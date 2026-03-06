ARA
Deniz altındaki gizem ortaya çıktı: 3 bin 500 yıllık Kral Yolu su üstünde

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizin aniden çekilmesiyle binlerce yıllık tarih yeniden gün yüzüne çıktı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Deniz altındaki gizem ortaya çıktı: 3 bin 500 yıllık Kral Yolu su üstünde

Gümüşlük koyunda suların geri çekilmesiyle, antik Mydos kentine uzanan yaklaşık 3 bin 500 yıllık kral yolu yeniden ortaya çıktı.

Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Mydos Antik Kenti'ne uzanan tarihi yolun bu mevsimde tamamen görünür hale gelmesi, bölge halkı ve ziyaretçilerde şaşkına çevirdi.

Normal şartlarda denizin altında kalan yolun ortaya çıkması, kıyıdaki vatandaşların dikkatini çekti.

Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 2.5 metre genişliğindeki tarihi kral yolu sayesinde vatandaşlar, antik Mydos kentinin bulunduğu Tavşan Adası'na çıplak ayakla yürüyerek ulaşma imkanı buldu.

Deniz tabanının açığa çıkmasıyla birlikte birçok kişi tarihi yol üzerinde yürüyerek adaya geçti.
