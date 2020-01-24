Kapasite ve yeni ürünlerle büyüyeceğiz
Elektronik güvenlik sektöründe 26 yıllık tecrübesi olan Bilgi Elektronik, planlama aşamasında olduğu 9,5 milyon TLlik yatırımla kapasitesini iki katına çıkaracak. Şirket, ürün kalitesini geliştirerek müşteri taleplerini karşılayacak.
TALİP YILMAZ
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Aselsan’da mühendis olarak çalıştıktan sonra kendi yollarını çizen iki mühendis Tuncer Oral ve eşi Şebnem Oral tarafından bundan 26 yıl önce kurulan Bilgi Elektronik, elektronik güvenlik üzerine uzmanlaşmış bir şirket.
Özellikle hırsız alarmı ve yangın algılama alarmı konusunda sektörün büyük oyuncularından biri konumuna gelen Bilgi Elektronik, 2019’u 30-35 milyon TL ciro bandında tamamladı.
Son dönemde kapasite artışı yatırımlarının yanında Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlar sayesinde katma değerli yeni ürünlerle büyümesini sürdüren şirketin 2020 ciro hedefi 60-65 milyon TL ciro.
Bilgi Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Oral ile şirketin yeni dönem stratejilerini konuştuk.
Bilgi Elektronik ne zaman kuruldu? Ortaklık yapısı nasıl? Faaliyet alanı nedir?
Bilgi Elektronik, 1993 yılında, Türkiye’nin büyük firmalarında mühendislik ve yöneticilik tecrübeleri kazanmış iki elektronik mühendisi tarafından kuruldu.
Şirketin kuruluş amacı özellikle o dönemlerde dünya genelinde yeni yeni gelişmeye başlayan güvenlik sektörüne yönelik olarak çalışmak şeklinde belirlendi. Bu amacından sapmadan ilerleyen Bilgi Elektronik, faaliyette olduğu 26 yıldır esas olarak elektronik güvenlik sektörü ve ilişkili sektörlere yoğunlaştı.
Şirketinizin cirosal büyüklüğü nedir? 2020’de ne kadarlık bir büyüme öngörüyorsunuz?
2019 yılında şu ana kadar Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlara rağmen bizim satışlarımız bu olumsuzluklardan çok etkilenmedi. Bunda Ar Ge çalışmaları ve yenilikçi ürün tasarımımızın, yerli üretim olmamızın büyük etkisi olduğunu düşünüyoruz.
2019’u 30-35 milyon TL bandında bir ciroyla kapatıyoruz. Bizim grubumuzda 2020’de toplam satışlarımızın ise 62-67 milyon TL aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bu artış üretimde yüzde 40 büyümeden ve yeni katma değerli ürünlerden gelecek.
Şirketin iş hacminin ne kadarı üretimden ne kadarı distribütörlükten geliyor?
Şirketimiz faaliyetine başladığı ilk yıllarda Sony, Hitachi, Philips gibi çeşitli uluslararası kuruluşların distribütorlüğünü yaparak, onların ürününü ithal edip yurt içinde dağıtımını yapıyordu.
Yeterli sermaye birikimini sağladıktan sonra AR-GE ve üretim faaliyetlerine başladık. Bu süreçte çoğu zaman ilk ve tek yerli üretici olarak yoğun rekabet içinde üretimden satışların oranını arttırarak bugünlere geldik. 2018’de toplam ciromuz içinde üretimden satışlarımızın oranı yaklaşık yüzde 75, ithal ürün satışları ise yaklaşık yüzde 25 oldu.
Bu yıl ise bu oranlar yaklaşık yüzde 80’e yüzde 20 olarak gerçekleşti. Bu çabalarımızın sonucu olarak halen, Bilgi Elektronik tarafından üretilmiş yaklaşık 2,5 milyon adet ürün dünyanın birçok yerinde kullanıcılara başarı ile hizmet veriyor.
İhracat konusunda bilgi verir misiniz? Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?
Üretime başladığımız yıllardan itibaren, ihracat yapmak için ciddi çaba harcadık ve çoğunluğu Ortadoğu ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelere ihracat yapma başarısını gösterdik.
