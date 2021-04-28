Silikon Vadisi’nden yola çıkan ve kuruluşundan kısa bir süre sonra hikâyesini Türkiye’den devam ettirme kararı alan araç kiralama platformu Yolcu360, yeni hedefleri için 30 milyon dolar değerleme ile hisselerinin yüzde 20’si karşılığında Eksim Holding’e bağlı Eksim Ventures’tan 6 milyon dolarlık yatırım aldı.

Eksim Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Uğur Mutluhan Oruncak ve Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, yatırım sonrası için markanın vizyonunu ve büyüme hedeflerini paylaştılar.

Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, Yolcu360’ın araç kiralama sektörüne, rekabet eden değil rekabet edilecek yeni kulvarlar açan bir ‘oyun değiştirici’ olarak son derece özgün yaklaşımlar kazandırdığına vurgu yaptı.

Yıldırım, değerlemenin ve alınan yatırımın Unicorn olma hedefleri için bir yakıt ikmali olduğunu belirterek, 2017 yılında 700 bin olan tekil ziyaretçisi sayısının 2020 yılında rekor bir büyüme ile 22 milyona ulaştığını kaydetti. 2017 yılında 6 milyon TL olan gelirlerin 2020 yılında 100 milyon TL’ye ulaştığını açıklayan Yıldırım, 2022 yılında ise 500 milyon liranın üzerinde gelir hedeflediklerini açıkladı.

Pandemide araç kiralama sayısı yüzde 107 arttı

Pandemi etkisinde geçen 2020 yılında araç kiralama sayılarında yüzde 107’lik artış yaşandığını kaydeden Yıldırım, “Misafirlerimizin araç kiralama alışkanlıkları değişti ve kiralamalar yüzde 32 oranında daha uzun süreli olmaya başladı. Tüm bu rakamları misafirlerimiz için hayal ettiğimiz hizmetin karşılığı olarak görüyorum” diye konuştu.

“Yolcu360’ın şirket kültürünü ve yarattığı değeri destekliyoruz”

Toplantıda söz alan Eksim Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Uğur Mutluhan Oruncak, teknolojiyi ve yenilikçi fikirleri destekleyen bir iş modeline inandıklarını belirterek, “Yolcu360’ın iş modelini de işte bu sebeple çok beğendik” dedi.

Şirketin iş yapış kültürünü de çok etkileyici bulduklarını belirten Oruncak, “Son derece iş odaklı ve adanmış bir ekip kültürü gördük. Bu kültürü oluşturmuş bir ekibi finansal olarak desteklemek bize çok uygun geldi. Yolcu360’ın araç kiralama sektöründe Türkiye ve dünyada lider olma hedefine destek vermek istiyoruz” diye konuştu.

Eksim Holding’in geleceğin sektörlerine yatırım için geçtiğimiz aylarda kurduğu Eksim Ventures’ın yeni yatırım arayışlarıyla ilgili de bilgi veren Oruncak şunları kaydetti:

“Eksim Ventures olarak farklı sektörlerde de Yolcu360 gibi kendini ispatlamış girişimler ile fonumuzu çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle holdingimizin faaliyet gösterdiği enerji ve gıda sektörlerinde yenilikçi iş modellerine önem veriyoruz. Bu kapsamda bize hız katacağını düşündüğümüz, bu tür yatırımları daha önce profesyonel olarak yapmış ve başarılı olmuş diğer girişim sermayesi yatırım fonlarına da yatırım yapacağız. Onların danışma kurullarında yer alarak kapsamımızı daha geniş tutacağız.”