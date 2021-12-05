İnşaat sektöründe aile şirketinde başladığı iş yaşamını; yeme-içme, turizm ve inşaat gibi sektörlerde yaptığı girişimlerle sürdüren Özgür Yılmaz, son olarak Uzakdoğu konseptli oteli Maui’yi hayata geçirdi. Otel için 15 milyon TL yatırım gerçekleştiren Yılmaz’ın gündeminde öğrenci yurdu ve peynir üretimi de var.

KOBİ Girişim Kasım 2021 tarihli sayıdan

Düzce’de geçen çocukluğu süresince, kendi deyimiyle ‘küçük yerde büyük hayalleri olan’ iş insanı Özgür Yılmaz; eğitimini tamamladıktan sonra, inşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde başladığı iş yaşamını, bugün pek çok farklı alandaki girişimleriyle sürdürüyor.

O günleri “Aile işinde çalışırken bile ilk andan itibaren kendi işimi yapmam gerektiğini biliyordum” diye anlatan Yılmaz, 2012 yılında ailesinin de onayıyla kendi hikayesini yazmak için çıktığı girişim yolculuğunda, ilk girişimini restoran sektöründe yaptı.

Burada edindiği tecrübelerin iyisiyle kötüsüyle kendisine ışık olduğunu söyleyen Yılmaz, “Nelson Mandela’nın ‘ben kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim’ dediği gibi bunu iyi anlayıp yoluna devam edebilmek çok önemli. Bence girişimcilikte güçlü olan değil, konsantrasyonu olan kazanıyor” diyor.

UZAKDOĞU KONSEPTİNİ GETİRİYOR

Restoran sektörünün ardından kendi inşaat şirketini kurup, ses getiren pek çok proje gerçekleştiren Yılmaz, şu anda faaliyet gösterdiği alanlardan biri alan turizm sektöründe ise çok ses getirecek bir projeye imza atıyor.

Sapanca’da ‘Mam’ adında Uzakdoğu konseptli bir otel açmaya hazırlanan Yılmaz, yeni girişimiyle ilgili şunları anlatıyor: “Türkiye’de tarzıyla ve verdiği hizmetle belki de ilk olacak bir otel.

Ekolojik evlerden oluşan otelimiz kişiye özel havuzları, kişiye özel bahçeleri, zengin lezzet ve masaj menüsüyle hizmet verecek.

Yurtdışından getirdiğimiz Balili personellerimizle Sapanca’da her detayı düşünerek misafirlerimizeİstanbul’un yanı başında romantik bir Bali tatili sunmayı hedefliyoruz.”

7 dönüm arazide yaklaşık 15 milyon TL yatırım yapan Yılmaz, Türkiye’ye Bali evlerini getirerek, alışılmışın dışında farklı bir konsept yaratmak istediklerini sözlerine ekliyor.

DÜZCE’DE ÖĞRENCİ YURDU

Şu an Düzce’de pilot bir yurt köyü çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Yılmaz, bahçeli evlerden oluşan bu yurdun 30 bin metrekare arazi üzerine kurulacağından ve ilk etapta 70 evden oluşacağından bahsediyor.

İçerisinde yemekhanesinden kütüphanesine, spor merkezinden hobi bahçelerine kadar birçok olanağın bulunacağını belirten Yılmaz, “Hem ekonomik hem hizmet kalitesi üst seviyede hem de öğrencilerin huzurlu eski Anadolu evleri gibi ellerinin toprağa değdiği, huzurlu bir ortam yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Bu projemizi önümüzdeki eğitim öğretim döneminde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Düzce’den sonra başka şehirlerdeki öğrencilerimize de bu hizmeti sunmak istiyoruz” diye ekliyor.

“ANADOLU’DA İTALYAN PEYNİRLERİ ÜRETECEĞİZ”

İki yıl içinde Anadolu’da İtalyan peynirleri üretecek bir tesis planladıklarını da söyleyen Yılmaz Bu tesisin çıkış fikrinin biraz enteresan olduğunun altını çiziyor. Yılmaz, şöyle devam ediyor: “Bir gün televizyonda çiftçilikle ilgili bir şey izlerken manda sayısının yüzde 250 oranında arttığını duydum.

Daha sonra çiftçileri tek tek gezip sütlerini değerlendiremediklerini öğrendim ve hayal kırıklığı yaşadım. Şu an bunu bir kooperatif altında toplayıp hem çiftçinin sütünü değerlendirip katma değer kazanacağı, hem de ithal ürünler yerine bu topraklarda her şeyin yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Başta İtalyan peynirleri olmak üzere süt ürünleri üretmeyi planlıyoruz.”