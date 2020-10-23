Pandemi nedeniyle 2020 yılında küresel ölçekte yatırımlar büyük oranda sekteye uğradı. Pek çok sektör, yeni yatırım planlarını 2021 ve sonrasına ertelerken, girişimcilik ekosisteminde ise yılın ikinci yarısından itibaren hareketlilik artmaya başladı.

Burcu Tuvay

btuvay@ekonomist.com.tr

Aram Ekin Duran

eduran@ekonomist.com.tr

Sağlıktan turizme, yapay zekadan reklamcılık sektörüne kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren startup’lara yapılan melek yatırımlar dikkat çekiyor. Girişimcilik ekosisteminde yatırımlar pandemi döneminde de hız kesmiyor.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID19 salgını nedeniyle ekonominin çarkları oldukça yavaşlarken, yatırımlar da adeta durma noktasına geldi.

Birçok şirket yatırımlarını bir sonraki yıla devrederken, birçoğu da planlarını yeniden revize etmek zorunda kaldı. Ancak girişimcilik ekosisteminde pandemiye rağmen, yatırımların devam ediyor oluşu dikkat çekiyor.

Startups.watch verilerine göre, 2020’nin ilk çeyreğinde yatırım yapılan 27 şirketin ilk 10’u tüm yatırımların yüzde 91’inin sahibi oldu. Yapılan yatırımların yüzde 78’i 1 milyon doların altında olurken, yüzde 4’ü 5-10 milyon dolar aralığında gerçekleşti.

Raporda yatırım alan girişimlerin faaliyet gösterdikleri alanlarda SaaS şirketlerinin yedi girişimle öne çıktığı görülüyor. Yapay zekâ odaklı girişimler beş girişimle ikinci sırada, retailtech ve pazar yeri girişimleri ise dört girişimle üçüncü sırada yer alıyor.

BTM ŞİRKETLERİNE İLGİ *

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) girişimcileri pandemi sürecinde de yatırım almaya devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimcilerinden Wastespresso, 12,5 milyon lira değerleme ile Erciyas Holding’ten yatırım aldı.

Bugünkü rakamlara göre dünyada her gün 2,5 milyar fincandan fazla yani yıllık 9 bin ton kahve tüketiliyor. Her bir ton kahve atığı nedeniyle 340 metreküp metan gazı açığa çıkıyor. Yani 9 bin tonluk tüketim sonucu bir yılda ortaya çıkan metan gazı miktarı 3 milyon metre-kübü aşıyor.

Ayrıca dünya genelinde her yıl 8 milyon tondan fazla plastik atık okyanuslara karışıyor. Wastespresso, kahve atıklarını toplama ve kompostlama yöntemi ile doğada altmış günde çözüne-bilen, tek kullanımlık plastikler ve materyaller üretiyor. Wastespresso’nun, ürettiği iki ürün hem plastiklerin hem kahve atıklarının doğaya verdiği zarar minimize ediyor.

Yılsonuna kadar yurtdışına açılacak

Erciyas Holding’ten aldıkları yatırım ile ilgili konuşan Wastespresso Kurucu Ortağı Cavid Bayramlı, “Aldığımız yeni yatırım ile birlikte Ar-Ge çalışmalarımızı güçlendirerek, ürün segmentimizi birçok farklı sektör için çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.

Buna ek olarak 2020 yılının sonunda yurtdışına açılmayı planlıyoruz” diyor. Wastespressobu yatırımla birlikte biyo granül hammadde üretimi ve satışlarına başlayıp, tek veya çok kullanımlık biyo bardak, çatal, kaşık ve benzeri ürünler üretmeyi hedefliyor.

Yine BTM’nin ilk Winglobal mezunlarından olan ve Silikon Vadisi’ne giderek projesini daha da ileri taşıyan BrandFace de yatırım çeken bir diğer start up oldu. Markalara farklı bir reklamcılık modeli sunan; markalar ile tüketicileri bir araya getirerek, markalı içerik üretiminin birlikte sağlandığı bir video paylaşım platformu olan BrandFace, bu yatırımla Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan MENA bölgesinde büyümeyi hedefliyor. Brand- Face’e yatırım yapan ise Bahreyn merkezli Corteq şirketi oldu.

Özellikle Suudi Arabistan olmak üzere körfez ülkelerinde güçlü bağlantıları ile bilinen Corteq, 500 bin dolar BrandFace’e yatırım yaptı. İçerik üretiminin UBER’i olma hedefiyle yoluna devam eden BrandFace, bu yatırımla toplamda 20 ülkeyi kapsayan MENA bölgesinde BrandFace MENA ismiyle faaliyet gösterecek.

Dünyanın geri kalanında ise BrandFace ismiyle hizmet vermeye devam edecek. BrandFace’in kurucusu Rasim Üner, “BrandFace, markaların kullanıcıları ile direkt iletişim kurabileceği bir platform olma yolunda ilerliyor. Bu yatırım ile ABD ve Avrupa’ya çok daha güçlü gireceğimizden eminim” diyor.