Ancak özellikle son 8-9 yıldan bu yana bölgemizde yaşanan savaş ve istikrarsızlıklar, bizim ihracat pazarlarımızı çok olumsuz etkiledi. Bu çerçevede son üç yıldan bu yana adeta yeniden ve tamamen yeni ihracat pazarları bulmak için yoğun çaba içindeyiz. Bu kapsamda Dubai’de düzenlenen sektörümüzün en büyük fuarına katılıyoruz ve ülkemizi temsil ediyoruz.
Bu cabalarımızın sonucu olarak Kamerun, Tanzanya, Tunus’tan Peru’ya kadar yaklaşık 22 ülke ile satış ilişkimiz var ve hızla gelişiyor. 2019’da yaklaşık 600 bin dolarlık ihracat yapabildik. Bu miktarı birkaç yıl içinde 2-2,5 milyon dolar civarına çıkarmayı planlıyoruz.
Üretim tarafında kapasiteleriniz nedir? 2019 ve 2020’de yeni yatırımlar söz konusu mu? Varsa ne kadarlık yatırım bütçeniz var?
Şirketimiz halen yılda 400 bin adet civarında ürün üretme kapasitesine sahip. Önümüzdeki iki yıl içinde güncel rakamlarla 9,5 milyon TL yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımlar halen başlamış olup hızla devam ediyor.
Bu yatırımlarla üretim ve Ar-Ge kapasitemiz yaklaşık iki katına çıkacak. Yapacağımız yatırımlarla bir yandan üretim kapasitemizi arttırırken diğer yandan da daha kaliteli ürünler üretme imkanımız artacak.
Elektronik güvenlik sektöründe pazar payınız hakkında bilgi verir misiniz? Özellikle iddialı olduğunuz iş kolları hangileri?
Türkiye Elektronik Güvenlik sektörüne ilişkin ne yazık ki sağlıklı ista-tistiki bilgiler bulunmuyor. Var olan çeşitli resmi rakamlar, başka sektörlerin ürünleri ile karışmış vaziyette yayınlanıyor.
Dolayısı ile ancak yıllarını bu sektörde geçirmiş insanların tahminleri ile ve kendi yaptığımız araştırmaların sonuçları ile yetinmek zorunda kalıyoruz. Biz özellikle üretimini yapmakta olduğumuz yangın algılama sistemleri ve hırsız alarm sistemleri ürün kategorilerinde iddialıyız.
Bu tahminlere göre hırsız alarm sistemlerinde sektörde üçüncü ya da dördüncü sırada olduğumuzu yine yangın algılama sistemlerinde ise yine benzer şekilde üçüncü yada dördüncü sırada olduğumuzu düşünüyoruz.
BİLİŞİM ELEKTRONİK YÖNETİM KURULU ÜYESİ ŞEBNEM ORAL
“AR-GE BİZİM ANA STRATEJİMİZ”
CİRONUN YÜZDE 10’U ARGE’YE
Şirketimiz, kurulduğu günden bu yana Ar Ge’ye ve teknolojiye hakim olmanın önemini biliyor ve buna göre strateji geliştiriyor. Bu çerçevede Ar-Ge faaliyetlerine uzun yıllardan bu yana ciromuzun yaklaşık yüzde 8 ila 10’unu ayırıyoruz.2018 yılı itibarıyla, Ar-Ge bütçesinde Türkiye’nin en büyük 361’inci şirkeyiz.
KOSGEB, Sanayi Bakanlığı, TUBITAK gibi kuruluşlar aracılığı ile devletin tanımladığı yardım ve desteklerden de yararlanıyoruz. Bu destekler çoğu zaman miktar olarak çok yeterli olmasa da bizi disipline etmesi, Ar-Ge süreçlerini daha iyi ve kontrollü yönetmemizi sağlaması gibi bize ilave bir katkı sağlıyor.
YENİ PROJE MAYISTA
Ar-Ge tarafında hem yangın algılama ve hem de hırsız alarm tarafında tamamen yeni geliştirdiğimiz ürünler var. Bu ürünlerden özellikle yangın ihbarı tarafında geliştirdiğimiz ürün grubu, Türkiye’de ilk defa olarak geliştiriliyor.
Dünyada da çok az firma tarafından üretiliyor. Türkiye güvenlik sektörü için kilometre taşı niteliğindeki bu projemizi, Mayıs-Haziran 2020 tarihinde satışa sunacağımızı umut ediyoruz. Ancak bu projenin ayrıntılarını ticari kaygılarla şu anda açıklamak istemiyoruz.
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