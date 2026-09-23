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SPK duyurdu: Tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcı sayısı açıklandı

SPK, tasfiye kararı verilen fonlarda bulunan yatırımcı sayısını açıkladı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, Kurul kararıyla tasfiye sürecine giren 7 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı yer alıyor.

Ekonomist
Ekonomist
SPK duyurdu: Tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcı sayısı açıklandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kararı alınan 131 fonda toplam 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğunu bildirdi. Kurulun açıklamasında, söz konusu 131 fonun yedi portföy yönetim şirketine ait olduğu ve bu fonların tasfiyesine karar verildiği hatırlatıldı.

SPK'nın açıklaması

SPK tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgiler yer aldığı görülmüştür.

Kurul Karar Organı’nın 17/09/2026 tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonu tasfiye edilmesine karar verilmiştir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir.

Bu süreçte yatırımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemle belirtmek isteriz.

Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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