Sürdürülebilirlik danışmanlığı konusunda Türkiye’nin sayılı şirketlerinden biri olan Semtrio, özellikle Yeşil Mutabakatı çerçevesi içerisinde şirketlerden yoğun ilgi görüyor. Semtrio Kurucu Ortağı ve CEO’su İlker Turan, “Ürünlerimiz büyük bir başarı yakaladı.

İskandinav ve Birleşik Krallık pazarında benzer ürünler görmeye de başladık. Bu ürünlerin birçoğunun tamamen bizim ürün ve hizmetlerimizi kopyaladığını fark ettik” diyor. 2016 yılında Marmara Teknopark’ta kurulan ve şu an Boğaziçi Teknopark’ta hizmet vermeye devam eden Semtrio, bir start up projesi. Her yıl yüzde 300 büyüme kaydeden şirket, Türkiye’nin sayılı Bcorp şirketlerinden biri.

Şirketlerin baştan aşağıya sürdürülebilirlik projelerinin yönetimini üstlenen Semtrio; Vestel, Ford, EtiSoda, Halkbank, Sanko, Şişecam gibi birçok büyük şirkete danışmanlık veriyor. Şirketin, karbon ayak izi ölçümü konusunda 2017 yılında geliştirdiği ve ilk olarak 2019 yılında yurt dışına hizmet verdiği co2nsensus, Türkiye’de de hizmete sunuldu.

Türkiye’de ilk, uluslararası ISO 14064-1 Sera Gazı Standartları ile yüzde 100 uygun şekilde sonuçlar ortaya koyuyor. Aynı zamanda Co2nnectorPro ISO 14064-1 ve GHG Protokole uyum sertifikasına sahip iki yazılımdan biri konumunda.

Türkiye’de karbon ayakizinin en çok binalar, ulaşım ve hayvancılıktan kaynaklandığını belirten Semtrio Kurucu Ortağı ve CEO’su İlker Turan, “ 2021 yılında yayınlanan yönetmeliğe göre 2023-2026 yılları arasında karbon ayakizi raporlama ve takip evresi, 2026 yılından sonra vergilendirme başlayacağı öngörülüyor.

Vakit kaybetmeden gerçekleştirilecek çalışmalar ile sanayideki bu dönüşümün gerçekleştirilmesi mümkün” diyor. Ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri ve dernekler, özel kuruluşlar ile gerçekleştirdikleri iş birlikleri ile Türkiye’nin Endüstri 5.0 yolculuğuna da liderlik ettiklerini dile getiren Turan, “Bu yıl itibarıyla şirketler, dünyadaki trendlerin, yeşil mutabakat, Paris İklim Anlaşması gibi konular vesilesiyle “sürdürülebilirlik” departmanları kurmaya başladılar.

Çünkü finansman kaynakları da artık şirketlerin ne kadar sürdürülebilir olduğuna bakarak aktarılacak. Dünya finansman yapısı da köklü bir değişiklik içerisinde bu sisteme adapte olmayan büyük küçük her firma dışlanacak ve zorlu koşullar içerisinde yer alacak” diye ekliyor.

Turan, şirketin kuruluş öyküsünden yurtdışı faaliyetlerine kadar pek çok konuda sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

Semtrio nasıl kuruldu?

2016 yılında ‘sürdürülebilirlik danışmanlık’ faaliyetleri konusunda hizmet vermek amacıyla Semtrio’yu Bekir Çetin ile beraber kurduk. Bekir Çetin, İngiltere’de sürdürülebilirlik üzerine yüksek lisansını tamamlamış ve bir süre yurtdışında danışmanlık sektöründe tecrübesi bulunuyordu. Ben de Sabancı Üniversite’si Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra banka ve aracı kurum hazinelerinde 6 yıl süresince farklı pozisyonlarda görev aldım.

Bu bağlamda öncelikle Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanındaki dönüşümüne katkı sağlamak için sürdürülebilirliğin temel konularından ekonomi ve çevre alanında edindiğimiz iş tecrübelerimizi de bir araya getirerek Semtrio’yu ortaya çıkardık.

Kısa sürede yurtdışı hizmet ihracatına başladık ve Londra’da da bir şirket kuruluşu ile büyüme sürecimiz devam etti. 2017 yılında inovasyon hamlesi ile yazılım alanında yeni teknolojiler geliştirmeye başladık. Semtrio’ya hem çalışan hem ortaklık taraflarında yeni yetenekler dahil oldu.

Bugün küçük bir ekiple başladığımız yolda şu an 50’ye yakın dinamik ve genç bir ekibe sahibiz. Türkiye’nin en büyük sürdürülebilirlik şirketi olarak geleneksel danışmanlık yöntemlerine ek olarak, pratik ve teknolojik karbon yönetimi ve sürdürülebilirlik alanında çözümler sunuyoruz.

