La Lorraine’den Türkiye atağı
Belçikalı La Lorraine, Türkiye’yi Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya ihracatın merkez üssü olarak konumlandırdı. Şirket, Manisa’da günlük 80 ton kapasiteyle ürettiği ürünlerini Irak, Katar, BAE ve Kıbrıs’a ihraç ediyor. Rotada ise Kuzey Afrika var.
Ceren Oral Balaban
coral@ekonomist.com.tr
La Lorraine Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz, “15 milyon Euro yatırımla kurduğumuz börek ve kruvasan hatlarına 10 milyon Euro yatırımla taş fırın ekmek hattını da ekleyeceğiz” diyor.
Şirket, üç yılda toplam yedi hatla yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine ulaşarak grupta ilk üçe girmeyi hedefliyor.
La Lorraine Bakery Group, unlu mamuller, pasta ve fırıncılık sektöründe aktif olan, yüzde 100 Belçikalı bir aile işletmesi.
Dünya çapında 13 üretim tesisiyle ve 3 bin 150’yi aşkın çalışanıyla ürünlerini 25’ten fazla ülkeye ihraç: eden La Lorraine Bakery Group, 2019’u yaklaşık 950 milyon Euro ile kapatmayı planlıyor.
2020’de ise hedef, 1 milyar Euro ciroya ulaşmak. La Lorraine, Türkiye’ye ise 2014’te girdi. Stratejik bir pazar olarak Türkiye’ye verdiği önemle 13’üncü üretim tesisini de Manisa’da hayata geçirdi.
Marka, 2016’da hizmete açtığı Manisa fabrikasında 58 bin metrekarelik alanda günde 80 ton, yıllık 35 bin ton üretim kapasitesiyle çalışıyor.
500’e yakın çalışanı ve geniş lojistik ağıyla hizmet veren La Lorraine’nin 150 kişiyi istihdam ettiği Manisa’daki üretim tesisini ziyaret ettik. La Lorraine bünyesindeki 13 üretim tesisi içinde sıfırdan inşa edilen ilk ve tek tesis olma özelliğine sahip Manisa fabrikasında tüm üretim aşamalarını gözlemledik.
La Lorraine Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Burak Deniz ile yatırım ve ihracat planları ile yeni dönem hedeflerini konuşma fırsatı da yakaladık.
İKİYE KATLAYARAK BÜYÜYOR
Burak Deniz, La Lorraine’in Türkiye’yi Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin merkez üssü olarak konumlandırdığını söylüyor. Deniz, La Lorraine’nin Türkiye pazarına girdiğinden bu yana her yıl yaklaşık ikiye katlanarak ilerleyen bir büyüme sergilediğini kaydediyor.
2018’de yüzde 30 büyüme sergileyen La Lorraine Türkiye’nin 2019 beklentisi de yılı yüzde 30 büyümeyle kapatmak. La Lorraine Türkiye, grup bünyesinde hem en çok yatırım yapılan hem de en fazla büyüme beklenen ülke konumunda. Şirket, üç yıl içinde toplam yedi hatla yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine ulaşmayı ve grup bünyesinde ilk üçe girmeyi hedefliyor.
“YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”
2016’da Manisa’da tek üretim hattıyla hayata geçirdiği fabrikasında öncelikle ekmek üretimine başlayan La Lorraine, ardından üretim hatları arasına baget hattını ekledi. 2019’da ise iki yeni üretim hattını faaliyete soktu. Börek ve viennoiserie hatlarıyla artık fabrikada toplam dört hat var.
Börek hattı saatte 1,5 ton üretirken viennoiserie hattı bir saatte 4 ton kruvasan üretme kapasitesine sahip. Bu hatla fabrikada her saniyede 150 adet kruvasan üretiliyor. Ekmek hatları ise saatte 3,5 ton üretim kapasitesiyle çalışıyor.
Şirket, bu iki hatta toplamda 15 milyon Euro yatırım yaptı. Yılsonuna kadar hedef ise 10 milyon Euro’luk bir yatırıma daha imza atmak. Burak Deniz, 10 milyon Euro’luk yatırımla taş fırın ekmek hattını faaliyete geçireceklerini belirtiyor.
“Böylece 2019’daki toplam 25 milyon Euro yatırımla son beş yılda Türkiye’ye 100 milyon Euro yatırım gerçekleştireceğiz” diyor. La Lorraine Grubu olarak Türkiye’ye güvendiklerini kaydeden Deniz, yatırımlara devam edeceklerinin altını çiziyor.
