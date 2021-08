Kurumsal hayattaki işini bırakıp mücevher tasarımı alanında Kısmet by Milka markasıyla dünya starlarına ulaşmayı başaran girişimci Milka Karaağaçlı, yurt içi ve yurt dışında toplam sekiz mağazasıyla aksesuar meraklılarıyla buluşuyor.

Ankara ve İstanbul’da yeni mağazalar açacağını söyleyen Karaağaçlı, “Katar, Kuveyt, Paris, Dubai ve Londra’da da çok yakın zamanda mağazalarımız açılacak” diyor.

Kurumsal hayattaki işini bırakıp mücevher tasarım işine girdi. Şimdi ürettiği takıları aralarında Beyonce, Jennifer Lopez, Cameron Diaz, Julia Roberts, Michelle Obama ve Rihanna’nın da olduğu dünya starları takıyor. Yunanistan’dan Dubai’ye, Paris’ten Londra’ya birçok ülkeye kendi tasarımlarını satıyor.

Kısmet by Milka’nın kurucusu Milka Karaağaçlı’tan bahsediyoruz. “30’un üzerinde ülkeye aktif satış yapıyoruz, e-ticaret sitemiz üzerinden ise fiziksel satış noktamızın bulunmadığı ülkelere bile tasarımlarımızı ulaştırmaktayız” diyen Karaağaçlı, markalaşma öyküsünden hedeflerine kadar pek çok konuyu anlattı.

Biraz kendinizden bahseder misiniz?

İstanbul doğumluyum. Çocukluğumun çok büyük bir kısmını Büyükada’da geçirdim. Ada sayesinde çok farklı, huzurlu, doğal bir çocukluğum oldu.

Büyükada’nın şu an olduğum insan olmamdaki payı kesinlikle çok büyük Liseyi Saint Benoit’da okudum, ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdim, Los Angeles UCLA’da iletişim eğitimi aldım, uzun yıllar iletişim alanında çalıştım.

Başarılı bir eğitim ve kariyer yolculuğum oldu. Evliyim, Mayra adında 8 yaşında bir kızım ve Mateo adında 6 yaşında bir oğlum var.

Markanızın kuruluş öyküsünü anlatır mısınız?

Aslında mücevher ve tasarım kendimi bildim bileli hayatımda vardı, fakat başka bir kariyer yolculuğundaydım. İletişim alanında 15 yıllık bir kariyerden sonra farklı bir şeyler yapmak istediğimi fark ettim. Kendimi bir şekilde ifade etmek, tasarımla insanlara hikayeler anlatmak gibi düşünceler içimde her zaman vardı.

Hayatımda bir yenilik istediğimin farkına varmaya başladığım o dönemde sık sık Londra’ya seyahat ediyordum ve bu seyahatlerimde oradaki arkadaşlarıma nazar boncuklu minik takılar götürüyordum. O kadar ilgi gördüler ki, acaba kendim bir şeyler mi tasarlasam diye düşünmeye başladım ve İstanbul’a döner dönmez ufak bir atölyede, içimden ne geçiyorsa üretmeye başladım.

Nazar boncuğu fikriyle yola çıkarak hazırladığım ilk koleksiyonum “Protect Me” ile Kısmet By Milka’nın ilk tohumlarını atmış oldum. Hala en sevdiğim parçalardan biri olan kirpikli göz, 2021 yılında bile Kısmet By Milka’nın favorilerinden.

Kendimi bu şekilde özgürce ifade edebileceğim, yaratıcılığımı somut bir tasarıma dönüştürebileceğim bir iş hep hayalimdi. Konfor alanımın dışına çıkmam beni hayatımda çok farklı bir noktaya taşıdı. Gerçekten geriye dönüp baktığımda gelmiş olduğum noktadan çok mutluyum.

Neler tasarlıyor, üretiyorsunuz?

Sokak modası ile mücevheri birleştiren bir ‘Fine Jewelry’ markası olarak oldukça geniş bir ürün kategorisinde tasarımlar üretiyoruz. Tasarımlarımızın hepsi altın ve değerli taşlardan, el işçiliği ile üretiliyor. Genelde her yıl iki büyük koleksiyonumuz ve bunların yanı sıra konsept odaklı kapsül koleksiyonlarımız oluyor.

Tasarım ürün sayısı vermek ise çok zor. Beki her yıl 100 yeni tasarımımız oluyor ama buna ek olarak aynı tasarımın farklı varyasyonları, boyları ve farklı kategorilerde yeniden yorumlanması ile birlikte yeni ürün sayımız 500’ü buluyor diyebiliriz.

Kategorilerimizden de biraz bahsetmek gerekirse; piercing, küpe, kolye, charm, yüzükler, zincirler, bilezikler, halhallar, şahmeran gibi akla gelebilecek hemen her kategoride tasarım yapıyoruz diyebiliriz. Ürünlerimiz nikel içermiyorlar, anti-alerjen ve pürüzsüz yapıdalar ve özel bir kapanma mekanizmaları var.

