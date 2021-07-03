Hikayesi tezgahtarlıkla başlayan Granz Tekstil’in kurucu Hüseyin Yolcu, yurtdışına odaklandı. Atkı, bere ve şortun yanında ev giyimini de portföyüne ekleyen şirket, AB’de de büyümeyi planlıyor.

KOBİ/GİRİŞİM Haziran 2021 tarihli sayıdan

Altı ay önce İngiltere’de Granz U.K’yi kurduklarını söyleyen Yolcu, “Hollanda ve Almanya’da kuracağımız firmalarla AB’ye yayılacağız” diyor. Hırs ve kararlılık pek çok girişimcinin kendi işini kurmasında etkili oluyor. Adıyamanlı Hüseyin Yolcu’da da öyle olmuş.

Sultanhamam’da atkı, bere, şort satan bir şirkette tezgahtar olarak çalışırken iki yıl içinde aynı şirkette da müdürlüğe kadar yükseliyor. Bu sayede de Anadolu’nun farklı şehirlerinde yüzlerce bayi tanıyor. 7 yıl görev yaptığı bu şirkette firma maaşına zam yapmayınca, arabasını satıp sermaye yaparak ticarete atılıyor.

Kiraladığı bir arabayla şehir şehir dolaşıp sipariş topluyor. İstanbul’a döndükten sonra elindeki paranın büyük kısmıyla çuval satın alıyor. Piyasada vadeli ürettirdiği ürünleri, aynı fiyata fakat peşin paraya çuval çuval Anadolu’ya gönderiyor. Böylece sermaye birikimi yapıyor.

Hüseyin Yolcu’nun böyle başlayan hikayesi 2014 yılında Mercan’da kurduğu ve İtalyanca’da ‘Doğru yol’ anlamına gelen Granz Tekstil ile devam ediyor. 2020 yılında yaklaşık 10 milyon parça ürün sattıklarını söyleyen Yolcu, “Yıllık 250 milyon TL ciroya sahibiz. Diyarbakır’dan Van’a, Bursa’dan Batman’a kadar Anadolu’nun birçok şehrinde 50’nin üzerinde üreticimiz var” diyor.

İNGİLTERE AÇILIMI

Hüseyin Yolcu şu sıralar gözünü Avrupa’ya dikmiş bulunuyor. 6 ay önce İngiltere’de Granz U.K. ismiyle bir şirket kuran girişimci, Hollanda ve Almanya’da kuracağı firmalarla Avrupa’ya yayılmanın peşinde.

Atkı, bere ve şortun yanına son dönemde çok ilgi gören ev giyimini de portföylerine eklediklerini söyleyen Yolcu, şunları anlatıyor: “İç pazarda 2017 yılında kurumsal firmalara da mal satmaya başladık. Bunun için ayrı bir ekip kurduk. Şirket kültürünü bozmadan yeni bir kanal açtık.

Mağaza zincirlerine mal satmaya başladık. Bir zincir marketle başladık, daha sonra sayı hızla arttı. Bu yeni açtığımız yolda kuvvetli bir şekilde ilerledik.

Şu anda da piyasaya mal satan ekimimiz ile mağaza zincirlerine hizmet veren ekibimiz farklı. Sultanhamam ve Mercan’da toptan satış yapan 3 mağazamız var. Bir de genel merkezimiz var.”

EV İÇİ GİYİM

Pandeminin şirketleri için yeni bir fırsat yarattığından da bahseden Yolcu, şöyle devam ediyor: “İnsanların ev içi giyime yöneldikleri bir dönemde biz ev içi giyim üretiyorduk zaten. Fakat çeşitliliğimiz azdı. Ev içi giyimdeki çeşitliliğimizi artırdık. İki üç tane tek alt yaparken şu anda 25 farklı modelde tek alt yapıyoruz.

Pijama, üst grup devreye girdi. Bunlar bizde yoktu. Dünyada ev içi giyime büyük talep oluştu. Bu alanda büyük bir başarı yakaladık ve bundan dolayı rotamızı Avrupa’ya çevirdik. 6 ay kadar önce İngiltere’de Granz U. K. diye bir şirket kurduk. Orada şu anda bir ekibimiz var.

Bir ekip de buradan oraya gitmek için hazırlanıyor. Orada hem toptan satış hem de online satış yapacağız.” Avrupa pazarında rahat giyim ürün grubunda çok iddialı olduklarının altını çizen Yolcu, “İki – üç yıl içinde bu grupta Avrupa’nın önemli bir kısmını biz giydireceğiz.

Avrupa’ya en az 10 milyon parça mal satacağız. En ucuzu da 5 Euro olacak. Ev giyiminde Avrupa’da büyük talep var. Satışlarımızın döviz bazında olması açısından da Avrupa pazarı bizim için çok önemli. Çünkü bizim ürünlerin tamamının girdisi döviz” diye anlatıyor.

“LOJİSTİĞİ BÜNYEMİZE ALACAĞIZ”

Hazır giyim sektöründe büyük hedefleri olan Yolcu, farklı sektörlere de girmeyi planlıyor. Özellikle lojistik sektörüne son derece sıcak bakıyor. Lojistiğin giderlerinin önemli bir parçasını oluşturduğundan bahseden Yolcu, şunları ekliyor: “Geçen yıl toplam giderlerimizin yüzde 7.5’ini lojistik oluşturdu. Bu çok büyük bir oran. Bu yüzden lojistiği kendi bünyemize almak istiyoruz”