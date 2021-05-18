2017 yılında Begüm Salihoğlu tarafından kurulan BEGUM Bridal Design’in gelinlikleri Adriana Lima, Karolina Kurkova gibi ünlülerin tercihi oldu. Üretiminin yüzde 30’unu ihraç eden marka. ABD ve Uzakdoğu’da beş yıl içinde 20’den fazla mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

KOBİ GİRİŞİM/Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Girişimcilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan pek çok marka var. BEGÜM Bridal Design de onlardan biri. 2009 yılında gece kıyafetleri üzerine tasarımlar yapıp üretimini gerçekleştirmek için Begüm Salihoğlu tarafından kurulan marka, farklı bir alana evrildi.

Bu değişimin Salihoğlu’nun, kendini içinde görmek istediği gelinlik modellerinden oluşan kapsül bir koleksiyon hazırlaması ile başladı.

Gelinlik sektöründeki çeşit ve modellerin yeni jenerasyona hitap etmediğini anladığında yeni bir yolculuğa başladığını belirten Begüm Salihoğlu, “Tasarlamış olduğumuz modeller hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarında çok büyük ilgi gördü ve talepler artmaya başladı. 2017 yılından bu yana ise markamızı tamamen gelinlik alanında konumlandırmaya karar verdik” diyor.

2 BİN ADETLİK ÜRETİM

BEGÜM Bridal Design, gelinlik başta olmak üzere düğün öncesi ve sonrası bir gelinin tüm ihtiyaçlarına hitap edecek ürünler tasarlıyor ve üretiyor. Bu ürünler ise; ev giyim koleksiyonu, nikah, balayı ve after party elbiseleri, gelinlik, duvak ve saç aksesuarlarından oluşuyor.

Bu sezon itibariyle de plaj kıyafetleri ve gelinlik ayakkabılarını da koleksiyona eklenecek. Yılda iki ana koleksiyon hazırladıklarını ifade eden Begüm Salihoğlu, şöyle devam ediyor: “Showroomumuza ise her ay yeni modeller ekliyoruz.

Yılda toplam 80 ila 100 adet aralığında model çalışıyoruz. Yıllık 2 bin adet üretimimiz bulunuyor. Özel müşterilerimiz ve koleksiyon numune çalışmalarımız için kendi atölyemizi kullanıyoruz. İhracat yaptığımız ürünleri ise fason üretim üzerinden sağlıyoruz.

Pandemi dolayısı ile geçen yıl tek üretici ile çalıştık ancak 2021 bahar döne¬mi itibariyle artan talep yoğunluğuna yönelik üretici arayışımız devam ediyor.”

YURTDIŞINDA MAĞAZALAŞACAK

Yurtdışında ABD ve İspanya’daki fuarlara katılan marka, buradan edindiği kontaklar aracılığı ile Uzakdoğu ve ABD’ye kendi markası ile toptan satış yapıyor.

Şirket, iç piyasada perakendeye yönelik showroom satışlarının yanı sıra 2021 Ocak itibariyle online satış için websitesini de yenileyerek satış alanı genişletmiş bulunuyor.

Geçen yıl kendi mağazalarını açmak üzereyken pandemi dolayısıyla bu planlarını ertelemek durumunda kaldıklarını söyleyen Begüm Salihoğlu, “Yurtdışında, özellikle Üzakdoğu’da ve ABD’de, mağazalaşma hedefimiz var.

Bunun için de perakendede uzmanlaşmış yatırımcılarla görüşmeler halindeyiz. Beş yıl içinde hedefimiz 20’den fazla mağazaya ulaşmak” diyor.

YEDİ ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

2017 yılında başlayan ihracata başlayan BEGÜM Bridal Design, Ortadoğu ve Avrupa’da da büyümeyi hedefliyor. Bugün üretiminin yüzde 30’unu ihraç ettiklerini ifade eden Begüm Salihoğlu, şunları anlatıyor: “Önümüzdeki dönemde ise bu oranı yüzde 50’nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. yedi ülkeye ihracatımız bulunuyor.”

ÜNLÜLERİN TERCİHİ OLDU

DÜNYA BASININDA ÇIKTI

Ürünlerimiz 25-45 yaş grubuna hitap ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Adriana Lima, Karolina Kurkova, Lindsey Wixson tarafından tercih edilen ürünlerimiz dünya basınında büyük ilgi gördü. Uzakdoğu’da ise dünyaca ünlü Victoria’s Secret modeli Angela Baby de bizim tasarımımızı kırmızı halıda tercih etti.

MAĞAZADA SATILIYOR

Çin, Japonya, Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Macau ve ABD olmak üzere toplam 14 mağazada satılıyor. Gelinlik sektörüne getirdiğimiz yenilikçi bakış açısını yurtdışı sınırlarına taşımak ve gelinlik konusunda öncü markalardan bir olmak ve toptan satış noktalarımızı genişleterek dünyanın her yerine ulaşmasını sağlamak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Perakende mağazacılık kısmında ise yatırımcılar ile birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.