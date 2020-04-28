Storytel, üyelerine binden fazla Türkçe ve 65 bin İngilizce sesli içerik ile 50 bin e-kitaba sınırsız erişebilme olanağı sağlıyor. 2019’da Türkiye’de Storytel üzerinden 2018’e göre yüzde 315 artışla 4,5 milyon saat sesli kitap dinlendiğini belirten Storytel Türkiye Ülke Müdürü Berk İmamoğlu, “Türkiye, 19 ülke içinde en hızlı büyüyen oldu. Dinleme sürelerini 2020’de en az yüzde 50 artıracağız ve sesli kitap kataloğunu büyüteceğiz” diyor.

CEREN ORAL BALABAN

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Günümüzde basılı bir kitabı okurken zamansızlık nedeniyle bitirememekten şikâyetçi kitlenin sayısı gittikçe artıyor. Kendisi de bu kitlenin bir parçası olan Berk İmamoğlu, “Keşke kitabın sesli hali olsaydı ve yolda veya başka bir işle ilgilenirken de dinleyebilseydim” diyerek 2014’te Seslenen Kitap’ı kuruyor.

2005’te İsveç’te kurulan, bugün 450 çalışanıyla 19 ülkede faaliyet gösteren Storytel’in Mayıs 2018’de satın aldığı Seslenen Kitaplar, bugün yola Storytel Türkiye olarak devam ediyor.

Storytel Türkiye Ülke Müdürü Berk İmamoğlu, tüm kitapseverlerin Storytel’e aylık abonelik ücreti karşılığında üye olabileceklerini, platformdaki Türkçe ve İngilizce kitapları dinleme fırsatı elde edebileceklerini söylüyor.

2019 sonu itibarıyla Storytel’in 19 ülkede toplam abone sayısının 1,1 milyona ulaştığını aktaran İmamoğlu, Türkiye’nin tüm Storytel ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumunda olduğuna da değiniyor.

Berk İmamoğlu ile Storytel Türkiye’nin okuyuculara sağladığı avantajları ve 2020 ajandasında öne çıkan başlıkları konuştuk:

Storytel’i tanıyabilir miyiz?

2005’te Jonas Tellander ve Jon Hauks-son tarafından, Bokilur adıyla kurulan Story-tel, İsveç’te piyasadaki sesli kitapları yenilikçi bir abonelik sistemiyle kullanıcılara ulaştırmak amacıyla hayata geçti. Bugün 450 çalışanıyla 19 ülkede faaliyet gösteren, Nasdaq’ın İskandinav kolu olan First North bor-sasına açık Kuzey Avrupa’nın lider sesli kitap şirketi olan Storytel, dijital platformunun yanı sıra aynı zamanda kapsamlı bir yayın grubu.

Kaç ülkede faaliyet gösteriyorsunuz?

Genel merkezi İsveç/Stockholm’de bulunan Storytel olarak 19 ülkede faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu ülkeler; İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Almanya, Rusya, Hollanda, Polonya, İspanya, İtalya, Türkiye, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Singapur, Meksika, Brezilya ve Güney Kore.

Storytel, Türkiye’de ne zamandan bu yana var?

Storytel, Türkiye’ye 2017’de Seslenen Kitap’ın tüm hisselerini satın alarak giriş yaptı. Seslenen Kitap, 2013’te iki ortak olarak kurduğumuz ve 2014’te lansmanını yaptığımız, mobil uygulamalar üzerinden çalışan Türkiye’nin ilk sesli kitap dükkânı. Satışın ardından Mayıs 2018 itibarıyla, Türkiye’yi sesli kitap konusunda önemli bir pazar haline getirmeyi amaçlayan Storytel olarak devam ediyoruz.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN İLK 10 KİTAP

Berk tmamoğlu, Türkiye’de dinleyicilerin en çok tercih edilen basılı kitapların sesli halini Storytel’de görmek istediğini kaydediyor. İmamoğlu, Storytel üzerinden 2019’da Türkiye’de en çok dinlenen ilk 10 kitabı; “Harry Potter Serisi”, “Sapiens”, “Bir Ömür Nasıl Yaşanır”, “Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı”, “Kürk Mantolu Madonna”, “Serenad”, “21. Yüzyıl için 21 Ders”, “Homo Deus”, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” ve “İçimizdeki Şeytan” olarak sıralıyor.

