TCG Anadolu’dan İngiltere'de teknoloji rüzgarı: Yüzde 80 yerlilikle ürünler tanıtılıyor

Tümamiral Bilican da "Bugün Türk savunma sanayisinin güçlü uzmanlık, inovasyon ve kararlılığını en iyi şekilde görme fırsatı bulduk. Türkiye, sadece NATO'nun değil dünyanın da önemli teknoloji partnerlerinden biri haline geldi. Bugün deniz kuvvetleri ve insansız hava araçları sistemlerimizin yüzde 80'inden fazlası ülkemizde üretiliyor. Bu durum, NATO'ya da büyük katkı sunmamızı sağlıyor." diye konuştu.