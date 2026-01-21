Müzayedeye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, ihale öncesinde belirlenen katılım teminatlarını yatırmaları gerekiyor. Katılımcılar, talip oldukları her bir taşınmaz için arsanın muhammen (tahmin edilen) bedeline göre değişen tutarlarda teminat ödemesi yapacak.
Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL,
Katılım teminatı ödemek zorundadırlar.
İşte o iller ve satışa çıkan arsalar;
1 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI'DA 5.014,49 M² AKARYAKIT İSTASYON ALANI
2 İSTANBUL AVCILAR FİRÜZKÖY'DE 11.356,78 M² ÖZEL İLKÖĞRETİM TESİS ALANI
3 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI'DA 24.401,06 M² TİCARET ALANI
4 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI'DA 5.732,00 M² TİCARET ALANI
5 DİYARBAKIR BAĞLAR OĞLAKLI'DA 26.461,66 M² KÜÇÜK SANAYİ ALANI
6 ŞANLIURFA VİRANŞEHİR YOLBİLEN'DE 243.020,23 M² PLANSIZ ALAN (1/100.000 ÇDP TARIM ALANI)
7 ŞANLIURFA VİRANŞEHİR YOLBİLEN'DE 84.413,47 M² PLANSIZ ALAN (1/100.000 ÇDP TARIM ALANI)
8 KIRKLARELİ VİZE NAMIKKEMAL'DE 4.495,11 M² KONUT ALANI + PARK ALANI + YOL
9 TEKİRDAĞ ÇORLU SİLAHTARAĞA'DA 2.511,32 M² KONUT + TİCARET ALANI
10 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR HOŞDERE'DE 6.141,85 M² ÖZEL EĞİTİM ALANI
11 İSTANBUL ÇATALCA KALEİÇİ'DE 2.226,53 M² 1/5000 NİP KONUT ALANI+YOL
12 İSTANBUL ÇATALCA MURATBEY'DE 5.029,99 M² KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI
13 İSTANBUL SİLİVRİ SAYALAR'DA 5.781,04 M² PLANSIZ ALAN 1/5000 NİP TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN
14 İSTANBUL ŞİLE ÇAVUŞ'TA 39.302,00 M² KONUT ALANI + PARK + YOL + BHA+İLKOKUL ALANI
15 İSTANBUL TUZLA AKFIRAT'TA 13.563,73 M² KONUT ALANI+YOL+PARK
16 İSTANBUL TUZLA ORHANLI'DA 677,48 M² LOJİSTİK TESİS ALANI
17 KOCAELİ ÇAYIROVA ŞEKERPINAR2'DE 818,70 M² TİCARET ALANI
18 KOCAELİ ÇAYIROVA ŞEKERPINAR2'DE 837,15 M² TİCARET ALANI
19 YALOVA ÇİFTLİKKÖY SULTANİYE'DE 998,24 M² KONUT+TİCARET ALANI
20 YALOVA MERKEZ KAZİMİYE'DE 1.669,24 M² AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYON ALANI
21 BİLECİK BOZÜYÜK ÇARŞI'DA 3.288,36 M² KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI+ARK ALANI+TCDD