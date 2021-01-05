Startup dergisinin haberine göre yatırım buluncaya kadar Dugun.com 74, Eyedius 30, Vispera 24, BiTaksi 5, Kolay İK 17, Obilet 38 ay boyunca kendi kaynaklarıyla girişimlerini büyütmeye çalıştı.

Habere göre bu süreç hiç de kolay değildi. Kimi zaman faturalarını bile ödemekte zorlanan girişimcilerin en büyük motivasyonu, işlerine olan tutkuları oldu.

Girişimciler, genellikle kuruluş aşamasında finansman ihtiyacını yakın çevre, eş dost veya aileden temin ediyor. Bu ilk kaynak girişimci için çok kritik. Çünkü ilk yatırımı alana kadar bu parayla idare etmek gerekiyor. Peki ilk ne kadarlık sermayeyle yola çıkılmalı.

Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Ağı Kurucusu Mehmet Buldurgan, girişimcinin bir yıllık ihtiyacının cebinde olması gerektiğini düşünüyor; bu kaynağı kullanırken tereddüt edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Buldurgan, “Bu tutarı eski usul tulumbalara benzetiyorum. Önce tulumbanın içinde bir kova su dökersiniz, sonra suyu pompalayarak çekmeye başlarsınız” diyor.

Girişimcinin riske attığı zamanı ve emeği karşılığında yaşamak için ihtiyacı dahilinde parası olmasının işleri kolaylaştırdığını söyleyen idacapital Yönetici Ortağı Cem Baytok, şunları söylüyor:

“Bir sermaye şirketi kurmanın ve idame etmenin iki yıllık maliyeti, 12 bin TL. Eğer bilgisayarınız varsa ve tüm dijital işlerinizi kendiniz yapabiliyorsanız şirket maliyetinin üzerine iki yıllık yaşam maliyetinizi ekleyin. Karşılığı varsa rahatça başlayın. Yoksa KOSGEB ve TÜBİTAK girişimcilik destekleri gibi kaynaklardan bu açığı kapatın. Doğru bir iş yapıyorsanız ve sermayeye erişim yollarını öğrenebilirseniz devam için gerekli parayı bulursunuz. Ama birinci kural, işiniz batarsa ödeyemeyeceğiniz bir borç almayın.”

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