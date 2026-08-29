Chengdu Otomobil Fuarı'nda teknoloji buluşması

Yazar: Hırant Kasapoğlu - ÇİN
Bugüne dek ismini pek duymasak da, orta Çin'deki en önemli otomobil buluşmalarından biri, her yıl Ağustos ayında, dev pandaların da yaşam alanı olan Chengdu'da gerçekleştiriliyor.
Bu yıl Chengdu Otomobil Fuarı, 29'uncu kez düzenlendi. Sichuan eyaletine bağlı olan Chengdu Çin büyüklük ölçeğinde ikinci seviyede bir şehir olmasına rağmen, 29 yıldır A seviyeden ilk 5 otomobil fuarı arasında yer alması, Chengdu için otomobilin önemini gösteriyor. Şehrin çekim ve ekonomi merkezi Panda çiftlikleri ve turizm olarak görülse de, Çinli otomotiv devlerinden biri olan Geely Holding'in bu şehirde yatırımları var. Volvo markasının sahibi de olan Geely, Chengdu'da Çin ve ihracat pazarları için Volvo otomobillerini üretiyor. Ayrıca Geely, yine Chengdu fabrikasında, Çin'in en çok satan elektrikli otomobili Geome Xingyuan modelini de üretmeye başlamış.
Chengdu otomotiv endüstrisindeki bir diğer önemli oyuncu ise FAW. Bir Çin devlet şirketi olan FAW (First Automotive Works) Chengdu'da Alman ve Japon endüstrisi ile joint venture ortak üretim yapıyor. Chengdu'da FAW-VW ve FAW-Toyota fabrikaları, şehrin ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Tabi VW Group ve Toyota'nın tek joint venture ortaklıkları FAW değil. Toplam 3 joint venture üretimi olan VW Group'un, Şangay'da SAIC'le ayrıca Anhui'de JAC ile işbirlikleri var. Toyota ise Guangzhou'da GAC ile ortak üretim yapıyor.
3 120 marka, 1600 araç sergiledi
220 bin metrekare kapalı alan ve 11 salona sahip olan Western China İnternational Expo City fuar alanında düzenlenen etkinlikte bu yıl 120 marka 1600 yeni otomobil sergiledi. Expo City'nin V şeklindeki bina tasarımı bir şekilde salonlar arasında ulaşımı kolaylaştırsa da, alanının büyüklüğü nedeniyle fuarı bütünüyle gezebilmek için, dış ulaşım bandındaki shuttle transfer servislerini kullanmak gerekiyor.
Kapalı fuar alanının yanı sıra açık alanda da test sürüşü etkinlikleri yapıldı. Land Rover markası, Defender için özel bir off-road deneyim alanı oluşturmuştu. Çinli markalardan BYD ise, teknoloji şovunu hem iç mekanda, hem de açık alanda sürdürdü.
Kendi kendine Otonom drift yapabilen DENZA Z9 GT ve acil durumlarda kısa süreli olarak, su üzerinde yüzebilen Yangwang U8 ile, kendi ekseni etrafında dönebilen ve yengeç yürüyüşü yapabilen SUV Denza N9, 45 derece eğimli rampa sürüşü denemesinde ise Yangwang U8 kullanıldı. Ayrıca açık alanda BYD, hafif ticari araç modelleri olan elektrikli kamyon TIR ve hibrid karavan T5'i sergiledi. Ayrıca Çinli bir tuning firması ise açık alanda modifiye araç meraklılarını ağırladı.
6 Batılı markalar da vardı
Fuarda Çinli markalara ilave olarak Mercedes ve BMW gibi Alman markalarının GLE ve iX3 SUV modellerinin, Çin'de üretilen uzatılmış versiyonları da ilk kez sergilendi. Ayrıca Dongfeng tarafından Wuhan'da üretilen uzatılmış şasiye sahip 508L ve farklı Citroen modelleri de fuar alanında gösterime sunuldu.
Stellantis, Dongfeng ile eskiye dayanan ancak son 10 yıldır durdurulan joint venture üretimi ortaklığını yeniden canlandırıyor. Tabi burada Stellantis'in tek hedefi yeniden Çin pazarına girip pay almak değil, Avrupa'daki atıl tesislerini Çinlilere vererek maliyetleri kısmak, ayrıca Çin elektrikli otomobil deneyimi ve teknolojisi, Avrupa'daki rekabette fiyat avantajı yakalamak. Stellantis'in tek işbirliği Dongfeng değil, Hollandalı topluluk 2024'te Çinli Leapmotor'dan önemli oranda hisse satın alarak yatırım yapmıştı. Bu yatırımların ilk meyvelerini, gelecek sene İspanya'dan yollara çıkacak Leapmotor üretimi ile görmeye başlayacağız.
8 Chery, Freelander markasını tanıttı
Chengdu Otomobil Fuarı'nda öne çıkan Çinli markalar arasında ise Chery var. Chery Group, fuar salonlarından birini, kendi markalari için kapatmıştı. Bu alanda iCar, Fulwin, Chery, Exeed ve Jetour modellerini sergiledi. Ayrıca Huawei standında ise Luxeed RX isimli yeni bir crossover sergilendi. Bu aracın tasarımını eski bir Ferrari tasarımcısı yapmış. Gerçekten de sportif bir SUV ve biraz da Ferrari Purosangue'yi anımsatıyor.
Chery ayrıca, 600 km menzilli Fulwin T7 elektrikli SUV modelini tanıttı. Ayrıca daha önce Pekin'de tanıtılan QQ3'un retro bir versiyonu daha gösterildi. Jetour 700'un ise kamp modifiyeli versiyonları standda yer aldı. Çok beğenilen iCar markası ise v23'un yani sıra daha yeni büyük versiyonları v25 ve v27'yi gösterdi. Exeed ise robotaxi konseptini sergiledi.
