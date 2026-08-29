Chengdu Otomobil Fuarı'nda teknoloji buluşması

Fuardaki bir diğer Çinli dev olan Geely de, ilk rugged off road aracı Galaxy Cruiser Starship 700 modelini gösterdi. Multi enerji seçeneklerini destekleyen uzun menzilli bir sert off-roader olan bu araçta da acil durum 2 saat boyunca su üzerinde yüzme yeteneği, ayrıca acil durumlarda Geely'nin yörüngeye yerleştirdiği iletişim uydularını kullanma kapasitesi var. Geely ayrıca sportif sedan TT modelini ve yeni hibrit motor ailesini sergilerken, içten yanmalı motor üretimini bitirdiğini, artık sadece elektrikli veya hibrit araçlar üreteceğini duyurdu.

Yeni One Geely stratejisi kapsamında, Geely Auto'ya bağlı olan Zeekr ve Lynk&Co markaları da fuarda yer aldı. Ayrıca Geely'nin kamyonet markası Radar, elektrikli VIP minibüs markasi LEVC ve Mercedes ortaklığıyla üretilen smart markası da fuarda yeniliklerini tanıttı.