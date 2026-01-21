ARA
  • Emlak
  29 ilde 244 muhtelif arsa müzayede ile satışa çıkıyor

Türkiye genelinde gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için fırsat kapıda. Toplam 29 ilde bulunan 244 muhtelif arsa, Emlak Yönetim aracılığıyla düzenlenecek olan açık artırma toplantısı ile yeni sahiplerini bulacak. Çeşitli büyüklük ve nitelikteki arsalar, avantajlı muhammen bedellerle yatırımcıların beğenisine sunuluyor.


Son Güncellenme:
29 ilde 244 muhtelif arsa müzayede ile satışa çıkıyor

Müzayedeye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, ihale öncesinde belirlenen katılım teminatlarını yatırmaları gerekiyor. Katılımcılar, talip oldukları her bir taşınmaz için arsanın muhammen (tahmin edilen) bedeline göre değişen tutarlarda teminat ödemesi yapacak.

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL,

Katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

İşte o iller ve satışa çıkan arsalar;

1 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI'DA 5.014,49 M² AKARYAKIT İSTASYON ALANI

DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI'DA 5.014,49 M² AKARYAKIT İSTASYON ALANI

Muhammen Bedel

₺43.626.063,00

 

2 İSTANBUL AVCILAR FİRÜZKÖY'DE 11.356,78 M² ÖZEL İLKÖĞRETİM TESİS ALANI

İSTANBUL AVCILAR FİRÜZKÖY'DE 11.356,78 M² ÖZEL İLKÖĞRETİM TESİS ALANI

Muhammen Bedel

₺232.813.990,00

 

3 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI'DA 24.401,06 M² TİCARET ALANI

DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI'DA 24.401,06 M² TİCARET ALANI

Muhammen Bedel

₺151.286.572,00

 

4 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI'DA 5.732,00 M² TİCARET ALANI

DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI'DA 5.732,00 M² TİCARET ALANI

Muhammen Bedel

₺41.270.400,00

 

5 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI'DA 26.461,66 M² KÜÇÜK SANAYİ ALANI

DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI'DA 26.461,66 M² KÜÇÜK SANAYİ ALANI

Muhammen Bedel

₺164.062.292,00

 

6 ŞANLIURFA VİRANŞEHİR YOLBİLEN'DE 243.020,23 M² PLANSIZ ALAN (1/100.000 ÇDP TARIM ALANI)

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR YOLBİLEN'DE 243.020,23 M² PLANSIZ ALAN (1/100.000 ÇDP TARIM ALANI)

Muhammen Bedel

₺97.208.092,00

 


 

7 ŞANLIURFA VİRANŞEHİR YOLBİLEN'DE 84.413,47 M² PLANSIZ ALAN (1/100.000 ÇDP TARIM ALANI)

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR YOLBİLEN'DE 84.413,47 M² PLANSIZ ALAN (1/100.000 ÇDP TARIM ALANI)

Muhammen Bedel

₺37.986.061,50

 

8 KIRKLARELİ VİZE NAMIKKEMAL'DE 4.495,11 M² KONUT ALANI + PARK ALANI + YOL

KIRKLARELİ VİZE NAMIKKEMAL'DE 4.495,11 M² KONUT ALANI + PARK ALANI + YOL

Muhammen Bedel

₺13.485.330,00

 

9 TEKİRDAĞ ÇORLU SİLAHTARAĞA'DA 2.511,32 M² KONUT + TİCARET ALANI

TEKİRDAĞ ÇORLU SİLAHTARAĞA'DA 2.511,32 M² KONUT + TİCARET ALANI

Muhammen Bedel

₺31.391.500,00

 

10 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR HOŞDERE'DE 6.141,85 M² ÖZEL EĞİTİM ALANI

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR HOŞDERE'DE 6.141,85 M² ÖZEL EĞİTİM ALANI

Muhammen Bedel

₺175.042.725,00

 

11 İSTANBUL ÇATALCA KALEİÇİ'DE 2.226,53 M² 1/5000 NİP KONUT ALANI+YOL

İSTANBUL ÇATALCA KALEİÇİ'DE 2.226,53 M² 1/5000 NİP KONUT ALANI+YOL

Muhammen Bedel

₺12.245.915,00

 

12 İSTANBUL ÇATALCA MURATBEY'DE 5.029,99 M² KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI

İSTANBUL ÇATALCA MURATBEY'DE 5.029,99 M² KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI

Muhammen Bedel

₺75.449.850,00

 

13 İSTANBUL SİLİVRİ SAYALAR'DA 5.781,04 M² PLANSIZ ALAN 1/5000 NİP TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN

İSTANBUL SİLİVRİ SAYALAR'DA 5.781,04 M² PLANSIZ ALAN 1/5000 NİP TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN

Muhammen Bedel

₺8.868.115,36

 

14 İSTANBUL ŞİLE ÇAVUŞ'TA 39.302,00 M² KONUT ALANI + PARK + YOL + BHA+İLKOKUL ALANI

İSTANBUL ŞİLE ÇAVUŞ'TA 39.302,00 M² KONUT ALANI + PARK + YOL + BHA+İLKOKUL ALANI

Muhammen Bedel

₺334.067.000,00

 

15 İSTANBUL TUZLA AKFIRAT'TA 13.563,73 M² KONUT ALANI+YOL+PARK

İSTANBUL TUZLA AKFIRAT'TA 13.563,73 M² KONUT ALANI+YOL+PARK

Muhammen Bedel

₺133.874.015,10

 

16 İSTANBUL TUZLA ORHANLI'DA 677,48 M² LOJİSTİK TESİS ALANI

İSTANBUL TUZLA ORHANLI'DA 677,48 M² LOJİSTİK TESİS ALANI

Muhammen Bedel

₺14.227.080,00

 

17 KOCAELİ ÇAYIROVA ŞEKERPINAR2'DE 818,70 M² TİCARET ALANI

KOCAELİ ÇAYIROVA ŞEKERPINAR2'DE 818,70 M² TİCARET ALANI

Muhammen Bedel

₺13.917.900,00

 

18 KOCAELİ ÇAYIROVA ŞEKERPINAR2'DE 837,15 M² TİCARET ALANI

KOCAELİ ÇAYIROVA ŞEKERPINAR2'DE 837,15 M² TİCARET ALANI

Muhammen Bedel

₺14.231.550,00

 

19 YALOVA ÇİFTLİKKÖY SULTANİYE'DE 998,24 M² KONUT+TİCARET ALANI

YALOVA ÇİFTLİKKÖY SULTANİYE'DE 998,24 M² KONUT+TİCARET ALANI

Muhammen Bedel

₺11.978.880,00

 

20 YALOVA MERKEZ KAZİMİYE'DE 1.669,24 M² AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYON ALANI

YALOVA MERKEZ KAZİMİYE'DE 1.669,24 M² AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYON ALANI

Muhammen Bedel

₺13.353.920,00

 

21 BİLECİK BOZÜYÜK ÇARŞI'DA 3.288,36 M² KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI+ARK ALANI+TCDD

BİLECİK BOZÜYÜK ÇARŞI'DA 3.288,36 M² KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI+ARK ALANI+TCDD

Muhammen Bedel

₺13.745.344,80

 
0
