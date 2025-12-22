Sanchez'in bu madde için yorumu şöyle:

Bu cümle her şeyi bir araya getiriyor. Çocuklar bir şeyi emekle kazandığında—ister para, ister iyi notlar, ister spor ödülleri olsun—ona çok daha farklı bir gözle bakıyorlar. Biriktirerek aldıkları şeylere daha iyi bakıyorlar çünkü onları elde etmek için ne kadar çaba harcadıklarını biliyorlar.