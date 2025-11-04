Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi

Buna göre, avukatlara bürolarında sözlü danışmanın ilk saatinin ücreti 4 bin lira olacak, takip eden her saat için ücret 1800 lira artacak. Çağrı üzerine gidilen yerlerde bir saate kadar sözlü danışma ücreti 7 bin lira olarak belirlenirken, takip eden her saat için 3 bin 500 lira asgari ücret ödenecek.

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 6 bin, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 8 bin, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında ise 32 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi gibi ticari işlere ilişkin sözleşmelerde ise avukatlara 21 bin lira ödenecek. Vergi komisyonlarında takip edilen işlerin asgari avukatlık ücreti 24 bin lira olarak belirlenirken, uluslararası yargı yerlerinde takip edilen duruşmasız işlerde 110 bin, duruşmalı işlerde ise 200 bin lira avukatlık ücreti alınacak. Özel kişi ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli avukatlarının aylık ücretleri de en az 33 bin lira olacak.

Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 65 bin



Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 11 bin, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 30 bin, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 18 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 45 bin, tüketici mahkemelerindeki davalar için 22 bin 500, fikri ve sınai haklar mahkemelerindeki davalar için 55 bin, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için de 65 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 65 bin, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için ise 40 bin lira avukatlık ücreti ödenecek. Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan hukuki yardımlarda ilk 600 bin liralık kısım için avukatlık ücreti yüzde 16, konusu 18 milyon 600 bin liranın üzerindeki işlerde ise avukatlık ücreti yüzde 1 olacak.