Co2nnectorPro uygulaması nedir?

Co2nnectorPro’yu sadece kurumsal karbon ayakizi hesaplaması değil, kurumsal karbon ayakizi yönetimi uygulaması olarak değerlendiriyoruz.

Çünkü kullanıcılarımız sistem üzerinde geçmiş, gelecek fark etmeden bütün lokasyonları ve bütün yılları için hesaplama yapabiliyor, ISO 14064- 2006 versiyonuna uygun raporlamalarını yapabiliyor, yıl veya lokasyon bazlı emisyon karşılaştırmaları yapabiliyor ve karbon ofsetleme (sıfırlama) işlemi yapabiliyor. Kullanıcılar, lokasyonlarını ve kullanıcılarını yarattıktan sonra hesaplamalarına başlayabiliyor.

Şirketiniz firmalara nasıl bir çözüm sunuyor?

2016 yılından itibaren İstanbul ve Londra ofislerimizle devam ettirdiğimiz danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizin temel amacı, küresel ısınmanın 1.5 C dereceyi geçmesinin engellenmesi yolunda daha yaşanabilir bir gelecek için karbonsuz üretim stratejilerinin yaygınlaşmasını sağlamak.

Sürdürülebilirlik danışmanlığının yanı sıra Türkiye’nin ilk ve tek ISO 14064-1 standartlarına uyumlu Karbon Yönetim Yazılımı olan Co2nnectorPro ile kurumsal karbon ayaki-zini; karbon emisyonları maliyetleri, ürün, ciro veya performans bazlı hesaplıyoruz. Bu yazılım ile karbon emisyonları incelenerek şirketlere karbon azaltım önerileri sunuyoruz.

Ecolabel, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Çevresel Ayakizi, Kurumsal ve Ürün Karbon Ayakizi, Çevresel Ürün Beyanı (EPD) ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) gibi karbon ayakizi yönetimi için gerekli tüm işlemler konusunda da hizmet veriyoruz.

Genel küresel hedefe uygunluk kapsamında, çevresel performansların artırılmasına ve ilgili mevzuatlara uygunluk dahil uluslararası standartlara uyumlu raporlamaların hazırlanmasına yardımcı olarak firmaları rekabet edebilir hale getiriyoruz.

Halihazırda 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi-OSB, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ortaklığı ile kurulan Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş. (BÜDOTEK) binasında faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Yazılımınız daha çok hangi sektörler tarafından rağbet görüyor?

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesi içerisinde yer alan 5 sektör: Demir-çelik, alüminyum, gübre, enerji, çimento. Bunlara ek olarak bir sonraki kapsamda yer almasını düşündüğümüz tekstil ve otomotiv sektöründen talep alıyoruz. Karbon yönetim sistemimiz ile müşterilerimize Bilimsel Temelli Hedeflere uyumlu hedefler ve yol haritaları, karbon ofsetleme, senaryo analizi ve benzer birçok özellik sunuyoruz.

Ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında yer alan sektörler için potansiyel karbon vergilerini de hesaplıyoruz. Müşterilerimiz bu sayede mutabakat kapsamında karşılaşacakları ek maliyetleri önceden tespit edebiliyorlar. Dinamik ve sürekli gelişim içerisinde olan karbon yönetim sistemimiz bu yönleri ile muadillerinden ayrılıyor.

“DÜŞÜK MALİYETLERE SAHİBİZ”

“Bir Bcorp ve sürdürülebilirlik: şirketi olarak dünyanın nereye yöneldiğini çok iyi anlıyoruz. Ticari çözümlerimize ek olarak yurtdışında bireysel karbon azaltımına yönelik ürünler ve çözümlerimiz öncü bir rol üstlendi. Kullanıcı deneyimi yüksek ve trend konseptler ile bütünleştirdiğimiz ürünlerimiz büyük bir başarı yakaladı.

Özellikle İskandinav ve Birleşik Krallık pazarında benzer ürünler görmeye de başladık. Bu ürünlerin birçoğu tamamen bizim ürün ve hizmetlerimizi kopyaladığını fark ettik. Ancaik rakiplerimizden birkaçının da gerçekten özgün ve farklı bakış açıları ortaya koyduğunu görüyoruz.

Türkiye’de bulunmamız sebebi ile düşük maliyetlere sahibiz. Dolayısıyla performansı yüksek yazılımları düşük geliştirme maliyetine sahip olunması sebebi ile fayda/maliyet oranımız rakiplerimizin çok üstünde bulunuyor.”