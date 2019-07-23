Paylaşımlı ofisler start up’ları bekliyor!

Temmuz 23, 2019 0 Yorum 166 Okunma
Paylaşımlı ofisler start up’ları bekliyor!

Paylaşımlı ofis ya da ortak ofis alanı anlamına gelen coworking kavramı son dönemde Türkiye’de büyük ilgi görüyor.

Düşük kira maliyeti ve networking gibi imkanlar sunan bu alanların sayısı hızla artıyor.

Bu alanlar özellikle start up’lara önemli avantajlar sağlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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