temini, kârlılık analizi, dekorasyon, eğitim, lojistik ve pazarlama desteği veriliyor. Yatırımın geri dönüşü ortalama 18 ile 24 ay arasında değişiyor.
300 BİN TL CİRO HEDEFİ
Türkiye genelinde 15 şubesiyle faaliyet gösteren 1983Beyoğlu Çikolata & Kahve, bu yıl 10 yeni şube açmayı hedefliyor. Yeni şube açılması planlanan şehirler, Eskişehir, Kayseri, Samsun, Bursa ve Konya olarak sıralanıyor.
70 bin TL franchise giriş bedelinin alındığı bu iş modelinde bir şube için yapılacak toplam yatırım maliyeti 400 bin TL ile 600 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Girişimci adayı mimari projeyi merkezden alıp şube inşaatını kendisi de yaptırabiliyor. Şubeler için aylık ciro hedefi 150 bin ile 300 bin TL arasında değişiyor.
1983Beyoğlu Çikolata & Kahve Kurucu Ortağı Seda Şahin, “İşyeri kira giderleri, sair giderler, personel maliyetleri ve diğer maliyetlerinin toplamının hedeflenen cironun yüzde 50’sini aşmayacak şekilde planlanması yönünde girişimciyi bilgilendiriyoruz.
Bu sayede minimum yüzde 25 net kârlılık elde edilebiliyor” diyor. Bayilere, yer seçimi, lokasyon analizi, mimari proje, eğitim gibi destekler veriliyor. Yatırım 12 ile 24 ay arasında geri dönüş sağlıyor.
İSTANBUL’A AÇILACAK
Antalya merkezli Coffee Tainer, dört şubeyle faaliyet gösteriyor. Yakın zamanda Nişantaşı’nda açılacak şubeyle İstanbul’da da hizmet vermeye başlayacak olan şirket, franchising sistemiyle büyümeyi hedefliyor. Coffee Tainer Yönetim Kurulu Başkanı Ezgican Aydoğan, “Franchise taleplerini ve lokasyonları titizlikle değerlendiriyoruz.
Artık şubeleşme konusunda daha ciddi atılımlarımız olacak. Bu yılki hedef mağaza sayımız üç şube. Bu sürenin bitiminde toplam yedi şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” diyor. Ezgican Aydoğan, anahtar teslim dükkan yapımından insan kaynaklarına kadar birçok konuda destek verdiklerini belirtiyor.
Aydoğan, “Girişimciler, işletme ile ilgili merkezi yönetim tekniklerimiz sayesinde rahatlıkla şubelerini yönetebilirler. Yatırım geri dönüş süresi dükkan maliyetlerine göre 2-3 yıl arasında değişiyor” diyor.
YENİ MARKA KURDU
Manhattan Coffee, yeme-içme sektörünün 20 yıllık markası Happy Moon’s grubunun kahve markası. Henüz franchise şubesi olmayan marka için İstanbul, Ankara ve İzmir’de olmak üzere üç franchise şube açılması planlanıyor. 150 bin TL franchise giriş bedeli alınıyor.
Ortalama büyüklükte bir şube için yaklaşık yatırım maliyeti 900 bin TL olarak ifade ediliyor. Şubeler için aylık ciro hedefi ortalama 200 bin TL.
Happy Moon’s CEO’su Hüseyin Aymutlu, sektörün hızla büyümesinin nedeni olarak şunları söylüyor: “Yerli oyuncular, Türk halkının ve özellikle gençlerin ne istediğini, içinde yaşadıkları toplumun beklenti ve ihtiyaçlarını daha rahat analiz edebiliyor.
Böylece ortaya birbirinin aynısı yurtdışı uyarlamaları yerine daha konsept, daha farklı ve daha beklentiye yönelik işler çıkarabiliyorlar. Bu şekilde bu kulvarda daha başarılı işler yapabiliyorlar.”
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