ARA
DOLAR
42,69
-0,01%
DOLAR
EURO
50,22
0,19%
EURO
GRAM ALTIN
5899,20
-0,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
11456,34
1,28%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 'Çocuğunuzun ileride başarılı olacağını gösteren 5 özellik'

'Çocuğunuzun ileride başarılı olacağını gösteren 5 özellik'

“Bir Girişimci Yetiştirmek: Çocuklarınızın Hayallerini Gerçekleştirmesine Nasıl Yardımcı Olursunuz?” kitabının yazarı olan ve uzun yıllar ABD'de devlet kademelerinde görevler alan Margot Machol Bisnow CNBC için kaleme aldığı makalede, başarılı girişimciler olan çocukların özelliklerini sıralamış.


'Çocuğunuzun ileride başarılı olacağını gösteren 5 özellik'

Bisnow, makalesinde 2 yıl önce kaleme aldığı makalede “Girişimci Yetiştirmek” kitabım için çok başarılı çocuklar yetiştirmiş 70 ebeveynle konuştum. Geriye dönüp baktıklarında, çocuklarının gelecekteki başarılarına katkıda bulunan beş temel özellik belirlediler" diyor. Sıraladığı 5 özellik şöyle:

1 Israrcıdırlar

Israrcıdırlar Bisnow, "İnatçı çocuklar, bir çözüm bulana veya bir şey öğrenene kadar bir şeylerden vazgeçmezler. Cesaretlidirler ve diğer insanların tepkileri cesaretlerini kırmaz" diyor.

2 Meraklılar

Meraklılar

Bisnow'un bir diğer yorumu şöyle: "Meraklı olmak çok soru sormak demektir: Neden böyle? Bu şekilde olmak zorunda mı? Daha iyi olabilir mi? Bu hayatta kendi yolunu çizmeye devam eden insanların ortak bir özelliğidir"

3 Bir tutkuları vardır

Bir tutkuları vardır

Bisnow'a göre işaretlerden biri de şöyle:

"Çocukların bizi memnun etmeye çalışması yerine, onlar için en anlamlı olan şeyleri keşfetmelerini istiyoruz. Robert Stephens, çocukluk tutkusunu girişimci başarıya dönüştüren birine mükemmel bir örnektir: Bir şeyleri düzeltmeyi seven çocuk, bir şeyleri tamir eden bir şirket kurdu. 24 yaşında, daha sonra 3 milyon dolara sattığı bir onarım şirketi olan Geek Squad’ı kurdu. Stephens’ın ailesi sürekli olarak tutkusunu destekledi ve kendi seçimlerini yapması için ona güvendi ve o da kendi yeteneklerine inanmayı öğrendi"

4 Kendi kendine başlarlar

Kendi kendine başlarlar "Kendi kendine başlayanlar dış motivasyona ihtiyaç duymazlar. "Paige Mycoskie 20′li yaşlarının ortasındayken, büyükanne ve büyükbabasının her biri ona doğum günü için 100 dolar verdi. Bu parayı, bir giyim şirketi kurma hayalini gerçekleştirmek için kullanmaya karar verdi. Bir dikiş makinesi aldı, işinden ayrıldı, eve döndü ve tasarım yapmaya başladı. Ardından kült moda markası Aviator Nation’ı kurdu. 2021′de Mycoskie’nin şirketi 110 milyon dolarlık satış yaptı"

5 Risk alırlar

Risk alırlar "Ebeveynleri onlara yeterince özgüven aşılarsa, hayata korkusuzca yaklaşabilirler”
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL