Teksilci iş insanı Hüseyin Yolcu, Granz isimli örme markasının ardından deniz giyimine yönelik yeni markası Lagranze’yi de tüketicilerle buluşturdu. A plus segmenti hedef alan Lagranze; üst segmente hitap eden mağazaların yanı sıra Göcek, Marmaris gibi yat turizminin hareketli olduğu bölgelerde de satılacak.

Özlem Bay Yılmaz

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Uzun yıllardır tekstil sektörünün içinde olan Hüseyin Yolcu, Granz isimli örme markasıyla yurt içi ve dışında tanındı. Granz Tekstil çatısı altında yeni oluşumlara da gittiklerini belirten Hüseyin Yolcu, 2021 yaz dönemi için deniz giyimine yönelik yeni markası Lagranze’yi de tüketicilerle buluşturdu.

A plus segmenti hedef alan Lagranze; kadın ve erkek şortundan bayan bikini ve mayosuna pareolardan erkek gömleklerine kadar pek çok seçenek sunuyor. Lagranze markası için uzun zamandır hazırlık içinde olduklarını belirten Hüseyin Yolcu, “Yani markamız tamamen üst segment gruba hitap ediyor.

Türkiye’den dünyaca ünlü markaların çıkabilmesi için ürünün kalitesi, hikayesi ve rahatlığı çok önem taşıyor. Birde yurt dışı bağlantıları çok önemli.

Biz, uzun yıllardır Granz markamız sayesinde dünya piyasasında hatırı sayılır bir üne sahibiz. Lagranze için de amacımız, öncelikle Türkiye’nin üst segment markaları arasına girmek. Sonra da dünya piyasasına açılmak” diye anlatıyor.

Geçen yılı 100 milyon TL ciro ile kapatan Granz Tekstil, yeni markasının getireceği ivme ile bu yılı 170 milyon TL ciro ile kapatmayı hedefliyor.

SATIŞLAR HAREKETLENECEK *

Tamamen yerli ve milli üretim yapan bir firma olduklarını vurgulayan Hüseyin Yolcu, İstanbul ile Bursa’daki kendi fabrikalarında ve 30’a yakın fason atölyesinde faaliyet göster diklerini, binlerce kişiye de istihdam sağladıklarını söylüyor.

Yeni markaları ile çok daha fazla kişiyi iş sahibi yapmayı istediklerini de vurgulayan Yolcu, şunları anlatıyor: “Covit krizini yeni yeni atlatmaya başladığımız şu günlerde, yaz sezonu için tekstil piyasasının hareketleneceğini düşünüyorum. İnsanlar evde kapalı kaldıkları günlerin acısını yurtiçinde de olsa tatil yaparak atmak isteyecekler.

Böylece bikini, mayo, şort, pareo, şapka gibi yazlık aksesuarların satışları hareketlenecek. Şimdiden üst segment mağaza zincirlerinden siparişler almaya başladık. Bodrum, Göcek, Marmaris gibi yat turizminin hareketli olduğu bölgelerde de Lagranze markası satışa sunulacak.”

TASARIM ATÖLYESİ KURACAK *

Genç yetenekleri desteklediklerine de değinen Hüseyin Yolcu, onların tasarımlarına önem verdiklerini belirtiyor ve ekliyor: “Bu nedenle firmamız bünyesinde bir tasarım atölyesi kuracağız.

Gençlerin daha iyi tasarım yapmasını sağlamak, onların tasarımlarını hayata geçirmek ve bunu tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu konu ile ilgili lise ve üniversite bazlı yurtdışındaki modelleri inceliyoruz.”