SGK'dan yemek bedeli ödemelerinde prim düzenlenmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) hazırladığı yeni düzenlemeye göre çalışanlara verilen günlük yemek ücretinin 300 liraya kadar olan bölümü prime esas kazançtan muaf tutulacak, bu tutarı aşan kısım ise prime tabi olacak.

Anadolu Ajansı

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınan bilgiye göre, işyeri ve müştemilatında yemek verilmesi dışındaki durumlarda, çalışılan günlere ait günlük yemek bedeline ilişkin düzenlemeye gidilecek.

Buna göre, yemek yardımının, yemek kartı, yemek kuponu ya da çeki, üçüncü kişilerden fatura karşılığı hizmet alımı, çalışanlara nakden ödeme yapılması şeklinde sağlanması halinde 300 liraya kadar olan kısımdan primden muaf olurken, 300 liralık tutarın aşılması halinde ise yalnızca aşan kısım üzerinden prim alınacak.

