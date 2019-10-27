Yeni tesise 2 milyon dolar yatıracak
Universal Studios ve Marvel gibi dünyaca ünlü eğlence şirketlerine robot ve yazılım ihraç eden DOF Robotics, yeni tesis kuracak.
Sibel Atik
satik@ekonomist.com.tr
Yaklaşık 30 milyon TLlik bir ciroya sahip olan şirket, Esenyurt’ta yer alan tesise ek olarak kurulması planlanan teknoloji özel ihtisas bölgesinde de 2 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor.
Universal Studios ve Marvel gibi dünyaca ünlü eğlence şirketlerine robot ve yazılım ihraç eden DOF Robotics, yeni tesis kurmayı planlıyor. Esenyurt’ta yer alan ve 40 mühendisin faaliyet gösterdiği şirket, kurulması planlanan teknoloji özel ihtisas bölgesinde yer alacak yatırım için başvurusu yaptı.
Yaklaşık 30 milyon TL’lik bir ciroya sahip olan şirket Esenyurt’ta yer alan tesise ek olarak ihtisas bölgesinde de 5 bin metrekarelik bir alanda üretimini katlamayı planlıyor.
DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, yatırım hazırlığına başladıklarını söylüyor. 2 milyon dolar yatırımla hayata geçirmeyi planladıkları bu tesis için teşviklerden faydalanacaklarını dile getiren Mertcan,
“Geliştirdiğimiz robot teknolojileriyle ABD, Çin ve Avrupa ülkelerine yüksek katma değerli teknolojik ürün ihracatımızı katlayacağız. Gelirlerimizin yüzde 90’ı ihracattan geliyor.
O nedenle AR-GE çalışmalarına ağırlık vererek buradaki gelirlerimizi yükseltmeyi planlıyoruz. AR-GE merkezimiz, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da onaylandı. Şimdi yeni tesisle üretim ve satışta sıçrama yapmayı istiyoruz” diye konuşuyor.
50 ÜLKEYE İHRACAT
Eğlence simülatörleri ve hareket robotları üzerinde çalışan DOF Robotics, sadece Türkiye’nin değil Avrupa, Asya ve Amerika’nın en hızlı ve adrenalin derecesi yüksek eğlence simülatörlerini üretiyor.
Universal Studios, Marvel gibi dünyaca ünlü firmalar ile ortak projeler yapan DOF Robotics, IAA-PA üyesi olup, Global Exhibitor unvanı ile birliğin dünya çapındaki bütün fuarlarına katılıyor.
Şirket eğlence sektörünün en prestijli ödülü olan IAAPA Brass Ring Award, Golden Pony ve Shining Stars gibi yüksek prestijli ödülleri sektörün köklü firmalarını geride bıraktı ödüllendi.
Şirket, geçen yıl ABD’de gerçekleşen CES Las Vegas Fuarı’nda da Arttırılmış Sanal Gerçeklik kategorisinde İnovasyon Ödülü’nün sahibi oldu.
Dünyanın önde gelen şirketleri için üretim yaptıklarını söyleyen Mertcan, “2018 yılında Spiderman, Iron Man, Hulk ve Avengers gibi kahramanların yaratıcısı olan Marvel Studios ile Tayland’ın Bangkok şehrinde 144 kişi kapasiteli Dünya’nın en büyük Dome Ekran-Hareketli Sinema (Motion Theatre) projesi, Hero Experience Projesini gerçekleştirdik” diyor.
2004 yılında üzerinde çalışmaya başladığı eğlence robotlarını 2009 yılında üretmeye başlayan DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, geçen süreçte edindiğimiz tecrübe ve kuvvetli mühendislik altyapısı, türünün en iyi eğlence simülatörlerinin üretmemize fırsat verdi.
Şu anda da 50 ülkeyle ticaret yapar hale geldiklerini ve kendi alanında dünya markası olmayı planladıkları kaydeden Mertcan, bunun için AR-GE çalışmalarına ciddi bir mesai ve harcadıklarını aktarıyor.
YÜZDE 100 YERLİ AR-GE
Avrupa ülkeleri, ABD ve Çin gibi büyük ülkelerde yeterince tanındıklarının altını çizen Mertcan, 40’dan fazla ülkeye ürünlerini pazarlayarak dünya pazarındaki yerlerini aldıklarını söyledi.
Dünyadaki teknoloji sektörünün en iyililerinden bir tanesi olduklarını da sözlerine ekleyen DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Üretim ve ürün kalitesi açısından en iyisi olduğumuzu kanıtladık.
Kullandığımız ürünlerin yalnızca küçük bir bölümünü yabancı tedarikçilerden temin ediyor ve yüzde 100 yerli Ar-Ge çalışmalarının sonucu çıktılarımızı ortaya koyuyor ve böylece katma değeri yüksek teknolojiyi dünyaya ihraç ediyoruz” diye konuşuyor.
SAVUNMAYA DA GİRDİ
Şu an eğlence ve oyun alanında ürettikleri simülatörleri savunma sanayiine de taşıyacaklarını dile getiren Mertcan, savunma alanında ciddi bir fırsat olduğunu iletiyor. Mertcan,“DOF Robotics olarak ürünlerimizi sürekli ürün geliştirme ve iyileştirme süreçlerine tabii tutuyoruz.
Fikir üretme, eleme, geliştirme, test, iş analizi, teknik uygulama ve son olarak satışa sunma evrelerinden geçiliyor. Şirket olarak robotik AR-GE’si-ne büyük yatırım yaptık.
Bu doğrultuda artık savunma sektöründeki simülatöelri de üretip satışını yapacağız. Savunma sektöründe hava kara taşıtlarının eğitimde kull-nılan simülatörlerini yerlieştirmemiş olacağız” diye konuşuyor.
DİJİTAL OYUN İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI BULDU
Marvel Studios, Universal Studios ve dünyaca ünlü bir çok marka ile çalışarak yurtdışında yüzde 100 yerli yazılım ihraç etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, geleceğin robotik teknolojilerde olduğunu aktarıyor.
Endüstri 4.0 ile birlikte yeni bir çağa girildiğini ifade eden Mertcan, gelişen teknolojilerle birlikte Türkiye’nin dijital oyun sektöründe 1 milyar doları aşarak Amerika ve Çin’in liderliğindeki dünya ihracatında 18’inci ülke olduğunu belirtiyor.
Eğlence simülatörleri ve dijital oyun ihracatında gidilecek çok yol olduğunu anlatan Mertcan, buradaki gelişimde AR-GE ve inovasyonun vazgeçilmez unsurlardan biri olduğuna işaret ediyor.
Mertcan, AR- GE faaliyetlerine, TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Ekonomi Bakanlığı ve TUBİTAK’ın da tam destek verdiğini aktarıyor.
Kendilerinin de bu desteklerden faydalanarak ihracatçı konuma geldiklerini anlatan Mertcan, “Dijital oyun sektörü ihracatını son iki senede yüzde 100 arttırarak büyük sıçrama yaşadık.
Hedefimiz gelişmiş ülkelerde temsilcilikler açarak ihracatımızı daha da artırmak” diye konuşuyor.
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