Bunun yanı sıra yaz mevsiminde olduğumuz için bazı koleksiyon ve kategorilerimiz ekstra ilgi görüyor. Doğal taşlarla, pırlanta ve altını bir arada kullandığımız Beach Beads koleksiyonu, doğal amorf inciler üzerine özel tasarım yaparak hazırladığımız Pearl Monters koleksiyonu ve halka küpe, zincir kolye ve halhal kategorileri verebileceğim örnekler arasında.

Kaç mağazanız var? Mağazalaşma hedefleriniz neler?

Yurt içi ve yurt dışı toplam sekiz adet Kısmet by Milka mağazamız var. Çok yakın zamanda Ankara ve İstanbul Anadolu yakası Bağdat Caddesi üzerinde mağazalarımız açılacak. Yurt dışında ise Katar, Kuveyt, Paris ve Dubai ve Londra’da çok yakın zamanda mağazalarımız açılacak. Mağazalarımızın yanı sıra tüm dünyada seçkin tasarım mağazaları ile anlaşmalarımız devam edecek.

İhracat yapıyor musunuz? Ne zamandır? Kaç ülkeye? Hedef pazarlarınız neler?

Kısmet by Milka kurulduğu ilk günden itibaren bir dünya markası. 11 yıl önce ilk adımlarımızı attığımız günlerde de Türkiye ve Londra’da eş zamanlı başlamıştı bu yolculuk.

Yıllar içerisinde şimdi geldiğimiz noktada da yurt dışı pazarlarımızda en az Türkiye’de olduğu kadar güçlüyüz. 30’un üzerinde ülkeye aktif satış yapıyoruz, e-ticaret sitemiz üzerinden ise fiziksel satış noktamızın bulunmadığı ülkelere bile tasarımlarımızı ulaştırmaktayız.

Yurtdışı büyüme planlarınızdan bahseder misiniz?

Kıbrıs’ta Lefkoşa ve Girne’de, bir de Mykonos’ta mağazalarımız var. Katar, Paris, Kuveyt, Dubai ve Londra mağazalarımız da açılmak üzere. Daha önce de bahsettiğim gibi kendi mağazalarımıza ek olarak tüm dünyaya yayılmış oldukça geniş bir coğrafyada satış noktalarımız da bulunuyor ve bu noktalara her geçen gün yenileri ekleniyor.

TURİZM MERKEZLERİNDE BÜYÜYOR

100’Ü AŞKIN SATIŞ NOKTASI

Tasarımlarımız, Türkiye ve yurt dışında toplamda 100’ü aşkın satış noktasında mevcut. İstanbul’da İstinye Park, Zorlu Center, Nişantaşı, Bebek, Muğla’da Bodrum Yalıkavak Marina, Kıbrıs’ta, Lefkoşa ve Girne’de, bir de Mykonos’ta Kısmet by Milka mağazalarımız bulunuyor.

Ankara ve İstanbul – Bağdat Caddesi mağazalarımız ise açılmak üzere. Mağazalarımızın yanı sıra; Beymen Nişantaşı, Beymen İstinye Park, Beymen Zorlu, Beymen Suadiye, Beymen Kavaklıdere (Ankara), Beymen Bodrum Mandarin Oriental, Maça Kızı Bodrum, Now or Never Concept Çeşme, Sole Mare Çeşme, Hich Concept İzmir, D-Maris gibi pek çok satış noktasında müşterilerimize ulaşıyoruz.

YURTDIŞI AÇILIMI

Yurt dışında Neiman Marcus, Reinhold, Alkemistry, Selfridges, Bloomingdales, Madlords, Greenwich Jewelers, Jaimie Geller, The Metal Mark, Boom & Mellow, WSPR, Blush Concept Store, Ehawee, Uncommon Jewelers, Ylang23, Sweet William, Flora and Henri gibi dünyanın dört bir yanından büyük tasarım mağazaları ve Concept Store’lar ile çalışıyoruz. Yurt dışında da mağaza ağımızı genişletmek üzere yatırımlar yaptık. Katar, Paris ve Dubai, Kuveyt ve Londra’da mağazalarımız açılmak üzere.

E – TİCARET SİTESİ

Fiziksel satış noktalarımızın yanı sıra dijital kanalları da önemsiyor, aynı deneyimi ve hizmeti bu kanallarda da müşterimize ulaştırmak için ciddi emek sarf ediyoruz. www.kismetbymilka.com adresli e-ticaret sitemiz üzerinden tüm dünyaya satış yapmaktayız. Daha önce hiç gidip görmediğimiz ülkelere, bizim yerimize tasarımlarımız gidiyor mesela…