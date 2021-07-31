Beş farklı sektörde faaliyet gösteren yatırım grubu Tohum Holding’in son girdiği sektör gıda takviyesi oldu.

KOBİ/GİRİŞİM Temmuz 2021 tarihli sayıdan

Holding Triawell şirketini kurarak gıda takviyesi, dermokozmetik ve sağlık ürünleri alanında yatırıma soyundu. Vitago markasıyla 20 farklı ürünü bulunan şirket farklı marka ve ürünlerini de kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Covid-19 salgını, koruyucu sağlık çözümleri sunan gıda takviyeleri pazarının hızlı büyümesine neden oldu. Dünyada gıda takviye kullanımının yüzde 90’ları aşmasıyla birlikte globalde bu pazar 120 milyar dolar seviyesine çıktı. Türkiye’de büyüklüğü 180 milyon dolara ulaşan gıda takviyesi pazarı büyüme oranlarıyla yatırımcıların da iştahını artırdı.

Sektördeki yatırımlar hız kazandı. Bugün beş farklı sektörde yedi iştiraki ile faaliyet gösteren çok ortaklı bir yatırım grubu olan Tohum Holding de bu alanda, yatırıma soyunan şirketlerden biri oldu.

Holding bünyesinde kurulan, iyilik, güzellik ve sağlık alanındaki ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretme misyonuyla yola çıkan Triawell şirketiyle bu alanda yatırıma girildi.

Gıda takviyelerinin temeli olan vitamin ürünleri için Vitago markasını oluşturan şirket, yüz maskesi ve özel bitkisel kişisel bakım ürünlerini ise Twelness markası ile konumlandırdı.

KURULUŞ HİKAYESİ

Şirketin geçmişinin 2017’de Tohum Holding’in kurduğu Triapharma İlaç’a dayandığını söyleyen Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Triawell İcra Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Yaman, bu şirketin; bünyesinde gıda takviyesi, dermokozmetik ve diğer sağlık ürünleri alanında Türkiye ve dünya pazarında yer alan markalara yönelik private label üretim yaptığını hatırlatıyor.

“Triawel işte bu alt yapı üzerinde özellikle pandemide ortaya çıkan tüketicilerin artan yeni ihtiyaçlarına yönelik kendi marka grubunu ve ürün ailesini üretip pazara sunma amacıyla kuruldu” diyen Yaman, insanların kendilerini iyi hissetmeleri odağında yeni ürünlerin oluşturulduğunun altını çiziyor.

Yaman konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Yapılan araştırmalar vitamin ve gıda takviye ürünlerine önceden farkındalığı olmayan grupların oluştuğunu, var olanların da tüketim adet ve çeşitlerinin arttığını gösteriyor. 2027’de pazarın 230.7 milyar dolara çıkacağı söyleniyor.

Biz de Triawell olarak bu süreçte ortaya çıkan kaliteli ve yeni ürün ihtiyacına yönelik olarak insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak ürünler geliştirmeye odaklandık.

Şirketimizin sloganını “İyilik, Sağlık, Güzellik” olarak belirledik. Bu slogan aslında şirket misyonumuzun bir özetiydi: Sunacağımız tüm ürünler öncelikle insanlara kendilerini iyi hissettirmeli, onların sağlığına ve güzelliğine katkı sağlamalıdır. Bu amaçla önce Vitago ve VitagoKids ürün ailesini, ardından da Twellness ve Nobler markalarımızı konumlandırdık.”

20 FARKLI ÜRÜN YOLDA

Vitago, fabrikadan ilk çıkan ve şirketin amiral gemisi olan marka. Şirketin Vita¬go markasıyla hali hazırda 20 farklı ürün ruhsatı bulunuyor. Bunların yarısına yakını kullanıcılara sunulmuş durumda. Kalanı da önümüzdeki 3 ay içerisinde pazarda yerini alacak.

2021 sonuna kadar Vitago dışındaki markaların ürünleri de eklendiğinde 40’tan fazla ürünün kullanıcıyla buluşturulması planlanıyor.

