Bisnow, makalesinde 2 yıl önce kaleme aldığı makalede “Girişimci Yetiştirmek” kitabım için çok başarılı çocuklar yetiştirmiş 70 ebeveynle konuştum. Geriye dönüp baktıklarında, çocuklarının gelecekteki başarılarına katkıda bulunan beş temel özellik belirlediler" diyor. Sıraladığı 5 özellik şöyle:

1 Israrcıdırlar Bisnow, "İnatçı çocuklar, bir çözüm bulana veya bir şey öğrenene kadar bir şeylerden vazgeçmezler. Cesaretlidirler ve diğer insanların tepkileri cesaretlerini kırmaz" diyor.

2 Meraklılar Bisnow'un bir diğer yorumu şöyle: "Meraklı olmak çok soru sormak demektir: Neden böyle? Bu şekilde olmak zorunda mı? Daha iyi olabilir mi? Bu hayatta kendi yolunu çizmeye devam eden insanların ortak bir özelliğidir"

3 Bir tutkuları vardır Bisnow'a göre işaretlerden biri de şöyle: "Çocukların bizi memnun etmeye çalışması yerine, onlar için en anlamlı olan şeyleri keşfetmelerini istiyoruz. Robert Stephens, çocukluk tutkusunu girişimci başarıya dönüştüren birine mükemmel bir örnektir: Bir şeyleri düzeltmeyi seven çocuk, bir şeyleri tamir eden bir şirket kurdu. 24 yaşında, daha sonra 3 milyon dolara sattığı bir onarım şirketi olan Geek Squad’ı kurdu. Stephens’ın ailesi sürekli olarak tutkusunu destekledi ve kendi seçimlerini yapması için ona güvendi ve o da kendi yeteneklerine inanmayı öğrendi"

4 Kendi kendine başlarlar "Kendi kendine başlayanlar dış motivasyona ihtiyaç duymazlar. "Paige Mycoskie 20′li yaşlarının ortasındayken, büyükanne ve büyükbabasının her biri ona doğum günü için 100 dolar verdi. Bu parayı, bir giyim şirketi kurma hayalini gerçekleştirmek için kullanmaya karar verdi. Bir dikiş makinesi aldı, işinden ayrıldı, eve döndü ve tasarım yapmaya başladı. Ardından kült moda markası Aviator Nation’ı kurdu. 2021′de Mycoskie’nin şirketi 110 milyon dolarlık satış yaptı"