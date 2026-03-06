TOKİ’nin 81 ilde hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hatay’da kura çekimi gerçekleştirildi ve konutların hak sahipleri belirlendi. Çekilişe katılan vatandaşlar ise sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.
Peki, TOKİ Hatay kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Hatay kura sonuçları nereden öğrenilir? Hatay TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?
1 TOKİ Hatay kura çekimleri açıklandı mı?
Hatay TOKİ kura çekimi 6 Mart 2026 Cuma (bugün) saat 14.00'te düzenlendi. Böylece Hatay'da yapılacak 13 bin 289 sosyal konut için hak sahipleri belirlenmiş oldu.
2 TOKİ Hatay kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ Hatay kura çekimi sonuçlarının bugün akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.
3 TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?
Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç sorgulama ekranına girerek başvuruda bulundukları ili seçip hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.
TOKİ kura sonuçları, noter onayının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Sonuçlar ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de erişime açılıyor.
e-Devlet TOKİ kura sonuçları için tıklayınız
TOKİ kura sonuçları için tıklayınız (www.toki.org.tr)
4 Proje kapsamında Hatay'da hangi ilçelerde konut inşa edilecek?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında toplam 13 bin 289 konut inşa edilecek. İlçelerde inşa edilecek konut sayıları ise şöyle:
Merkez (Antakya, Defne): 6800
Altınözü: 500
Arsuz: 200
Belen: 300
Dörtyol: 270
Erzin: 50
Hassa: 1500
İskenderun: 1354
Kırıkhan: 600
Kumlu: 70
Payas: 95
Reyhanlı: 750
Samandağ: 500
Yayladağı: 300