Triawell olarak bunların ötesinde bir adım atarak, ürettikleri tüm ürünlerin Türkiye’nin en büyük Sağlık Üniversitesi’nin Eczacılık Fakültesi laboratuvarlarında denetlenmesi için kendi istekleriyle başvurduklarını belirten Yaman, ürünlerin tamamının her bir üretim bandında çıkan numunesinin, bilimsel bir bakışla ve tamamı işin uzmanı olan bir dış denetim sürecine tabi olacağının da bilgisini veriyor.

Yaman, şu dönemde en çok satılan ürünlerinin efervesan formda olan içinde 1000 mg C vitamini bulunan, Çinko ve D vitamini ile zenginleştirilmiş “Vitago Vitamin C” ürünü olduğunu söylüyor. İkinci sırada ise multivitamin ürünleri geliyor.

18 FARKLI ÜLKEDEN TALEP GÖRDÜ

Pandemi süreci evden çıkmadan her şeyin ayağımıza geldiği bir dijital alışveriş devrimini de beraberinde getirdi. Triawell günün şartlarına uygun olarak ürünlerini öncelikle online pazaryerleri ve mağazalarda konumlandırmış durumda.

Türkiye’nin en büyük ikinci sanal marketi İstegelsin ile anlaşarak tüm Türkiye’ye erişim imkanına kavuştuklarını söyleyen Yaman, bununla birlikte File ve Çağrı gibi İstanbul merkezli çeşitli zincir mağazalarda satışta olduklarını belirtiyor.

Bundan sonraki süreçte de hem offline hem de online eczane ve diğer satış kanallarında yerlerini almak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Yaman ihracat hedefleriyle ilgili ise şu bilgileri paylaşıyor: “Katıldığımız ilk fuarda 18 farklı ülkeden alım ve distribütörlük talepleri aldık.

Bu ülkeler arasında Ukrayna’dan Nijerya’tya, Güney Amerika’dan İran’a kadar çeşitlilik var. İlk ihracatımızı da Kosova’ya yaptık. Yakında Kuzey Kıbrıs bu halkaya eklenecek. Yine Azerbaycan, Lübnan, Pakistan ve Tu¬nus gibi ülkelerle görüşmelerimize devam ediyoruz.”

KENDİ E-TİCARET PORTALINI AÇACAK

Türkiye’de Trendyol’dan Amazon’a kadar 8 ayrı pazaryerinde bulunan Triawell, kendi online mağazasını da açmayı planlıyor.

Yılmaz Yaman bu konuda gelecek hedeflerini şu sözlerle ifade ediyor: “Bu mağazamızda sadece bizim ürünlerimiz değil, üretim kalite ve sertifikasyon standartlarımızı sağlayan diğer ulusal markaların da yenilikçi ürünlerini insanlara sunacağız. Böylelikle alanında doğru ürünlerin adresi olan bir siteye erişmiş olacağız”

RAFADAN TAYFA İLE LİSANS ANLAŞMASI

Çocuklar için ürettikleri ürünlerde kullanmak için TRT Çocuk’la Rafadan Tayfa karakterleri için lisans anlaşması yapan şirket, bu kahramanları ürünlere entegre ederek Vitamin Tayfa mahlasını da kullanmaya başlamış.

“Bu kapsamda çocuklara yönelik çiğnenebilir formda vitamin ürünleri ile, omega-3 ve yağda çözünen vitaminleri barındıran, organik portakal yağı kullanılan balık yağı şurubumuz ile L-arjinin ilaveli suda çözünen vitaminleri içeren multivitamin şurubumuzu Rafadan Tayfa ve Pırıl karakterleri ile lisansladık” diyen Yılmaz Yaman, yakında bu ürünlerin de piyasaya çıkacağını anlatıyor.

Bu kapsamda “Yağda çözünen vitaminler yağda, suda çözünen vitaminler suda” yaklaşımımızla vitaminlerden maksimum düzeyde fayda sağlayarak ailelerimiz için güvenilir ürünleri doğru formda vermeyi” hedeflediklerini belirtiyor.