Chery'nin yeni SUV markası Freelander da ilk seri üretim versiyonu olan Freelander 8'i fuarda tanıttı. 6 koltuklu, 5 metrelik Freelander 8 için ön siparişler açılmaya başlandı. Range extender uzatılmış menzil için içten yanmalı jeneratör motora da sahip olan Freelander 8'de tek ve çift elektrik motorlu opsiyonlar var, aracın toplam gücü 800 beygirden fazla.
Aracın iç mekanında, ön direkler arasında uzanan, çok geniş bir gösterge paneli ekranı, ayrıca ortada ise merkezi bir ekran, arka koltuklar için ise tavandan açılan 21 inçlik eğlence sistemi ekranı var. Aracın ön sipariş fiyatları 50 bin dolara ulaşıyor. Freelander markası, kısa süre içinde, toplam 6 araçtan oluşan bir SUV ve off-road ürün ailesine genişleyecek. Freelander 8 ise bu ailenin ilk modeli. Aracın tasarımında Chery mühendislik ekibi ile Jaguar ve Land Rover tasarım ekibi işbirliği yapmışlar.
Fuardaki bir diğer Çinli dev olan Geely de, ilk rugged off road aracı Galaxy Cruiser Starship 700 modelini gösterdi. Multi enerji seçeneklerini destekleyen uzun menzilli bir sert off-roader olan bu araçta da acil durum 2 saat boyunca su üzerinde yüzme yeteneği, ayrıca acil durumlarda Geely'nin yörüngeye yerleştirdiği iletişim uydularını kullanma kapasitesi var. Geely ayrıca sportif sedan TT modelini ve yeni hibrit motor ailesini sergilerken, içten yanmalı motor üretimini bitirdiğini, artık sadece elektrikli veya hibrit araçlar üreteceğini duyurdu.
Yeni One Geely stratejisi kapsamında, Geely Auto'ya bağlı olan Zeekr ve Lynk&Co markaları da fuarda yer aldı. Ayrıca Geely'nin kamyonet markası Radar, elektrikli VIP minibüs markasi LEVC ve Mercedes ortaklığıyla üretilen smart markası da fuarda yeniliklerini tanıttı.
13 Xiaomi'den şehir SUV'u serisi Skynomad
Xiaomi ise yeni ürün ailesi SkyNomad serisini tanıttı. Daha önceki ürün ailesindeki sportif tasarımlardan uzak olan ve Range Rover Sport tasarımlı bir Xiaomi olan N70 ve N90 versiyonlarında, ilk kez içten yanmalı menzil uzatıcı motoru kullanılmış. Bu büyük SUV'da, park halindeyken, ön koltuklar 180 derece dönerek, iç mekanda konferans modu oluşturulabiliyor, hatta sağ bölüme bir çalışma masası dahi yerleştirilebiliyor. Arka kapıları 90 derece açılan Skynomad modelleri, yerden yüksek yapısına rağmen elektrikli marspiye, yere yakın ve düz şasi sayesinde kolay iniş ve binişlere imkan sağlıyor. Skynomad N70'de 5 koltuk var. N90'da ise 5, 6 veya 7 koltuklu konfigürasyonlar bulunuyor, tüm bağımsız koltuklar elektrikli olarak kontrol edilebiliyor. Skynomad'in ilk ön sipariş fiyatları sürpriz yaparak 30 bin doların altında başladı. Ancak ilk teslimatların ardından bu 5 metrelik SUV'in fiyatları artacaktır.
14 BYD DaHan ile büyük oynuyor
Kendisine özel bir salona sahip olan BYD'de de birçok yenilik var. En büyük Han, DaHan (ya da Great Han) ilk kez görücüye çıktı, elektrikli versiyonda menzil 1008 km. Ayrıca BYD, üçüncü nesil yeni Tang'ın da dış tasarımını sergiledi, aracın içi ise henüz gösterilmiyor. FangChengBao'da da iki yeni şehirli sedan ve station ile Ti9 off-road araci yer aldı, Pekin'de gösterilen Formula serisi de tekrar seri üretime yakın halleriyle sergilendi.
Fuarda ayrıca, iki yeni Çinli marka da yeniliklerini tanıttı, bunlardan biri Aistaland, diğeri de Epicland. Bunlardan ilki GAC-Huawei ortak markası, ikincisi ise Dongfeng-Huawei ortaklığında. Huawei'in ayrıca Changan ile Avatr markası ve Hima ittifakı altında ise 5 farklı otomobil markası işbirliği, dağıtım ve satış ağı da bulunuyor.
Sonuç: Belki bizim pek de duymadığımız Chengdu Otomobil Fuarı, yıllardır Çin otomotiv fuar takvimi içerisinde önemli bir yer kaplıyor. Ayda ortalama 100 yeni otomobilin pazara sunulduğu Çin'de Nisan ayında Pekin, Haziran ayında Shenzhen fuarı yapılmasına rağmen, Ağustos ayındaki Chengdu ve Kasım ayındaki Guangzhou fuarlarına bu kadar çok yeni model yetiştirebilmeleri, Çinli markaların araç geliştirme hızlarının Batı endüstrisinden farklı olduğunu bize gösteriyor. Üstelik bugüne kadar iki yilda bir, dönüşümlü olarak düzenlenen Pekin ve Şangay fuarlarının,2027'de, birer ay arayla, Mart ve Nisan aylarında yapılacak olması, Çin'deki fiyat savaşlarından sonra, fuar savaşlarının da ortaya çıktığını bizlere ispatlıyor.