Şirketler için dijital strateji kurguluyor
Teknolojinin giderek hayatımızı kapsadığı günümüzde şirketlerin olmazsa olmazlarından biri de algı ve itibar yönetimi oluyor. Kadın girişimci Dr. Nabat Garakhanova tarafından beş yıl önce kurulan Mezo Dijital de algı, itibar ve topluluk yönetimi yaparak şirketlerin dijital stratejilerini kurguluyor.
LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER
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Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında boyunca dünyanın önemli sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra kendi işini kurmaya karar veren kadın girişimci Dr. Nabat Garakhanova, beş yıl önce Mezo Dijital! kurdu.
Medeniyetlerin doğduğu yer olan Mezopotamya’dan ilham alarak kurulan Mezo Dijital ile algı, itibar ve topluluk yönetimi yaparak şirketlerin dijital stratejilerini kurguluyor.
Dr. Nabat Garakhanova, kuruluların, sivil toplum kuruluşlarının konvansiyonel medyadaki stratejilerinin dijitalde de olması gerektiği inancını taşıdıklarını ve bütün stratejilerini bunun üzerine kurduklarını söylüyor.
Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova ile şirketini ve çalışmalarını konuştuk:
Mezo Dijital şirketinden bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz?
Ağırlıklı çalışmalarımız daha çok kurumlara ve büyük şirketlere oluyor. Çalışmalarımızın tamamı üç temele dayanıyor; algı, itibar ve topluluk yönetimi. Biz dijital olarak stratejileri kuruyoruz, uyguluyoruz yani en basiti bir fotoğrafta bir kelimenin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Dijital çok önemli bir iletişim aracı ama maalesef çöpe çevrildi.
Herkes her şeyi yazıyor, herkesi yargılıyor. Dijital ya da sosyal medya olsun, algı ve gerçek markası var ve bu ikisinin arasının belli bir noktada olması, çok açılmaması gerek. Dijitalde maalesef bu algıyı iyi ve muhteşem gösterince gerçeklilik kayboldu ve bu sefer insanlar virallere kaymaya başladılar. Şahıs olsun, kurum olsun kesinlikle her şeyin stratejik ve doğru hareket etmesi gerekiyor.
Şu anda Mezo Dijital, Mezo Akademi ve Mezo Tekno olmak üzere üç ayak üzerinde bir yapılanmamız bulunuyor. MÜSİAD’a, İTO ve iştiraklarına yıllarca hizmet verdik. Şimdiye kadar yaptığımız projeler arasında 8. Boğaziçi Zirvesi’ni, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Hareket Her Yerde’ kampanyasını sayabilirim.
2020 ciro hedefiniz nedir?
2020 yılı için yaklaşık 10 milyon TL’lik bir ciro hedefimiz bulunuyor.
“Hareket Ofiste” projenizden bahseder misiniz?
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hareketsizlik sebebi ile yılda yaklaşık 2 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Aynı zamanda hareketsizlik, fiziksel yetersizliği ve ölüme sebep olan en önemli 10 sebep arasında gösterilmektedir.
Biz de Mezo Akademi’nin altında ‘Hareket Ofiste’ projemizi başlattık. Türkiye’nin her yerindeki büyük şirketlerindeki çalışanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Yani o yoğun çalışma tempoları arasında hem spor yapabilecekler hem de sağlıklı beslenecekler.
“DİJİTALLEŞME GELECEK 5 YILDA HIZLANACAK”
Sizce dijitalleşmede istenilen seviyeye gelindi mi?
Türkiye, 2023 yüı için 226 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlerken, 2018 yılında en çok ihracat yapan ilk 5 sektör; otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleri dijitalleşmede istenilen seviyeye gelmedi.
Şirketlerin bir an önce kurumsal stratejilerini dijitalleştirmesi şart. Türkiye’deki şirketlerin sadece yüzde 33’ü dijital işlerden sorumlu bir departmana ya da ekibe sahip. Kendi dijital departmanlarını kuramayan firmaların dışarıdan danışmanlık alması gerekiyor.
