Yabancı fonlarla Avrupa’ya açılacak - Ekonomist

Yabancı fonlarla Avrupa’ya açılacak
5 yılda 27 şubeye ulaşan Emsal Doğan Güzellik Merkezleri bu yıl da 4 kendi, 2 franchise olmak üzere 6 yeni şube açacak. Bu yıl 200 bin kadını güzelleştirmeyi hedefleyen şirkete üç ayrı yabancı fondan ilgi var.
ÖZLEM BAY YLIMAZ
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Ortaklığa sıcak bakan şirketin kurucusu Emsal Doğan, “Onlar bizim Avrupa’da Emsal Doğan Güzellik Merkezleri açarak yurtdışında büyümemizi teklif etti. Ortaklığa sıcak bakıyoruz. Teklifleri değerlendiriyoruz” diyor.
Türkiye’de protez tırnak ve mikroblanding denince ilk akla gelen markalardan Emsal Doğan Güzellik Merkezleri bugün 27 şubeye ulaşmış durumda.
Yurtiçinde İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, İzmir, Eskişehir, Muğla, Bodrum, Samsun, Aksaray, Antalya, İzmit, Konya, Bursa, Edremit’de, yurtdışında ise Almanya – Düsseldorf’ta şubeleri bulunuyor.
Bu yıl ise merkeze bağlı 4 şube, iki tane de franshise vermeyi planlayan şirket; yeni şubelerini Gaziantep, Kayseri, İzmir – Mavişehir ve Kıbrıs’ta açmayı planlıyor. Geçen yıl 135 bin kadını güzelleştiren şirket, 2020’de ise 200 bin kadın müşteriye ulaşmayı hedefliyor.
Hızlı ve başarılı büyümesi ile yabancı yatırım fonlarının da ilgisi çektiklerini belirten girişimci Emsal Doğan, “3 ayrı yabancı fon ile masadayız. Onlar bizim Avrupa’da Emsal Doğan Güzellik Merkezleri açarak yurtdışında büyümemizi teklif etti. Ortaklığa sıcak bakıyoruz. Teklifleri değerlendiriyoruz” diyor.
400 KİŞİ ÇALIŞIYOR
Şirket, son beş yılda sürekli büyüme grafiği yakalıyor. Güzellik merkezlerinde sadece bakım işlemleri uygulanmadığını aynı zamanda kendi üretimi protez tırnak, kalıcı makyaj ürünlerinin satışını yaptıklarını da dile getiren Doğan, şöyle devam ediyor: “Hali hazırda 400 kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz.
Dolaylı sağladığımız istihdam sayısı ise bin 100 kişi civarında. S0S0’de ürün bazında yurt dışına açılmayı hedefliyoruz. MEB onaylı eğitim akademimiz var. Türkiye’de akademi sayımızı artıracağız. Franchise şubelerimize yatırım yapma da son derece karlı. Yatırımcı 16 ayda yatırım maliyetini çıkarıyor.
“ÖNÜMÜZE ÜÇ HEDEF KOYDUK”
Emsal Doğan, yabancı yatırımcıların kendilerine yol haritalarında belirletikleri üç kriter konusunda destek olacaklarını düşündüğünü dile getiriyor. Bu anlamda yabancı fonların desteğini alacaklarını düşünen Doğan, şunları anlatıyor: “Ürün, akademi ve şubeleşme olmak üzere üç hedef koyduk önümüze.
Ürün kanadında ürün gamımızı genişletip ulaşacağımız kitleyi çoğaltmak ve yurt dışında büyümek istiyoruz. Academi konusunda yurt geneline ve yurt dışında yapacağımız seminer ve eğitimlerle kitlemizi ve öğrenci sayımızı çoğaltıp şubelerimizde kendi academizden mezun arkadaşlar ile çalışmak hedefimiz.
Ayrıca yapacağımız sosyal sorumluluk projeleri ile kendi ayakları üzerinde durmak isteyen, bu zamana kadar çalışmamış insanları bünyemizde eğitip çalışan kadın iş gücüne destek olmayı istiyoruz . Şubeleşme konusunda da eş zamanlı olarak yurt genelinde ve yurt dışında temsilciliklerimizi çoğaltmak planlarımız arasında.”
ALMANYA’DA BAŞLADI
Almanya’da doğan ve 10 yıl önce Türkiye’ye gelen Emsal Doğan, 19 yaşındayken Almanya’da ilk güzellik merkezini açıyor. Almanya’da iki şubesi varken, Türkiye’de bu alandaki boşluğu farkediyor. Şansını denemek istiyor ve Anadolu Yakası’nda bir plastik cerrahın yanında işe başlıyor.
Tek bir masa ve sedye ile yıla çıktığını dile getiren Emsal Doğan, sonraki gelişmeleri şöyle anlatıyor: “Adım duyulmaya başladı. Bir asistan, bir çaycı, bir masa daha derken 2’nci şube olarak Nişantaşı merkezimizi açtık.
Ünlüler gelmeye başladı. Franchise almak isteyenler oldu. 2009’da Türkiye’ye geldim. 2014’de ilk franchise şubemizi açtık. Bugün 11’i bize ait olmak üzere toplam 27 şubeye ulaştık” diyor.
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