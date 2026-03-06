Yüzyılın Konut Projesi kapsamında toplam 13 bin 289 konut inşa edilecek. İlçelerde inşa edilecek konut sayıları ise şöyle:

Merkez (Antakya, Defne): 6800

Altınözü: 500

Arsuz: 200

Belen: 300

Dörtyol: 270

Erzin: 50

Hassa: 1500

İskenderun: 1354

Kırıkhan: 600

Kumlu: 70

Payas: 95

Reyhanlı: 750

Samandağ: 500

Yayladağı: 300