Hedef kitleniz kim?

Storytel’in ve sesli kitapların hedef kitlesi, kitapla ilgilenen herkes diyebilirim. Türkiye’de sesli kitaplar için kısa sürede yarattığımız büyük ilgiyi Storytel ile arttırmaya devam ediyoruz ve Türkiye’yi büyük bir sesli kitap pazarına dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle akıllı telefonların ve uygulamaların yaygınlaşmasıyla sesli kitapların günlük hayatımızdaki yeri artmaya devam ediyor. Bu artışı sesli kitaplardaki üretim sayıları ve satış oranlarında da gözlemliyoruz. Sesli kitaplar artık yayıncılık sektörünün en hızlı büyüyen ve gelişen kolu diyebiliriz.

Sistem nasıl işliyor?

Tüm kitapseverler Storytel’e aylık abonelik ücreti karşılığında üye olabilir ve platformda bulunan tüm Türkçe ve İngilizce kitapları dinleme fırsatı elde edebilirler. Storytel’in yayın servisi, Spotify’a benzer çalışıyor ancak Storytel’de sadece sesli kitaplar ve e-kitaplar bulunuyor. Storytel’de kullanıcılar, ilk 14 gün boyunca ücretsiz olarak diledikleri kitabı dinleyebiliyor ve platformu deneyimliyorlar.

Okuyuculara ne gibi avantajlar sağlıyorsunuz?

Storytel, aylık abonelik sistemi üzerinden hizmet sunuyor ve üyeler platformdaki binden fazla Türkçe sesli içerik, 65 bin İngilizce sesli içerik ve 50 bin e-kitaba sınırsız erişebiliyorlar. Storytel kitap okumanın en kolay hali. Storytel’de Türkiye’nin en iyi sesleri ve seslendirmenleriyle çalışıyoruz.

Çok yenilikçi bir iş yapıyoruz, Türkiye’deki bestseller kitaplarla, bu kitapların yayınevleri ve yazarlarıyla da çalışıyoruz. Sesli içerik dünyasını insanlara tanıtmak ve sevdirmek adına çeşitli podcast çalışmalarına da sponsor oluyor ve onların gerçekleşmesini de sağlıyoruz.

Globalde ve Türkiye’de son durum ne?

2019 sonu itibarıyla Storytel’in 19 ülkede toplam abone sayısı 1,1 milyona ulaştı. Storytel Türkiye, tüm Storytel ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumunda. 2019’da Storytel üzerinden Türkiye’de toplam 4 milyon 54 bin 400 saat sesli kitap dinlendi. 2018 ile karşılaştırdığımızda sesli kitap dinleme oranı Türkiye’de yüzde 315 arttı.

2019’da ortaya çıkan dinleme sürelerinin 2020’de en az yüzde 50 üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bu dinleme hedefine ulaşmak için her geçen gün dinleyicilerimizin beklentileri paralelinde yeni kitapları Storytel kütüphanesine ekliyoruz.

2020 ajandanızda neler var?

Uluslararası alanda öncelikli planımız, İskandinav ülkeleri gibi kârlı durumdaki pazarlarımızın sayımızı artırmak. 2020 sesli kitap üretim planımız doğrultusunda, yeni çıkan kitapları ve klasikleri sesli kitaba dönüştürmeyi sürdürerek sesli kitap kataloğumuzu büyütmeye devam edeceğiz. Aile üyeliği modelinin yaygınlaşmasına da odaklanacağız.

DİKKAT ÇEKEN 6 İSTATİSTİK

1- İsveç, üye sayısında açık ara birinci sırada.

2- Kitap dinlemede İsveç, Norveç ve Danimarka en üst sırada ve her üç ülkedeki ortalama dinleme saatleri birbirine yakın.

3- İskandinav ülkelerinde dinleyicilerin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

4- Rusya’da sesli kitaplar daha çok 4dinleniyor.

5- Türkiye’de dinleyicilerin kadın ve erkek oranı eşit dağılım gösteriyor.

6- 2019’da Türkiye’de türlerine göre kurgu dışı kitaplar 940 bin saat, romanlar 895 bin saat, klasikler 517 bin saat, çocuk kitapları 507 bin saat, polisiye kitaplar ise 415 bin saat dinlendi.