GÜNEYDOĞU ASYA’YA AÇILACAK *

2019 yılının Kasım ayında hayata geçen kişiler arası nakitsiz alışveriş platformu Barty de, 5 milyon TL değerleme ile 1 milyon TL yatırım alarak hedef büyüttü. Aldıkları yatırım ile birlikte ürün yelpazesini 18 kategoriye çıkartmayı planladıklarını belirten Barty’nin Kurucusu Semih Kılıçgedik, “Barty’i 2022 yılında Güney Doğu Asya ve Ortadoğu pazarlarında da kullanıcılarla buluşturmak istiyoruz” dedi.

Oluşturduğu modelin denemesini önce kitap kategorisi ile yapan Barty, aldığı yatırım ile birlikte ürün yelpazesini elektronikten hobi, oyun, müzik eşyalarına; spor aletlerinden bebek ürünlerine 18 farklı kategoriye çıkarmayı hedefliyor.

KİMLER YATIRIM YAPTI? *

Söz konusu yatırımda kurumsal ve bireysel yatırımcılardan oluşan bir yatırımcı grubu göze çarpıyor. Yatırım turunda, Geometri Melek Yatırım Ağı A.Ş., Batı Law gibi şirketlerin yanı sıra Keiretsu Fo-rum’dan İbrahim Özer (Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş), Mine Şenuysal Özgür, Faik Ulutaş, Figen Korun, Erman Kumcu, Alper Şener ile bireysel yatırımcılardan Doğukan Doru Alkan, Elvan Sevi Bozoğlu, Hüseyin Nalbantoğlu, İrfan Toker yer aldı.

Yeni yatırım ile birlikte milyonlarca eşyanın makine öğrenmesi ile piyasa değerinin belirlendiği, sanal takas puanı aracılığı ile çapraz takas yapmaya olanak sağlayan mobil öncelikli, renkli ve akıcı bir nakitsiz alışveriş deneyimi sunmak istediklerine vurgu yapan Barty’nin Kurucusu Semih Kılıçgedik, “Teknoloji temelli hızla büyüyen ikinci el pazarına yeni bir dikey eklemek üzere şahsına münhasır bir C2C model geliştirerek yola çıktık.

Projenin en başında hedef kitlemizi ve sorunlarını tespit ederken çok titiz davrandık” dedi. Barty kullanıcılarının kendilerine gösterdiği yoğun ilgiyi görmenin paha biçilmez olduğunu ifade eden Kılıçgedik, “Buna ek olarak salgının en belirsiz döneminde, Barty’nin emektarlarına ve ufkuna inanarak yatırım kararı alan kurumsal ve bireysel hissedarlarımıza da teşekkürlerimizi iletmeyi bir borç biliriz” diye konuştu.

DEĞERLEMESİNİ İKİ KAT ATIRDI *

Yeni nesil villa ve tekne kiralama platformu TatildeKirala.com değerlemesini iki sene içerisinde beş kat arttırarak 20 milyon TL değerleme ile Sintek Grup şirketinden devam yatırımı aldı. Kurulduğu yıl 4 milyon TL değerleme ile yatırım alan kısa dönemli konaklama platformu “Tıkla, Hayalindeki Tatili Kirala!”’ mottosuyla günlük, haftalık ve aylık olarak kiralanabilen yazlık ev, villa ve tekne gibi pek çok tatil fırsatını kullanıcılarla buluşturuyor.

TatildeKirala.com, şu anda bine yakın iş ortağıyla Türkiye’nin en popüler tatil bölgelerinde bulunan yerinde görülmüş ve onaylanmış 3 bin villa ve tekneyi tatilcilerin beğenisine sunuyor.

Yeni yatırım; COVID-19 sonrası turizm sektöründe yaşanan şoka rağmen villa ve tekne kiralama pazarındaki ciddi talep artışından hareketle markalaşma süreçlerinin hızlandırılması ve iş ortaklarının artırılmasına yönelik çalışmaların dışında teknolojik altyapılarının geliştirilmesi için 2020 ve 2021 yıllarında kullanılacak.

TatildeKirala.com, bu yaz tatil planı yapanlar için hızla adım atarak dezenfekte edilmiş villa seçeneklerini devreye aldı. Uzman ekipler tarafından villalarda uygulanan dezenfekte işlemlerinin ilanlara eklemesini sağlayan platform, tek kullanımlık havlu seçenekleri dahil olmak üzere birçok tedbir üzerinde çalışıyor.

SAĞLIK YATIRIMLARI ARTIYOR *

Geliştirdiği özel algoritmalar ile dünyada ilk defa yüksek hassasiyetli üç boyutlu vücut analizinin mobil cihazlarda yapılmasını sağlayan DigiME girişimi, 15 milyon TL değerleme ile 3,8 milyon TL yatırım alarak ikinci yatırım turunu tamamladı. DigiME, yeni yatırım ile global pazardaki açılımını devam ettirerek sağlık teknolojileri alanındaki lider Büyük Veri (Big Data) şirketlerinden biri olmayı hedefliyor.

