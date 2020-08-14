Yemeksepeti’nin 3 kurucu ortağından olan Gökhan Akan, satıştan 750 gün sonra ana ortağı olduğu Maptriks’i anlattı. Maptriks, bir iş ve lokasyon analitiği girişimi. “Hedef kitlem nerede?”, “Daha kârlı yeni mağazaları nerede açmalıyız?”, “Hangi pazara girmeliyim?” gibi soruların cevaplarını 300’den fazla demografik veri ve 3 bin 500’den fazla markanın mağaza bilgileriyle verebiliyor.

Gökhan Akan, Yemeksepeti’nin üç kurucu ortağından biri ve şirketin CFO’suydu. Yemeksepeti satışıyla Türkiye’nin en değerli exit’lerinden birini gerçekleştiren Akan, satıştan sonra 2 yıl aktif iş yaşamını bıraktı. Ailesiyle vakit geçirip bisiklete bindi, şeflik kursunu tamamlayıp Le Cordon Bleu’dan diplomasını aldı.

İş yaşamına verdiği bu 750 günlük mola, Maptriks’in Akan’ın radarına girmesiyle sonlandı. Gökhan Akan, yaklaşık 10 yıl önce kurulan Maptriks’e yatırım yaparak şirketin ana ortağı oldu.

Maptriks, 2009 yılında kurulan iş ve lokasyon analitiği konularında danışmanlık veren bir girişim. Finanstan perakendeye, otomotivden tekstile 12 farklı sektörde müşterilerine danışmanlık vererek elde ettiği verileri analiz ediyor ve şirketlerin doğru karar almasını sağlıyor.

Start Up dergisinden Özlem Aydın Ayvacı’ya konuşan Gökhan Akan, Yemeksepeti süreci ve Yemeksepeti sonrası girişimcilik yolculuğunu anlattı.

“1993 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirdim. Boğaziçi Üniversitesi işletme Bölümü’nden mezun oldum. Yemeksepeti’nin kurucularından Nevzat’la Melih’i de oradan tanıyorum; aynı zamanda arkadaşız” diyen Akan, Maptriks için şu bilgileri veriyor: “Hedef kitlem nerede?”, “Daha kârlı yeni mağazaları nerede açmalıyız?”, “Hangi pazara girmeliyim?” gibi soruların cevaplarını 300’den fazla demografik veri ve 3 bin 500’den fazla markanın mağaza bilgileriyle verebiliyoruz. Lokasyonun gücünü dünyadaki işletmeler ve insanlarla tanıştırarak global ölçekli öncü bir marka olmayı kendimize vizyon edindik”

HEDEF HER YIL CİROYU İKİYE KATLAMAK *

Cirolarının 2019’da 20 milyon TL olduğunu söyleyen AKan, “Her yıl ciroyu 2’ye katlamayı hedefledik. Yeni vizyonumuzla birlikte yurt dışına açıldığımız için gelirimizdeki artış biraz hızlanacak. Bu iş, birkaç yüz milyon dolarlık bir yere gidecek. Londra’da varız. Çalıştığımız şirketler zaten çok uluslu. Yaptığımız sisteme İstanbul değil de Londra haritası koyarsak da çalışıyor. O zaman neden yapmıyoruz dedik. Sonuçta orada Euro kazanıyorsun” diyor.

işte Gökhan Akan’ın Yemeksepeti süreci ve Yemeksepeti sonrası girişimcilik yolculuğu:

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