La Lorraine Manisa’daki fabrikasında kapasitesinin yüzde 30’unu kullanıyor. 2020’de ise yeni yatırımların ve yeni hatların devreye alınmasıyla kapasite kullanım oranının da yüzde 50’ye çıkarılması hedefleniyor.
ÜRÜN GAMI ÇOK ÇEŞİTLİ
La Lorraine Türkiye’nin ürünleri arasında; baget, tombul, küçük ve sandviç ekmek, Tiger ekmek, Ramazan pidesi, tost ve hamburger ekmeği, kruvasan, çörek ve donut var.
Burak Deniz; yerel lezzetlerden simit, poğaça ve böreklerin, ekşi mayalı, çavdarlı, tam buğdaylı artizan ekmeklerin ve donut ile kruvasanın en çok talep gören ürünler olduğunu aktarıyor.
Bazı ürünleri Türk damak tadına uyarladıklarını söyleyen Deniz, “Rustik adını verdiğimiz sandviç ekmeklerimiz var. İtalyan’lara özgü bir ekmek olan rus-tiğin ekşi maya oranını azaltarak Türk damak tadına uygun hale getiriyoruz” diyor.
La Lorraine, yılın son çeyreğinde içinde çikolata, reçel gibi tatların yer alacağı dolgulu kruvasan üretmeyi de hedefliyor. Bu ürünün AR-GE’sinin kasım ayı içinde tamamlanması öngörülüyor. Şirketin hedefi yıl sonuna kadar altı yenilikçi ürünü daha ürün gamına eklemek. 2020’de ise hedef 10 yeni ürünün üretimine başlamak.
TÜRK LEZZETLERİNİ YURTDIŞINA TAŞIYOR
Ekmekler, kruvasan ve çöreklerine ilaveten börek ürünlerini de noktalara donuk olarak sevkeden La Lorraine, Türk lezzetlerini de yurtdışına ihraç ediyor. Şirketin, Türkiye’yi merkez üssü yapıp Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesini yöneten bir şirket olma hedefiyle çevre ülkelere ihracat kararı var.
Zaten 13’üncü üretim üssü olarak Türkiye’nin seçilmesinin bir nedeni de bu iki bölgeye ihracatın hedeflenmesi.
Manisa tercihi ise şehrin konum olarak İzmir’e yakın ve İzmir Limanı’nın özellikle Kuzey Afrika’ya ihracat için stratejik öneme sahip olmasından kaynaklanıyor.
Türkiye’nin yıllık kişi başı 185 kg ile ekmek tüketiminde Avrupa’da ilk sırada yer alması ise Türkiye’nin önemini daha da artıyor. La Lorraine Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ve Kıbrıs.
Şirket, 2020 itibarıyla Kuzey Afrika’ya ihracata başlayacak. Burak Deniz, “Börek ürünlerimiz ise Belçika, Hollanda, Polonya ve Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Önümüzdeki dönemde ülke ve ürün çeşidini arttırarak ihracat hacmimizi genişleteceğiz” diyor.
“YEREL TARIMI DESTEKLİYORUZ”
“Manisa’daki üretim tesisimizle yerel tarımı destekliyoruz. Mayamızı, buğdayımızı ve ürünlerimiz için gerekli malzemeleri yerli olarak temin ediyoruz. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde üretilen buğdayların işlenmesiyle elde edilen yüksek kaliteli unları kullanıyoruz.
Türkiye unlu mamüller sektöründe, yerel tatları içeren daha fazla ürünü gamımıza eklemek üzerine çeşitli çalışmalarımız var. Bunları İtalya’nın Ciabatta, İspanya’nın Pan Gallego ekmekleri gibi global dünyayla tanıştırmak istiyoruz.”
ARTIK DUBAİ DE DE VARIZ
“Türkiye’nin 17 merkezindeki bölge müdürlüklerimizle 10 binden fazla satış noktasından ürünlerimizi gıda sevkiyat kanalında hotel, restaurant ve cafelere (HORECA) ulaştırıyoruz. Ege ve Akdeniz’deki otellerin çoğuna satış yapıyoruz.
Migros ile yaptığımız partnerlikle M Fırın konseptlerinin yer aldığı 870 Migros mağazasında perakende tarafında tüketicilerimize hizmet veriyoruz. Hedefimizde diğer gıda perakende markaları da var. Yeni imzaladığımız anlaşmayla ise Dubai’nin zincir perakende markası Lulu ile La Lorraine ürünlerini nihai tüketicilerle buluşturacağız.”
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