Tarvenn’in 1,6 milyon TL ile liderlik ettiği yatırım turuna; milli basketbolcu Sinan Güler, iş insanları İlter Terzioğlu, Yüksel Açık, Naser Alim, Tolunay Yıldız ve Belkıs Kuşçulu Özer, Keiretsu Forum melek yatırımcılarından Figen Korun, Davut Kohen ve Mustafa Bağcı, Türkiye’nin ilk ve tek spor odaklı girişim fonu olan two.zero Ventures ve TÜGİAD bünyesinde faaliyet gösteren GirişimTürk fonu katıldı.

Bir yıldan kısa sürede dokuz ülke ve 14 farklı şehirde müşteri kazanan girişim, tüm vücudu saniyeler içinde üç boyutlu bir şekilde tarayarak vücut yağ oranı, günlük kalori ihtiyacı, bazal metabolizma hızı, ideal kilo, kas oranı, postür bozuklukları ve hareket analizi yapıyor. DigiME kurucusu Derya Kavarna, “İlk günden itibaren global bir vizyonla yola çıktık ve kısa sürede dotuz ülkede müşteriler edindik” diyor.

SABANCI’DAN YATIRIM ALMAYI BAŞARDI *

Yerli start up’lardan Thread in Motion da Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan yeni bir yatırım aldı. Üretim, lojistik ve depo yönetimi gibi alanlarda hem Türkiye’de, hem dünyada önemli şirketlerin tedarikçisi olarak akıllı çözümler geliştiren giyilebilir teknoloji girişimi olan Thread in Motion, HUB Girişim Sermayesi ve Vinci Girişim Sermayesi portföyünde de yer alıyor. onuyla ilgili KAP açıklamasında,

“Şirketimiz iştiraki Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.Ş. 23.09.2020 tarihinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Sabancı Ventures)’ndan yeni yatırım almıştır.

Bu yeni yatırımla birlikte sermayesi 69.661 TL’den 82.074 TL’ye çıkan Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.Ş.’deki Şirketimizin sahip olduğu pay oranı yüzde 10,01 (önceki yüzde 11,79), olarak değişmiştir” denildi. Şirket bundan önceki son yatırımını Temmuz 2019’da 50 milyon TL’yi aşan bir değerlemeyle almıştı.

YERLİ OYUN ŞİRKETİ YATIRIM ALDI *

Son dönemin start up açısından verimli sektörlerinden biri de oyun pazarı. Bu alanda faaliyet gösteren yerli oyun şirketi Axell Studio, Google Premier Partner Ajansı Destex Digital ve Rasyonel Global’den 400 bin dolar yatırım aldı. Axell Studio CEO’su Onur Eyikul, bu yatırım ile Skyland İstanbul’da kurmuş oldukları oyun geliştirme stüdyosunun faaliyetlerini sürdüreceklerini ve ilk oyunları olan Back Streets’in 2021 başında Google Play ve Apple Store’da yerini alacağını belirtti.

İBRAHİM ELBAŞI / BTM DİREKTÖRÜ

“BENZER YATIRIMLAR BEKLİYORUZ”

“Gerek biz BTM yönetimi olarak ve gerekse BTM’deki girişimcilerimiz bir yandan ekonomiye değer katan ürünler üretmek için çalışırken bir yandan da doğaya saygılı ürünler üretmeye önem veriyoruz.

Wastespresso ürünleri de bunun bir göstergesi. Ayrıca Wastespresso’ya yatırım yapan Erciyas Holding de doğaya karşı ne kadar duyarlı olduğunu göstermiş oldu.

12,5 milyon değerleme üzerinden gelen bu yatırım gerek girişimcimiz, gerekse BTM için oldukça önemli. Benzer yatırımların önümüzdeki günlerde diğer girişimcilerimiz için de gelmesini bekliyoruz.”

SEMİH KILIÇGEDİK / BARTY KURUCUSU

HEDEF YURT DIŞINA AÇILMAK

Şu ana kadar 11 bin aktif kullanıcının Barty’i tercih ettiğini ve tamamen ücretsiz uygulama içerisinde 2 bin üzerinde takas gerçekleştirdiğini vurgulayan Kılıçgedik, şöyle konuşuyor: “Şimdi sırada Barty’cilerin sayısını farklı coğrafyalardan milyonlara götürmek var.

2021 yılında 1 milyon kayıtlı kullanıcı ile 400 bin TL’lik aylık ciroya ulaşacak yol haritamızı uygulamaya başladık.

Asıl bizleri heyecanlandıran ise 2022 yılında Barty’i Güney Doğu Asya ve Ortadoğu pazarlarında görmeye başlayacak olmamız.”