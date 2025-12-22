CNBC için bir makale kaleme alan Jonathan Sanchez, eşiyle birlikte borçlarını ödeyip milyoner olan ve ailelere finansal okuryazarlık eğitimi vermek için bir platform kuran bir finans girişimcisi. Sanchez, "40 yaşıma gelmeden önce eşimle birlikte 250.000 dolardan fazla borcumuzu ödedik, yatırım yapmaya başladık ve 1 milyon dolarlık bir servet oluşturduk" diyor. 9 ve 12 yaşındaki 2 çocuğuna verdiği finansal tavsiyeleri ise şöyle anlatmış: (Fotoğraflar: Arşiv)
1 'Uyurken bile para kazanabilirsin'
Sanchez, "Onlara bunun aslında sihir olmadığını anlattım. Bu, yatırım yoluyla gerçekleşen bileşik büyüme. Küçük başladık ve işi basit tuttuk. Harçlık kazandıklarında ya da doğum günlerinde para aldıklarında, bunun bir kısmını endeks fonu hisseleri almak için biriktiriyorlar. Onlara bu fonların zaman içinde nasıl büyüdüğünü gösteren grafikler gösteriyorum" diyor.
3 “Sonsuza kadar çalışmak istemezsin.”
Sanchez şu yorumu eklemiş: "Çocuklarıma, sıkı çalışmanın yemek ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşıladığını ama hedefin ömür boyu çalışmak olmadığını söylüyorum. Asıl hedef, bir noktadan sonra paranın senin için çalışmaya başlaması".
5 “Uğruna çok çalıştığın şeyin değerini bil”
Sanchez'in bu madde için yorumu şöyle:
Bu cümle her şeyi bir araya getiriyor. Çocuklar bir şeyi emekle kazandığında—ister para, ister iyi notlar, ister spor ödülleri olsun—ona çok daha farklı bir gözle bakıyorlar. Biriktirerek aldıkları şeylere daha iyi bakıyorlar çünkü onları elde etmek için ne kadar çaba harcadıklarını biliyorlar.