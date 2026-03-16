Tedavi gördüğü hastanede 13 Mart’ta hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze programı kapsamında Galatasaray Üniversitesi’nde binlerce kişinin katıldığı bir anma töreni düzenlendi. Ortaylı, bugün Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek.
11:00 Binler Galatasaray Üniversitesi'nde buluştu
İlber Ortaylı için ilk tören yıllarca çalıştığı Galatarasay Üniversitesi'nde yapıldı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alınırken, törene siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ, İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler de törende yer aldı.
2 İstanbul'da bazı yollar cenaze programı nedeniyle trafiğe kapalı olacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Prof. Dr. Ortaylı için Fatih’te düzenlenecek cenaze programı kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Buna göre, sabah 09.00’dan programın sona ereceği saate kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak araç trafiğine kapalı olacak.
Kapatılan yollar yerine sürücüler için alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi önerildi.
3 "Hazire alanına yalnızca aile yakınları ve görevli kişiler alınacak"
Öte yandan, ailesi bugün yapılacak defin işlemine için önemli bir açıklama daha yaptı. Fatih Camii Haziresi’nde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle hazire alanına yalnızca aile yakınları ve görevli kişiler alınacağı bildirildi.
Açıklamada, "İlber Hocamızın sevenlerinin bu konuda anlayış ve hassasiyet göstermelerini rica ederiz" ifadeleri de kullanıldı.
4 Ailesi çiçek gönderilmesini istemedi
İlber Ortaylı'nın ailesi cenazeye çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunmasını istedi.
5 Cenaze programı belli oldu
Bu kapsamda, 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11:00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma programı yapılacak.
