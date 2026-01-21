Müzayedeye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, ihale öncesinde belirlenen katılım teminatlarını yatırmaları gerekiyor. Katılımcılar, talip oldukları her bir taşınmaz için arsanın muhammen (tahmin edilen) bedeline göre değişen tutarlarda teminat ödemesi yapacak.

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL,

Katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

İşte o iller ve satışa çıkan arsalar;