İş zekâsı, güvenlik analitiği, büyük veri, yapay zekâ, veri yönetişimi alanlarında hizmet veren Komtaş, bulut çözümleri stratejik hedefleri içine aldı. Geleceğin veri mühendislerini ve bilimcilerini yetiştirme hedefiyle İstanbul Data Science Academy’i kuran şirket, Google Cloud ile işbirliğine gitti.

KOBİ GİRİŞİM/Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Google Cloud’un Türkiye’deki ilk ve tek yetkili eğitim merkezi olduklarını söyleyen Komtaş Genel Müdürü Yüksel Çomak, “2021, ekosistemimizi küresel pazara sunduğumuz bir yıl olacak” diyor.

1989’dan bu yana müşterilerinin dijital dönüşümünü destekleyerek veri ve analitik alanında uçtan uca teknoloji, yazılım ve çözümler geliştiren Komtaş, her biri farklı alanlarda çözümler sunan yedi uzmanlık merkezinde, üretim-paylaşım modeliyle hizmet veriyor.

Şirket, analitik odaklı çözümlerle katma değerli projeler hayata geçiriyor. Komtaş Genel Müdürü Yüksel Çomak; verinin olduğu her alanda operasyonel verimliliği ve rekabet avantajını artıracak, maliyetleri azaltacak ve riski en aza indirecek çözümler sunduklarının altını çiziyor.

“Veri, analitik ve yapay zekâda Türkiye’nin en büyük ekosistemine sahibiz” diyen Çomak, 2021’in Komtaş’ın dönüm noktalarından biri olacağını söylüyor ve ciroda 2020’ye göre iki kat büyüme öngörüyor.

Bu arada şirket, veri ve analitik alanında yetkin bireyler yetiştirme hedefiyle İstanbul Data Science Academy’i kurdu ve eğitim portföyüne Google Cloud teknolojisini ekledi. Eğitim sonunda Google Cloud tarafından gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan katılımcılara global düzeyde geçerli Google Cloud sertifikası verilecek.

Yüksel Çomak ile hem Komtaş’ın ajandasını hem de İstanbul Data Science Academy’i konuştuk.

Komtaş’tan bahsedebilir misiniz?

Komtaş, 1989’dan bu yana müşterilerimizin dijital dönüşümünü destekleyerek veri ve analitik alanında uçtan uca teknoloji, yazılım ve çözümler geliştiriyor. Veri ve analitiğin farklı alanlarında uzmanlaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden ekosistem olarak ilerlemeye kadar verdik ve Türkiye’nin en büyük veri ve analitik ekosis-temi konumuna geldik. Her biri farklı alanlarda çözümler sunan yedi uzmanlık merkezimizle örnek bir üretim-paylaşım modeliyle hizmet veriyoruz.

Çözümleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Veri ve veri ambarı, iş zekâsı, ileri analitik, güvenlik analitiği, büyük veri ve yapay zekâ alanlarında hizmet veriyoruz. Başta finans, telekom, sigorta, perakende, üretim ve kamu olmak üzere verinin olduğu her alanda operasyonel verimliliği ve rekabet avantajını artıracak, maliyetleri azaltacak, riski en aza indirecek çözümler sunuyoruz. Müşterilerimize ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak özel çözümler geliştiriyoruz.

Kuruluştan bu yana nasıl bir gelişim gösterdiniz?

2000’lerin başından itibaren sunduğumuz analitik odaklı çözümlerle kurumsal müşterilerimizin iş değerini artıracak katma değerli projeler hayata geçirdik. Müşteri verisinin çok değerli olduğu sektörlerin önde gelen kurumsal şirketleriyle bu verilerin doğru şekilde işlenmesi için teknoloji çözümleri, danışmanlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri sağlıyoruz. 170 kişilik bir kadroyla çalışmaya devam ediyoruz. 2021’i 220 kişilik bir kadroyla bitireceğiz gibi görünüyor.

Müşterilerinize nasıl avantajlar sağlıyorsunuz?

Geçen 20 yılda müşteri portföyümüz finans, sigorta, üretim, ulaşım gibi dokuz farklı ana sektörde genişlerken 60’a yakın kurumsal müşteriyi referanslarımız arasına kattık. Müşterilerimiz için daha doğru ve hızlı kararların daha az maliyetli şekilde alınmasını sağlayan projeler hayata geçiriyoruz. Dijital dönüşüm çözümlerimizle şirketlere, müşterilerini daha iyi analiz etme ve tanıma, ihtiyaçlarını daha doğru anlayarak en uygun çözümü sunma ve geleceğe yönelik senaryolar oluşturabilme fırsatı sunuyoruz.

