6 bin 500 m2’lik kapalı alanı ile ön kuluçka girişimcilere ve AR-GE faaliyetlerini yürüten işletmelere ev sahipliği yapan Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi, yurtdışında daha etkin hale gelmeye hazırlanıyor.

Teknoparkın genel müdürü Özgür Durmaz, “Mersin Teknopark firmaları KKTC’de uluslararası şubelerini açmak suretiyle iki ülke arasında işbirliklerini geliştirmeyi sürdürecekler” diyor.

“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Endeksi’nde” Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi tüm teknoparklar arasında 5’inci, olgun teknoparklar arasında son üç yılda olduğu şekilde 4’üncü sırada yerini alan Mersin Teknopark, yaklaşık 6 bin 500 m2’lik kapalı alanı ile ön kuluçka girişimcilerin ve AR-GE faaliyetlerini yürüten işletmelere ev sahipliği yapıyor.

179 AR-GE firmasına ev sahipliği yapan Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde geçtiğimiz yıl 150 milyon TL ciro gerçekleşti. 35 milyon dolardan fazla da ihracat yapıldı. Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Özgür Durmaz, “Mersin Teknopark ve ODTÜ KALTEV ile yapılan protokol çerçevesinde, Mersin Teknopark firmaları KKTC’de uluslararası şubelerini açmak suretiyle iki ülke arasında işbirliklerini geliştirmeyi sürdürecekler.

2020 yol haritası dâhilinde Bahreyn, Singapur ve Güney Kore başta olmak üzere uluslararası işbirliği ziyaretleri ve B2B görüşmeleri planlamaları yapıldı” diyor.

Durmaz, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Mersin Teknopark hakkında bilgi verir misiniz? Teknoparkınız ne kadar büyüklüğe ulaştı?

2009 yılından bu yana, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu içerisinde 50 dönümlük alan üzerinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Teknoparkımız, yaklaşık 6 bin 500 m2’lik kapalı alanı ile ön kuluçka girişimcilerin ve AR-GE faaliyetlerini yürüten işletmelere ev sahipliği yapıyor. Yeni binalar için yatırım planları yapılıyor, yatırımcılarla da görüşmeler devam ediyor.

179 AR-GE firmasına ev sahipliği yapan Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 2019 yılındaki 96 firmasının sektörel dağılımı yüzde 65 bilişim teknolojileri, yüzde 11 makine, yüzde 6 tıp, yüzde 3 elektronik ve medikal, yüzde 2’şer gıda, biyoteknoloji ve kimya, yüzde 1’er otomotiv, savunma sanayi, mekatronik, tarım ve enerji şeklinde.

Şu an 85 teknopark arasında kaçıncı sıradasınız?

“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Endek-si’nde” Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi tüm teknoparklar arasında 5’inci, olgun teknoparklar arasında son üç yılda olduğu şekilde 4’üncü sırada yerini alarak büyük bir başarıya daha imza attı.

M2 fiyatları hakkında bilgi verir misiniz?

2020 tarihi itibari ile ofis kirası 25 bin TL + KDV, İşletme gideri ise 12 bin TL + KDV olarak belirlendi..

2019 yılında şirketlerin gerçekleştirdiği tahmini toplam ciro ve ihracat nedir?

2019 yılı itibari ile Mersin Teknopark bünyesinde ticarileştirilen bilgi sayesinde elde edilen yurtiçi kazanç 150 milyon TL’ye ulaştı. Yine 2019 yılı itibari ile Mersin Teknopark bünyesinde ticarileştirilen bilgi sayesinde ihracat rakamı; 35 milyon doları aştı. Firmalarımız 100’ün üzerinde ülkede katma değerli ürünlerinin satışını gerçekleş-

tirdi.

2020 yılında büyüme planlarınıza ilişkin yapacağınız yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz?

Mersin Teknoloji Bölgesi alanında yer alan bin m2lik bir yapı içerisinde Teknoloji Üretim Merkezi (Fab-Lab), Uluslararası Ticarileşme ve Mentorlük Merkezi, Teknoloji Fuaye Alanı ile yüksek kapasiteli bir Veri Merkezi’nden oluşan bütüncül bir merkezin kurulmasını içeriyor.

2020 yılında kaç yeni şirkete ev sahipliği yapmayı hedefliyorsunuz?

2020 yılı itibari ile kuluçka bina inşaatımızı hayata geçirebilirsek mevcut 100 civarı girişimcimize ek olarak 31 yeni girişime daha ev sahipliği yapabileceğiz. Ön kuluçka süreçlerinde teknoparkımızda yer olmasa da diğer teknoparklara şirket kurulumu için girişimcileri yönlendirmeye devam edeceğiz.

Yurtdışına yönelik projelerinizi öğrenebilir miyiz? Mersin Teknopark ve ODTÜ KALTEV ile yapılan protokol çerçevesinde, Mersin Teknopark firmaları KKTC’de uluslararası şubelerini açmak suretiyle iki ülke arasında işbirliklerini geliştirmeyi sürdürecekler.

2020 yol haritası dâhilinde Bahreyn, Singapur ve Güney Kore başta olmak üzere uluslararası işbirliği ziyaretleri ve B2B görüşmeleri planlamaları yapıldı. Firmalarımız adına uluslararası ofis kullanımını sağlayabilmek, arttırabilmek ve etkinleştirebilmek üzere işbirlikleri, iyi niyet anlaşmaları sözleşmeler yapılmaya devam ediliyor.

BU YIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK 5 PROJE 1- Altı ülkeden ortaklarla yürütülen Erasmus+ MENTECH projesi mentorlük programıyla ön kuluçka ve kuluçkalarda yer alan girişimciler için sistematik mentörlük hizmeti sunulacak. 2- ABD Büyükelçiliği Hibe Programı Kapsamında hazırlanan ‘Türkiye’deki Teknoloji Girişimciliğinin Güçlendirilmesi için Transatlantik işbirliği Projesi’ ile Mersin’de yaşayan teknoloji girişimcilerinin Silikon Vadisi’nde yer alan mentorlardan destek alarak global iş hayatına başarılı bir adım atılması hedefleniyor. 3- ‘Dijital Oyun Tasarımı Projesi’ ile Mersin Teknopark, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR ve MeÜ ortaklığında düzenlenecek eğitim, çalıştay ve e-spor etkinliği ile Dijital Oyun Tasarımı Teknopark firmaları ve alanında sektörün ihtiyacını karşılayacak insan kaynağının sağlanması amaçlanıyor. 4- Erasmus+ Sector Skills Alliances 3030 kapsamında hazırlanmakta olan ve 3030-3033 yılları arasında sürmesi öngörülen proje ile bilişim sektöründe işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına cevap verebilirliğin artırılması hedeflenirken, bu alanda mesleki eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve yeni bir müfredatın oluşturulup yaygınlaşması sağlanacak. 5- EASI- Sosyal Girişimler İçin Finans Piyasalarının Gelişimini Arttırmaya Yönelik Eylemler Projesi, bilişim sektöründe piyasa değerlendirmeleri, yatırımcı çekmeyi amaçlayan pazarlama ve ağ oluşturma faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve kapasite geliştirme faaliyetlerini içeriyor.