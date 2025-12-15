Bisnow, makalesinde 2 yıl önce kaleme aldığı makalede “Girişimci Yetiştirmek” kitabım için çok başarılı çocuklar yetiştirmiş 70 ebeveynle konuştum. Geriye dönüp baktıklarında, çocuklarının gelecekteki başarılarına katkıda bulunan beş temel özellik belirlediler" diyor. Sıraladığı 5 özellik şöyle:
1 IsrarcıdırlarBisnow, "İnatçı çocuklar, bir çözüm bulana veya bir şey öğrenene kadar bir şeylerden vazgeçmezler. Cesaretlidirler ve diğer insanların tepkileri cesaretlerini kırmaz" diyor.
2 Meraklılar
Bisnow'un bir diğer yorumu şöyle: "Meraklı olmak çok soru sormak demektir: Neden böyle? Bu şekilde olmak zorunda mı? Daha iyi olabilir mi? Bu hayatta kendi yolunu çizmeye devam eden insanların ortak bir özelliğidir"
3 Bir tutkuları vardır
Bisnow'a göre işaretlerden biri de şöyle:
"Çocukların bizi memnun etmeye çalışması yerine, onlar için en anlamlı olan şeyleri keşfetmelerini istiyoruz. Robert Stephens, çocukluk tutkusunu girişimci başarıya dönüştüren birine mükemmel bir örnektir: Bir şeyleri düzeltmeyi seven çocuk, bir şeyleri tamir eden bir şirket kurdu. 24 yaşında, daha sonra 3 milyon dolara sattığı bir onarım şirketi olan Geek Squad’ı kurdu. Stephens’ın ailesi sürekli olarak tutkusunu destekledi ve kendi seçimlerini yapması için ona güvendi ve o da kendi yeteneklerine inanmayı öğrendi"