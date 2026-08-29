2 yeni tünelle ulaşım değişecek: 45 dakikalık yol 10 dakikaya inecek

Projenin tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 3,5 milyar TL zaman ve 1 milyar TL akaryakıt tasarrufu olmak üzere toplam 4,5 milyar TL ekonomik katkı sağlanması öngörülüyor.

Toplam 17 kilometre uzunluğunda ve 2x3 şeritli olarak inşa edilen otoyolun tamamlanmasıyla İskenderun’dan Amik Ovası’na daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması hedefleniyor.