Sizi rakipleriniz arasında öne çıkaran en temel özellikleriniz neler?

Komtaş’ı farklı kılan en temel özellik, ekosistem olarak var olması. Veri, analitik ve yapay zekâda Türkiye’nin en büyük ekosiste-mine sahibiz. Bu yeniçağda örnek bir üretim ve paylaşım modeli oluşturduğumuza ve bu modelin bizi küresel bir oyuncu yapacağına inanıyoruz. Damalink, Digitallency, My Se-curity Analytics, İstanbul Data Science Aca-demy, DataRitma, Quants ve Analythinx’ten oluşan ekosistemimizdeki şirketleri büyük bir yapbozun parçaları olarak tanımlıyoruz.

2020, nasıl bir yıl oldu?

Birçok sektör dijitale daha önyargılıyken ya da dijital dönüşüm öncelik sıralarında daha alt kalemlerle yer alırken pandemiyle öncelikler değişti. Dijital dönüşümün artan ivmesiyle veri ve veriyi anlamlandırmak da kurumlar için kritik öneme sahip oldu.

Bugün her sektör veri toplama, veriyi deşifre etme ve onu anlamlandırma peşinde koşuyor. Bu eğilim artarak devam edecek. Veriyi doğru yöntemlerle analiz etme ve veri-okuryazarlığı önemli bir noktaya geldi. Komtaş olarak sunduğumuz analitik çözümlerle eğitim portföyümüzü de geliştirmeye devam ettik.

2021 hedefleriniz neler?

Portföyümüzdeki veri ve analitik çözümlerimize ek olarak; bulut çözümlerini stratejik hedeflerimiz içine aldık. Ekosis-temdeki uzmanlık merkezlerini artırmak ve ekosistemin büyümesi için bazı adımlar atmaya başladık. Bu alanda Google ile iş birliği yaptık. 2021, Komtaş’ın dönüm noktalarından biri olacak. Bu yıl ekosistemimi-zi Türkiye ve küresel pazara sunduğumuz bir yıl olacak. Tüm bu adımların ciroya etkisini 2020’ye göre iki kat büyüme olarak görmeyi hedefliyoruz.

İstanbul Data Science Academy’i hangi hedeflerle kurdunuz?

Komtaş çatısı altıda bunulan İstanbul Data Science Academy’yi 2020’de kurmaya karar verdik. Burada geleceğin veri bilimcilerini ve veri mühendislerini yetiştiriyor, kurumlarda çalışan ekiplerin bu alanda yetkinliklerinin artmasına katkı sağlıyoruz. Tasarladığımız eğitim programlarıyla veri bilimi ve mühendisliği alanında öncü olmayı hedefliyoruz. Bireylerin veri biliminde yetkinlik kazanmasını sağlıyor, onlara bu alanda iş arama süreçlerinde mentorluk desteği de veriyoruz.

Ne tür eğitimler veriyorsunuz?

İstanbul Data Science Academy içinde kurumların ve bireylerin ihtiyaç duydukları dijital dönüşümü hızlandırmak için hizmet veren eğitmen, profesyonel ve akademisyenler yer alıyor. Kurumsal eğitimlerimiz arasında iş birimleri için veri bilimi, ileri düzey analitik, veri okuryazarlığı, bilimi ve mühendisliği eğitimleri yer alırken bireysel eğitimlerde ise katılımcılarımıza veri bilimi ve mühendisliği alanlarında 14 haftalık kapsamlı ve özel programlar sunuyoruz.

“GOOGLE CLOUD’UN TEK YETKİLİ EĞİTİM MERKEZİYİZ”

“Veri ve analitik çevresinde oluşturduğumuz ekosistem içerisinde en büyük farkımızı, ortak bir kültür belirlemek olarak düşündük ve eğitim önceliğimiz oldu. İstanbul Data Science Academy’nin eğitim portföyüne yakın zamanda Google Cloud teknolojisini de ekledik. Bulut teknolojileri alanında dünya öncüsü olan Google Cloud ile yaptığımız bu işbirliğiyle Google Cloud’un Türkiye’deki ilk ve tek yetkili eğitim merkezi olduk.

Google Cloud teknolojileriyle ilgili yetkinlik kazanmak isteyenlere bünyemizdeki sertifikalı eğitmenlerimizle bulut üzerinde veri ambarı, iş zekâsı ve ileri analitik çözümleri sunuyoruz. Eğitim sonunda Google Cloud tarafından gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan katılımcılar global düzeyde geçerli Google Cloud sertifikasına sahip olacak.”