Çünkü geçtiğimiz 10 yıl içinde dijitalleşme, çok sayıda geleneksel şirketin ortadan kalkmasına neden oldu ve gelecek 5 yıl içerisinde süreç hızlanacak. İstatistikler 2005 yılında dünya ekonomisinin sadece yüzde 15’i dijital iken, bu rakamın 2018 yılında yüzde 28’e ulaştığını gösteriyor. Yine araştırmalara göre 2020 yılında dijital ekonominin küresel ekonominin yüzde 25’ini oluşturması bekleniyor.
Nasıl bir yöntem izleyerek, sporu iş hayatının içine yerleştiriyorsunuz?
Bunun için beslenme uzmanlarımız ve spor hocalarımız bulunuyor. Aynı zamanda bu programı 6 gruba ayırdık. Yani beyaz yakalıya ayrı, mavi yakalıya ayrı, pembe yakalıya ayrı gibi ilerleyeceğiz. Neden derseniz? Örneğin; mavi yakalılar sürekli fiziksel aktivite yapıyorlarmış gibi görünüyorlar ama onlarda da çok fazla bel ve boyun fıtığı gibi problemler ortaya çıkıyor. Onların da bu sağlık problemleriyle karşılaşmayacak şekilde spor ve beslenme programı uygulamaları gerekiyor.
Teknofest’te projesi ilk 1000 proje içerisinde 100’e kaldınız. Bundan sonraki süreçte ne yapmayı planlıyorsunuz?
Uluslararası ve ulusal bin 500 proje arasında ilk 100 proje arasına kaldık. Dijital bir yandan da insanları hareketsizliğe sevk ediyor. Biz de ‘Hareket Ofiste’ projesiyle dijital yaşam ile hareketli yaşamı ortak bir potada erittik.
Bütün meslek gruplarına uygun geliştirdiğimiz proje kapsamında önce çalışanların vücut analizlerini çıkarıyoruz, daha sonra uzman kadrolar eşliğinde kendilerine beslenme ve hareket programı çıkarıyoruz. Çalışan bilgisayar başındayken, egzersiz saati geldiğinde bilgisayarda çıkan video ile birlikte egzersiz programlarını yapıyor.
Her gün sadece 6 dakikalık egzersiz dahi iş verimliliğini yüzde 42 oranında arttırmak mümkün. Yaptığımız araştırmalar sonucunda 3 aylık hareket programı uygulayan çalışanların yüzde 53’ünün fiziksel aktivite seviyesinde ve yüzde 42’sinin de iş verimliliğinde artış gözlemledik.
Harakat Ofiste projesi devam edecek mi?
Bir yandan da Hareket Ofiste’ye devam ederken bir yandan ise mevcuttaki müşterilerimizin çalışmalarına devam edeceğiz.
Hareket Ofiste’nin Hareket Okulda ayağını başlatmak üzere hazırlıklarımıza başladık. Biliyorsunuz, obezite en çok çocuklarda görülmeye başladı ve bugünün obez olan çocukları, geleceğin sağlıksız bireyleri demek oluyor.
Başka yeni projeleriniz olacak mı?
2020 için hazırlandığımız bir diğer projemiz de sanat ve dijitali birleştirdiğimiz proje olacak. Şimdiye kadar MEZO Dijital olarak sağlık ve doğa kavramları üzerine durmak olmuştu. Ayrıca yeni dönemde esnafların dijitalleşmesi üzerine önemli bir projemiz var.
Bununla ilgili STK’larla ve odalarla görüşüyoruz. Bunun dışında şu an hazırlığını yaptığımız ve 2020’nin ilk ayında duyuracağımız, dijitalleşmeyle ilgili Türkiye ekonomisinde ses getirecek bir proje üzerine çalışıyoruz.
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