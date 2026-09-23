TCMB açıkladı: Vatandaşın enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Eylül ayına ait Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,02 puan artarak yüzde 45,60 seviyesinde gerçekleşti.

2026 yılı Eylül ayı Hanehalkı Beklenti Anketi, 3280 hanehalkı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar yanıtların toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Hanehalkının son 1 yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği gruplar hangileri oldu?

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu.

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 37,8 oldu.

Konut fiyatlarında artış beklentisinde azalma

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 1,44 puan azalarak yüzde 30,69 oldu.

Döviz kuru beklentisi de belli oldu

12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 1,43 TL artarak 55,90 TL olarak gerçekleşti.

Yatırım tercihlerinde altın ilk sırada

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 43 oldu.

İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 3,5 puan azalarak yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.